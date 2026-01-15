SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    Marvel ha lanzado múltiples adelantos de Avengers: Doomsday. Las secuencias muestran la vuelta de personajes nostálgicos de la franquicia, como Capitán América, Thor y Profesor X. Los críticos de cine pronostican que la película apostará a la añoranza para asegurar el éxito en taquilla del estreno.

    Por 
    Daniel Cañete

    Avengers: Doomsday será la quinta entrega de la saga y la empresa ha plantado pequeñas semillas en sus últimos estrenos. Las escenas post créditos y trailers nos han regalado un vistazo de lo que tendrá la cinta que se estrena el 18 de diciembre de 2026.

    Las escenas post créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Thunderbolts fueron los primeros adelantos de la gran entrega. En el primer caso, se trata de la aparición inicial del antagonista: Doctor Doom. Mientras que en la segunda, los actuales Vengadores contemplan el ingreso de Los 4 Fantásticos al universo principal.

    El actor confirmó su regreso al MCU, pero ya no interpretará a Tony Stark. Ahora será el Doctor Doom que pondrá en riesgo todo desde otro rincón del multiverso.

    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, Marvel fue lanzando los trailers de la quinta entrega de los Avengers semana a semana. En un mes, la empresa lanzó cuatro adelantos distintos.

    Los dos primeros trailers traen de regreso a personajes de la primera película de Avengers: Capitán América y Thor. Ellos, ya convertidos en padres, se confirman como participantes de una última batalla.

    En el tercer adelanto de Marvel se confirmó la participación de los X-Men en la franquicia. Se ve la unión de los icónicos Patrick Stewart e Ian McKellen en sus papeles del Profesor X y Magento, respectivamente. Además, un pequeño vistazo de Cíclope quitándose los lentes para soltar una ráfaga mortal de sus rayos láser en medio de una batalla.

    En el último trailer, Shuri, actual Pantera Negra, tiene el primer encuentro con La Mole, de Los 4 Fantásticos, en Talok, reino adversario de Wakanda.

    Nostalgia

    Los adelantos nos entregan una mirada de lo que podemos esperar de esta entrega de Marvel: los cameos. Según Cristián Briones, crítico de cine en The Clinic, Marvel apostará por la nostalgia. “El MCU entendió que si lo nuevo no llamaba a nadie, entonces había que ir por el mismo festival de cameos y apariciones ‘sorpresa’ (...) Eso aparenta ser la única motivación narrativa de Doomsday”, señala.

    Sol Márquez, panelista de cine y cultura en Radio13c, coincide en que la película apelará a la nostalgia. “Hubo un intento de renovación y de contar nuevas historias que no fucionó en taquilla. Por eso creo que traer de vuelta a parte del cast original responde a eso”, comenta.

    The Avengers 2 la-tercera

    Un punto bisagra

    En una entrevista con el Wall Street Journal, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, reconoció que existe una fatiga del público con las películas de sus superhéroes.

    La cantidad de películas y contenido se ha vuelto difícil de seguir. Esto se refleja en las cifras, donde Marvel no consiguió entrar al top 10 de las películas más taquilleras de 2025.

    Mauricio Santana

    Sol Márquez señala que este es un punto de inflexión importante para Marvel. “Los hermanos Russo tienen que lograr atraer nuevas audiencias sin tener que exigirles que necesariamente hayan visto todo lo anterior. Puede marcar un antes y un después”, explica.

    “Hay que ver cómo funcionará la segunda semana. Se me ocurre que su primer fin de semana será super exitoso, pero la segunda semana nos va a hablar del boca a boca. Si hay una caída muy profunda, va a dar cuenta de que el camino que se eligió no es el camino correcto” complementa la panelista.

    En contraposición, Cristián Briones opina que a Marvel ya no tiene mucho que jugarse y menciona que pasar los mil millones de dólares de recaudación es un requerimiento. “Si fallan, es un final largamente adeudado. Si tienen éxito, es para relanzar las franquicias recién adquiridas. Poco y nada más”, sentencia.

    Avengers: Doomsday tendrá una secuela que ya ha sido anunciada, Avengers: Secret Wars. La cinta tiene como fecha de lanzamiento el 17 de diciembre de 2027, casi un año después.

    Más sobre:Avengers: DoomsdayMarvelLos 4 FantásticosDoctor DoomKevin FeigeSuperhéroesLos VengadoresCapitán AméricaThorCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Lo más leído

    1.
    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    2.
    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    3.
    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    4.
    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación
    Chile

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel