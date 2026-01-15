“Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday será la quinta entrega de la saga y la empresa ha plantado pequeñas semillas en sus últimos estrenos. Las escenas post créditos y trailers nos han regalado un vistazo de lo que tendrá la cinta que se estrena el 18 de diciembre de 2026.

Las escenas post créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Thunderbolts fueron los primeros adelantos de la gran entrega. En el primer caso, se trata de la aparición inicial del antagonista: Doctor Doom. Mientras que en la segunda, los actuales Vengadores contemplan el ingreso de Los 4 Fantásticos al universo principal.

El actor confirmó su regreso al MCU, pero ya no interpretará a Tony Stark. Ahora será el Doctor Doom que pondrá en riesgo todo desde otro rincón del multiverso.

Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, Marvel fue lanzando los trailers de la quinta entrega de los Avengers semana a semana. En un mes, la empresa lanzó cuatro adelantos distintos.

Los dos primeros trailers traen de regreso a personajes de la primera película de Avengers: Capitán América y Thor. Ellos, ya convertidos en padres, se confirman como participantes de una última batalla.

En el tercer adelanto de Marvel se confirmó la participación de los X-Men en la franquicia. Se ve la unión de los icónicos Patrick Stewart e Ian McKellen en sus papeles del Profesor X y Magento, respectivamente. Además, un pequeño vistazo de Cíclope quitándose los lentes para soltar una ráfaga mortal de sus rayos láser en medio de una batalla.

En el último trailer, Shuri, actual Pantera Negra, tiene el primer encuentro con La Mole, de Los 4 Fantásticos, en Talok, reino adversario de Wakanda.

Nostalgia

Los adelantos nos entregan una mirada de lo que podemos esperar de esta entrega de Marvel: los cameos. Según Cristián Briones, crítico de cine en The Clinic, Marvel apostará por la nostalgia. “El MCU entendió que si lo nuevo no llamaba a nadie, entonces había que ir por el mismo festival de cameos y apariciones ‘sorpresa’ (...) Eso aparenta ser la única motivación narrativa de Doomsday”, señala.

Sol Márquez, panelista de cine y cultura en Radio13c, coincide en que la película apelará a la nostalgia. “Hubo un intento de renovación y de contar nuevas historias que no fucionó en taquilla. Por eso creo que traer de vuelta a parte del cast original responde a eso”, comenta.

The Avengers 2 la-tercera

Un punto bisagra

En una entrevista con el Wall Street Journal, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, reconoció que existe una fatiga del público con las películas de sus superhéroes.

La cantidad de películas y contenido se ha vuelto difícil de seguir. Esto se refleja en las cifras, donde Marvel no consiguió entrar al top 10 de las películas más taquilleras de 2025.

Mauricio Santana

Sol Márquez señala que este es un punto de inflexión importante para Marvel. “Los hermanos Russo tienen que lograr atraer nuevas audiencias sin tener que exigirles que necesariamente hayan visto todo lo anterior. Puede marcar un antes y un después”, explica.

“Hay que ver cómo funcionará la segunda semana. Se me ocurre que su primer fin de semana será super exitoso, pero la segunda semana nos va a hablar del boca a boca. Si hay una caída muy profunda, va a dar cuenta de que el camino que se eligió no es el camino correcto” complementa la panelista.

En contraposición, Cristián Briones opina que a Marvel ya no tiene mucho que jugarse y menciona que pasar los mil millones de dólares de recaudación es un requerimiento. “Si fallan, es un final largamente adeudado. Si tienen éxito, es para relanzar las franquicias recién adquiridas. Poco y nada más”, sentencia.

Avengers: Doomsday tendrá una secuela que ya ha sido anunciada, Avengers: Secret Wars. La cinta tiene como fecha de lanzamiento el 17 de diciembre de 2027, casi un año después.