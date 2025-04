Pulp vuelve a la vida en videoclip animado con inteligencia artificial

Pulp ha lanzado una nueva canción. Se trata de Spike Island, un primer corte de su inminente nuevo disco de estudio titulado More, con el que rompen una pausa de 24 años sin publicar un álbum.

La canción sigue la línea más clásica del grupo, ofreciendo una combinación de un beat de vocación pistera, capas de guitarra y efectos. Todo sobre una línea melódica muy precisa.

El videoclip de Spike Island es una indagación en la inteligencia artificial. Así, se reutilizaron las fotografías en blanco y negro de Rankin y Donald de la carátula del célebre disco Different Class (1995).

“El fin de semana que empecé a trabajar en el video fue un momento extraño: salí de casa y esperaba ver transformaciones extrañas en el entorno debido a las imágenes que la computadora había estado generando. La experiencia me marcó”, señaló Jarvis Cocker, el histórico líder del grupo, en un comunicado.

More, el inminente nuevo disco de Pulp, se grabó en el Orbb Studio de Londres durante tres semanas en noviembre de 2024 con James Ford (Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets) en la producción musical. Se lanzará el próximo 6 de junio, con la etiqueta del histórico sello Rough Trade.

Mira el video de Spike Island, lo nuevo de Pulp, acá