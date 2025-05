Renuncia cuestionada Seremi de culturas de Magallanes

Carolina Herrera Toro, quien ejercía como Seremi de las culturas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, presentó su renuncia voluntaria al cargo, el pasado viernes 23 de mayo.

Desde la delegación presidencial de la región, se detalló que el delegado José Ruiz Pivcevic “agradece a nombre propio y del Gabinete Regional el trabajo realizado por la ex Seremi Carolina Herrera Toro en materias de descentralización en la difusión y promoción del arte y cultura en la región. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Herrera arrastraba dos situaciones que complicaron su gestión. Una, fue el caso del funcionario Juan Igor Monje, quien no fue considerado en la provisión de cargos, según aseguraron desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Cultura (ANFUCULTURA), por su condición de dirigente sindical.

En charla con Culto, la seremi defendió la decisión. “La razón por la que no obtiene el cargo y queda fuera de la convocatoria es porque él presentó un certificado de experiencia laboral manipulado maliciosamente, que no era real. Hay una investigación sumaria en curso, por eso yo remití los antecedentes al nivel central, porque el documento claramente contiene cosas que no son reales. Él no tenía la experiencia que señala ni los años, ni el personal a cargo”.

También hubo una denuncia en su contra enmarcada en la Ley Karin, aunque finalmente no prosperó. En la entrevista con este medio, la seremi se refirió a la mentada denuncia.

“En efecto, hay una denuncia que se presenta a la Subsecretaria de la Cultura y Artes con fecha 27 de diciembre se dicta una investigación sumaria por esos hechos. Esa investigación sumaria no se acoge al protocolo de ley Karin y se inicia como una investigación sumaria común y corriente, como una investigación sumaria a la que estamos acogidos todos los funcionarios públicos, de acuerdo al Estatuto Administrativo vigente. Esta investigación está en curso, no ha salido la resolución”.

Por ello, la permanencia de la Seremi en el cargo fue cuestionada por la asociación de funcionarios, quienes llevaron a cabo movilizaciones a nivel nacional para solicitar su renuncia.

La asociación gremial reaccionó a la noticia publicando un comunicado. “Si bien la organización está conforme con la resolución de este conflicto y lejos de “celebrar” la renuncia de Herrera, se pone a disposición de la Delegación Presidencial de Magallanes y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes para retomar el buen desempeño del servicio y apoyar los procesos de reparación hacia los/as trabajadores/as vulnerados y profundizar en el mejoramiento del clima laboral tanto en Magallanes, como en el resto de las regiones del país".

Hasta ahora no se ha informado de la persona que asumirá la labor tras la renuncia de Herrera.