The last of us: los recovecos del final de la temporada 2 y cómo viene la siguiente

The last of us: los recocevos del final de la temporada 2 y cómo viene la siguiente

Convergencia, se llama el capítulo 7 de la segunda temporada de The last of us, exhibido desde anoche en la plataforma Max con el que cerró esta nueva entrega. Un capítulo de alto impacto.

-Antes de que continúes la lectura, hacemos la advertencia de que en adelante hay spoilers sobre la serie-

Abby

“Te dejé viva...y lo desperdiciaste”.

Ese es el momento cumbre del capítulo final de la segunda temporada de The last of us, durante el Día 3 del grupo de Jakson en Seattle. Es lo último que le escuchamos decir a Abby (Kaitlyn Dever) cuando se encuentra frente a Ellie (Bella Ramsey), en el esperado reencuentro entre ellas. La soldado del WLF (Liberación de frente de Washington, por sus siglas en inglés), está furiosa porque culpa a los llegados por la muerte de sus amigos (a manos de Ellie). Ya le ha disparado a Jesse (Young Mazino) y ha dejado herido a Tommy (Gabriel Luna). Tras un breve diálogo entre las dos mujeres, se escucha un disparo y la pantalla se va a negro.

¿Qué pasó? Un misterio que solo se resolverá en la próxima temporada de la serie. Un final abierto. Muy abierto, de hecho. “Solo puedo decir que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni lo último de Bella Ramsey, ni lo último de Isabela Merced, ni siquiera lo último de muchas personas que actualmente están muertas en la historia”, dijo el showrunner Craig Mazin a The Entertaiment Weekly.

Es que en la temporada 3, tal como ocurre en el video juego, el foco estará puesto en Abby, la asesina de Joel (Pedro Pascal), y quizás el personaje de ficción más odiado de los últimos tiempos (prueba de ello es el hate que ha recibido la actriz en redes sociales). De hecho, al final vemos cómo se regresa al Día 1 en Seattle, pero desde el punto de vista de Abby. De acuerdo a lo que se ve en el video juego, la historia de Abby incluye momentos que exploran su historia de fondo con su padre (muerto a manos de Joel), los miembros de su equipo y su tiempo en la WLF.

Si bien, ni Mazin ni el coshowrunner Neil Druckmann no dieron mayores luces de lo que vendrá, si dieron algunas pistas al EW. “Hay otra faceta de esta historia que aún no hemos profundizado -dijo Mazin-. No hay duda de que Abby es la heroína de su historia. Kaitlyn Dever siempre es la heroína de una historia. Si tienes una Kaitlyn Dever, usas una Kaitlyn Dever".

Kaitlyn Dever y Pedro Pascal

Lo que sí, reconoció Mazin, es que la sombra de Joel, Ellie y Dina se mantendrá intacta. “Así que creo que, a partir de ahora, todo lo que puedo decir es que siempre nos centraremos en alguien, ya sean Ellie y Dina, la relación de Abby y Abby con Owen o nuevas relaciones. Si jugaste, probablemente sepas de qué hablo. Pero, en resumen, todo está bajo la sombra o la luz de Joel, lo que Joel le hizo a Abby y lo que Joel hizo por Ellie. Eso nunca cambiará“.

¿Reaparecerá Joel? Al menos Mazin dio una información que podría interpretarse de esa manera: ”Solo puedo decir que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, ni lo último de Bella Ramsey, ni lo último de Isabela Merced, ni siquiera lo último de muchas personas que actualmente están muertas en la historia". Y añadió: “Lo que está por suceder tiene una naturaleza épica, pero esta otra historia será muy importante, volviendo a Joel, Ellie y todo lo que han visto hasta ahora”.

Jesse (Young Mazino).

La parte de las críticas

¿Cómo se vio el final abierto de esta segunda temporada? Responde a Culto la crítica de cine y series Alejandra Pinto, de CineChile.cl y en radio Uniacc. “Creo que era algo que los fans sabíamos que podía pasar. Un enfrentamiento entre Abby y Ellie no podía resolverse en un solo capítulo, por lo que era necesario poner ciertos temas en la mesa antes de poder meternos en ello. Si bien parece un final abierto, no lo es tanto, porque el arco que tuvo Ellie estaba destinado a llegar a este momento“.

“Además me gustó mucho el recurso de volver al día 1 de la parada en Seattle, porque los directores han estado pendientes durante toda la serie de mostrarnos todas las caras de este conflicto, y hacerlo de esta forma nos va a permitir entender un poco mejor quién y cómo es Abby. Quedé muy conforme”, agrega Pinto.

Por su lado, Sol Márquez Thomas, periodista de cultura y panelista Radio 13c, otra especialista en series y cine, señala: “Pese a que hayan algunas personas a las que quizás no les gustara este final abierto y pueden generar bastante teorías al respecto, el final tiene que ver con la mirada que tiene la serie desde el vamos y cómo ha ido incorporando en su narrativa elementos narrativos que refieren directamente al videojuego. La segunda temporada está inspirada en el juego The last of us 2, donde el punto de vista es súper importante. De hecho, en el videojuego, el personaje de Abby asesina a Joel sin que haya explicación o contexto alguno. Entonces este salto que hace al final de la segunda temporada tiene que ver con eso: con que hay una historia que no se ha contado, de la que nos han dado ciertos elementos nada más, pero explica por qué Abby es un personaje tan relevante”.

“Me parece que con este final, hay muchísima información allá fuera que la gente va a empezar a recurrir, sobre todo después de lo que pasó con Joel, para saber qué es lo que podría pasar con sus personajes”.

Márquez añade: “Creo que la segunda temporada se pensó siempre como una gran temporada junto con la tercera. Si tienes una historia muy grande que contar la vas a dividir en dos partes y creo que es una buena manera para mantener cierta atención y para recordarnos como espectadores que nosotros hemos invertido muchísimo en Ellie y que no queremos que nada malo le pase. Esto nos recuerda que la serie no se trata sólo de Pedro Pascal y que siempre se ha tratado de salvar al personaje de Ellie”.

Otro punto es ¿cómo le irá a una nueva temporada de The last of us sin el personaje de Pedro Pascal? responde Alejandra Pinto: “Creo que Bella Ramsey tiene una fuerza y una presencia en pantalla que es muy inusual. Es tremendamente carismática, y vivimos con ella cada uno de sus dolores y pasiones. Extrañaremos a Joel, por supuesto, pero creo que entre Bella Ramsey, Kaithlyn Dever (Abby) e Isabella Merced (Dina) puede darse algo extraordinario. Tengo mucha fe”.

También reflexiona Sol Márquez: “Es igual difícil proyectar que va a pasar en términos de audiencia, porque no conocemos todos los datos de qué ha ocurrido con la segunda temporada de The last of us y sobre todo si hubo un bajón de espectadores después del segundo capítulo. Lo que sí sabemos es que el estreno, el primer capítulo de la segunda temporada, logró 5.3 millones de espectadores. Y eso fue un aumento respecto al debut de la primera temporada. Puedo entender que haya gente que deje de ver la serie debido a la muerte de Joel, el personaje de Pedro Pascal“.

“Entonces a mí se me ocurre que el programa va a funcionar, va a funcionar bien. Creo que además que la crítica ha puesto mucho énfasis en el rol de la actuación de Bella Ramsey. No sé si eso necesariamente se va a traducir en premios pero sí creo que es como ha sido el foco de la mirada crítica de esta de estas semanas. Entonces creo que quizás puede perder espectadores en Chile, yo conozco algunas personas que dejan de ver la serie después de la muerte del personaje de Pedro Pascal, pero creo que la historia siempre ha ido más allá de eso y que de alguna manera lo que queríamos para este personaje se logró, ¿no? Y es la posibilidad de redimirse y de volver a sentir y volver a hacer una figura cuidadora después de lo traumático que fue la muerte de su hija en la primera temporada".