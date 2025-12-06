VOTA INFORMADO por $1100
    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    A Cuatro Patas, la elogiada novela de la escritora y artista norteamericana, donde explora en el deseo y la menopausia; un volumen de crónicas, notas y relatos armados de humor, de un ex atleta y piloto de avión, y un bello libro ilustrado en torno a 20 animales y su forma de dormir, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    Miranda July.

    A Cuatro Patas, de Miranda July (Random House)

    Cuando cumplió 45, decidió pasar una semana sola en Nueva York. Pero en lugar de tomar un vuelo desde su casa en Los Ángeles, la protagonista resuelve viajar en auto. “Este podría ser el punto de inflexión en mi vida. Si vivía hasta los 90, ahora estaba en la mitad. O si preferías pensarlo como si fueran dos vidas, entonces estaba en el inicio mismo de la segunda”, dice. Artista, casada y con una hija adolescente, ella siente que su rutina se ha vuelto gris. El viaje, piensa, podría ayudarla a reencontrar el color en su vida. Pero a poco de salir, toma un desvío, hace un alto en un motel y no puede dejar de pensar en el hombre joven que vio en la bencinera. Así, la novela de carretera gira y toma la forma de una aventura guiada por el deseo. Seleccionada entre los mejores libros de 2024 en Estados Unidos, Miranda July ofrece en esta novela una audaz reflexión narrativa sobre la menopausia, el erotismo y las emociones en la madurez.

    Proyecto de Ley sobre Días Nublados, de Ignacio Aliaga Straube (Ediciones de la Lumbre)

    Atleta y campeón de 400 metros vallas, Ignacio Aliaga Straube fue sobrecargo de LAN, se tituló de abogado y durante el gobierno de Salvador Allende se convirtió en presidente de la compañía. Tras el golpe militar se exilió en España y regresó al país a inicios de los 90. También fue alumno de Alejandro Jodorowsky, escribió guiones, novelas y numerosas columnas. A casi 25 años de su muerte, su hijo y editor Alejandro recopila un volumen de textos de su autoría, muchos de ellos inéditos. Animado de gracia y humor, así como de agilidad narrativa, el autor escribe desde los gatos y los perros a los deportes y, desde luego, la aviación. Critica la tiranía del uso de la corbata y las maratones de la burocracia: satiriza con la creación de la Corporación de los Trámites Inútiles. También dedica línea a los vaivenes del clima y, especialmente, a esos días nublados, fuera de temporada, que desconciertan a los ciudadanos y plantean preguntas metafísicas: “¿Qué me pondré hoy?”. De modo que imagina un decreto que establezca que “los días nublados que no correspondan a sus estaciones legales de otoño e invierno aparecerán impresos en color gris en todos los calendarios de la nación”. Un acertado rescate y un aporte a la literatura del buen humor local.

    Dormir. Cómo sueñan los animales de América, de Paulina Jara y Sandra Conejeros (Mis Raíces)

    Los animales suelen ser una atracción para los seres humanos, observa la escritora Paulina Jara. Nos interesan sus hábitos y su forma de vida. Pero rara vez nos preguntamos cómo duermen. En la forma de poemas y acompañada de ilustraciones de Sandra Conejeros, que destacan por sus formas y su gran manejo del color, la autora describe cómo duermen 20 animales, desde el bisonte al jaguar o el colibrí. “El pingüino de Humboldt/ duerme con sus compañeros/ en grupo junto a su colonia/ para estar seguro y sereno.// Su sueño no es profundo/ es frágil, es ligero/ porque necesita estar alerta/ ante el peligro en acecho”, escribe. A su vez, el caimán duerme con un ojo cerrado y el hocico abierto, mientras el armadillo pasa 18 horas durmiendo sin alterarse. Y el pudú, ese pequeño ciervo chileno, se refugia en el bosque y “acurrucado en la selva valdiviana/ descansa oyendo al chucao”.

