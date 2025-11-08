OFERTA ELECCIONES $990
    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    El futuro de la verdad, el nuevo libro de ensayos del director de Fitzcarraldo; una memoria sobre los años en la India del hijo de Miguel Serrano, y una guía ilustrada y colorida sobre los grandes volcanes de la Tierra, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez

    El Futuro de la Verdad, de Werner Herzog (UDP)

    En el invierno de 1978, Werner Herzog caminó desde Múnich a París, con el propósito de visitar a su mentora Lotte Eisner, que se encontraba gravemente enferma. La odisea fue riesgosa pero tuvo buen final. El director de Fitzcarraldo la recuerda en su último libro para hacer una propuesta: en un mundo cada vez más tecnologizado y expuesto a las fake news, él propone caminar. Este breve libro abre con la pregunta sobre la verdad, que para Herzog es mucho más un movimiento, un proceso de búsqueda que una estrella fija en el firmamento. En ese viaje, dice, se participa de la verdad. El director se pregunta también por la verdad en el arte y polemiza con el llamado cinema verité: para él sólo mediante la estilización y la fantasía “se puede explorar una capa más profunda de la verdad”.La pregunta por la verdad es antigua como el mundo y las distorsiones de ella atraviesan la historia, desde Egipto a la actualidad. Para tener una experiencia más auténtica de la vida, Herzog invita gastar la suela de los zapatos: “El mundo se abre a quien lo recorre a pie”.


    De la Patagonia a la India, de José Miguel Serrano (ICP)

    El 11 de junio de 1959 el Dalai Lama cumplía 25 años. Había escapado de la invasión china al Tíbet y se encontraba en Mussoorie, en las montañas del Himalaya. Ese día recibió al escritor chileno Miguel Serrano, entonces embajador en India. “Era el primer occidental que recibía después de haberse instalado en Mussoorie, y seguramente estaba más que complacido con su decisión de haberle otorgado esta audiencia. No en vano Miguel Serrano gozaba de un inmenso prestigio por sus conocimientos místicos basados en la metafísica del hinduismo y del budismo”, cuenta su hijo, José Miguel Serrano. Este rozaba entonces los 20 años y fue testigo de la cita, que giró en torno a “los desprendimienos astrales”, según cuenta en su nuevo libro. Una memoria de sus días en India con su padre, donde más allá de recorrer templos buscó conocer al alma invisible del país.


    El libro de los volcanes, de Julie Roberge (Hueders)

    En 2011 el Cordón del Caulle fue noticia mundial: el volcán hizo erupción y la nube de gases y cenizas rodeó a la Tierra y provocó alteraciones en el tráfico aéreo. El flujo de lava compuesto de obsidiana continuó fluyendo hasta inicios de 2013. “Los volcanes son mucho más complejos de lo que parecen”, escribe la vulcanóloga Julie Roberge. “El cráter, aunque impresiona, es solo una pequeña parte visible de las maravillas que ocurren entre el manto y la superficie de la Tierra”, añade. Fuente de mitologías y causante de grandes destrucciones, los volcanes comparten características, pero cada uno es distinto. Esta gran guía ilustrada por la artista Aless MC, que cuenta con un diseño dinámico y telúrico, invita a un colorido recorrido por algunos de ellos, desde el volcán Yellowstone en Estados Unidos y el Vesubio en Italia al Monte Fuji en Japón y los cráteres de Júpiter.

