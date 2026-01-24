SUSCRÍBETE POR $1100
    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Entre la celebración de una amistad creativa, una ruptura generacional dentro del rock del Sahara y la despedida de una leyenda del metal, los estrenos de esta semana confirman que la música sigue reescribiéndose desde sus propios márgenes.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia

    Ana Tijoux y DJ Dacel - Vinos & vinilos

    Una fantasía para melómanos, para la que basta una copa de buen vino y una fina selección de longplays. Esa es la escena que plasman Ana Tijoux y DJ Dacel, a punta de beats y rimas, en Vinos & Vinilos. Se trata de la primera entrega de un próximo EP en conjunto a publicarse en marzo y titulado 97, en homenaje al año en que los artistas se conocieron y comenzaron una fecunda amistad. “Es un poco esta oda al cariño que nos tenemos históricamente con el Dacel”, dice la ex Makiza. A punta de una mezcla que ofrece percusiones, samplers de progresiones de acordes de pianos, trompeta (de Rasiel Aldama) de sabor jazzero, la pluma de Tijoux rima con la música, manteniendo el tono profundamente humano que plasmó en su celebrado álbum Vida (2024). “Solo necesito una copa de vino/un servido en la mesa, una conversa, un buen vinilo/aguja de lino, rozando el rojo tinto en mis labios siento sorbos de sonido en perfecto vicio”, rapea Tijoux, con su flow distintivo, poético y fluido. Grabado en Estudios Mermelada de Barcelona, la producción musical acierta con una propuesta que resulta cinematográfica y elocuente, al evocar lo que promete en el título. Equipara el gozo por la música y buen mosto (Felipe Retamal).

    Imarhan - Essam

    En los 80, los tuareg solían caminar con un fusil Kalashnikov colgado de un hombro y con una guitarra eléctrica en el otro. Nómades durante siglos del Sahara, nunca pudieron constituir la gran nación a la que aspiraban en los territorios que hoy ocupan Mali, Argelia, Níger, Libia y Burkina Faso. Pero tras las balas nació la música, que Occidente ha reducido a la denominación de “rock tuareg” o “blues del desierto”. Por décadas, Tinariwen (1979) ha sido el emblema de este género, que se ha enriquecido con exponentes como Mdou Moctar, Les Filles de Illighadad o Bombino, éste último apodado “el Jimi Hendrix del Sahara”. Dentro de esta nueva generación tuareg han comenzado a brillar los argelinos de Imarhan, que apuestan por desmarcarse de sus padres musicales. Esto es lo que se aprecia en Essam, su cuarto álbum que se aleja del rock sahariano más guitarrero. En este disco, Imarhan desarrolla un sonido más abierto y moderno, inclusive con sintetizadores en Derhan N’Oulhine o en la sutil Tamiditin. Para el “rock tuareg” podría tratarse de un evento revolucionario, como ocurrió en su momento con la escisión del heavy metal o como si una banda de Liverpool quisiera separar aguas con The Beatles. Lo de Imarhan es un acto rebelde, fiel a lo tuareg (Alejandro Tapia).

    Megadeth - Megadeth

    Una cuenta regresiva hacia la extinción, como el título de su disco más vendido de 1992. De principio a fin Megadeth, el álbum 17 de Dave Mustaine y compañía, tiene ese sentido, aunque cuando ingresaron al estudio a comienzos de 2025 no tenían idea de que sería su obra final. El último trabajo del guitarrista de 64 años -aquejado ahora por artritis y una enfermedad que afecta al tejido de las palmas de sus manos- exuda su marca registrada: riffs fulminantes y ritmos galopantes. Para este álbum Mustaine convocó al músico finlandés Teemu Mäntysaari, coautor de nueve de los 10 tracks de esta placa. Su sello se nota en la impronta en temas como I Don’t Care, Puppet Parade y Another Bad Day, de estribillos pegajosos. Los solos son notables en la inicial Tipping Point o en Let There Be Shred. Y en lo que el propio Mustaine ha descrito como un “punto de inflexión”, para el final un bonus track: Ride the Lightning, tema de Metallica de 1984 con crédito de Mustaine. “Quería presentar mis respetos y cerrar el círculo”, confesó el guitarrista a The New York Times. “Oye Dios / Necesito un minuto de tu tiempo / Siento que mi vida se me escapa / Hay tanto que quiero hacer/ Lo años pasan como días/”, confiesa Mustaine en Hey God?! Un álbum brillante (Alejandro Tapia).

