Ruidosa alista un nuevo estudio sobre diversidad e inclusión de género en la industria musical

Ruidosa, el festival y plataforma líder en América Latina que promueve la equidad de género en la industria musical, se ha aliado con Believe, una de las principales compañías de música digital a nivel global y TuneCore, el socio líder de desarrollo para artistas auto gestionados (propiedad de Believe), para realizar un nuevo estudio pionero sobre diversidad e inclusión de género en la región.

Esta colaboración busca visibilizar la participación de personas no masculinas en festivales de música y en cargos de liderazgo dentro de la industria musical latinoamericana.

Es la primera vez que se realiza una investigación de esta magnitud en la región, y ofrecerá información clave sobre la inclusión de mujeres tanto sobre el escenario como detrás de él.

“Desde 2016, Ruidosa ha buscado construir una industria musical latinoamericana más diversa, equitativa y sostenible”, comenta Francisca Valenzuela, artista nominada al Latin GRAMMY, cantautora y fundadora de Ruidosa. “A través de nuestros festivales, paneles, talleres e investigaciones, promovemos y celebramos la diversidad de voces femeninas, quienes se identifican como femeninas y no binarias, tanto en el escenario como fuera de él. Nuestros estudios proporcionan los datos concretos necesarios para impulsar un cambio real en la industria. Los números no mienten y la data nos impulsa a tomar acción hacia construir una industria musical más diversa y equitativa”.

Esta iniciativa de investigación liderada por Ruidosa y patrocinada por Believe y TuneCore, abordará dos ejes fundamentales de la desigualdad de género en la música latinoamericana:

Inclusión y participación de género en festivales de música: Luego de un primer estudio pionero realizado por Ruidosa en 2016, que reveló que las mujeres representaban solo el 9.7% de los lineups de festivales en Latinoamérica, Ruidosa, ahora junto a Tunecore y Believe, realizarán una nueva investigación para determinar el porcentaje de participación de mujeres en festivales de música de la región, incorporando nuevas variables relacionadas con el tamaño del festival, la representación latina en la programación, entre otros factores.

Participación e inclusión de género en la industria musical latinoamericana en general:Se mapeará la diversidad de género en roles de toma de decisiones dentro de servicios de streaming, sellos discográficos, equipos de talento, promotores de festivales y agencias de management, para obtener una visión clara del impacto de la diversidad en estos espacios clave.

“Apoyar esta iniciativa está completamente alineado con la misión global de Believe de fomentar la inclusión y amplificar voces subrepresentadas, en especial las valiosas contribuciones de las mujeres en la comunidad musical latina”, expresó Alejandra Olea, Managing Director de Believe Americas.“Estos estudios ofrecerán datos esenciales para impulsar cambios significativos en las prácticas de la industria y construir un futuro más equitativo para todos”.

“Aunque hemos avanzado, aún queda camino por recorrer para lograr la equidad de género en la música—especialmente en la música latina, donde persisten brechas importantes. La industria debe reflejar la diversidad del mundo en que vivimos”, comentó Andreea Gleeson, CEO de TuneCore.“No se puede arreglar lo que no se Las investigaciones previas de Ruidosa sobre festivales musicales impactaron directamente en políticas públicas de América Latina, impulsando leyes en países como Argentina, Chile, Uruguay y México que exigen al menos un 30% de talento femenino en los escenarios de festivales masivos.mide—la medición es el primer paso hacia la responsabilidad. Al apoyar este nuevo estudio—junto con nuestro informe BE THE CHANGE y nuestro patrocinio a la Iniciativa de Inclusión de Annenberg—TuneCore reafirma su compromiso con monitorear avances y construir una industria más inclusiva, representativa y equitativa”.

El estudio se encuentra en marcha desde inicios de 2025, con una fase de investigación y recopilación de información que se extiende de abril a junio. Los hallazgos serán compilados en julio y la publicación del estudio está prevista para agosto. Este cronograma garantiza un enfoque riguroso y basado en datos para comprender el estado de la equidad de género en la industria musical latinoamericana.