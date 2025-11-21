Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

Celebrando el legado de la banda chilena, Discográfica Al Abordaje Muchachos anuncia una esperada reedición en vinilo de tres de sus discos más significativos: Hágalo Usted Mismo(2006),Coliumo(2010) y Por Acanga(2015).

Estas ediciones especiales que hace mucho no estaban en el mercado, van dirigidas a todo tipo de público, pero en especial a coleccionistas y amantes de la música. Siendo copias limitadas que han sido prensadas en vinilos de colores de 180 gramos, y que ya se encuentran disponibles desde este 21 de noviembre en las principales disquerías del país; estableciendo un reencuentro con obras que marcaron distintas etapas Los Tres.

Estas piezas, de una reedición muy bien cuidada, no solo recuperan el sonido original con fidelidad, sino que también invitan a las nuevas generaciones a descubrir -y a los fans de siempre a revivir- la potencia creativa de una de las bandas más influyentes del rock chileno.

La reedición en vinilo del álbum Coliumo de Los Tres

En el caso de Hágalo usted mismo, es el sexto álbum de estudio, grabado en EE.UU. con la producción de Emmanuel del Real (Café Tacvba), incluye clásicos como Camino,Cerrar y Abrir y No es cierto. Fue elegido Mejor Disco Latino de 2006 por el Daily News. En esta oportunidad de reedita en vinilo de color blanco.

Luego, vino Coliumo, un homenaje a las víctimas del terremoto del 27F. Este disco fue grabado en Nueva York y producido por Joe Blaney, el mismo que estuvo en las perillas para Fome. Contiene los sencillos Shusha y Hoy me hice la mañana, y fue galardonado con el Premio Altazor a Mejor Álbum Rock. Se reedita en vinilo de color plata.

Finalmente, Por acanga, editado en 2015, destaca por su carácter experimental y colaboraciones con miembros de Café Tacvba. Incluye los sencillos Hey Hey Hey, Quizás con quién y Hey Soledad.