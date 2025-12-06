VOTA INFORMADO por $1100
    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur

    En el mercado de cine más importante de Latinoamérica, las cintas galardonadas tendrán mayor visibilidad internacional, acceso a servicios de postproducción, oportunidades de distribución y coproducción, y acreditaciones para otros mercados y festivales clave. Por otra parte, ProChile y la Film Commission promovieron las ventajas de Chile para rodajes en locaciones remotas y de alta complejidad.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ocho premios para seis producciones chilenas fueron anunciados hoy en el mercado de la capital argentina, consolidando la diversidad y potencia creativa del país andino en distintas secciones del encuentro.

    Mientras los proyectos galardonados obtendrán mayor visibilidad internacional y acceso a servicios clave para su desarrollo, la delegación oficial, promovida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desplegó una oferta de ficción y animación con dos atractivas temáticas: psicología para todas las generaciones y fantasías provenientes de historias locales.

    A la delegación oficial, se integraron otros profesionales de la industria sumando en total más de 70 participantes chilenos de distintas áreas: más de 30 productoras, agentes, empresas regionales y equipos institucionales, aportando una diversidad inédita este año, con una temática tan amplia que abarca desde una jirafa terapeuta hasta un OnlyFans de pies. Los galardonados provienen de esas delegaciones ampliadas o que viajaron independientemente.

    La presencia chilena brilló con ocho reconocimientos en distintas secciones del mercado: en VS Animation!, “Anita Ranita” de Germán Acuña y Constanza Adonis, producida por Formidable Studio, obtuvo el Premio Encuentros 2026; en VS Fantastic!, Jorge Olguín se alzó con los premios Lahaye Media y Pomeranec por su largometraje “Kalkutún, juicio a los brujos”; en VS Docs, “La Linda”, dirigida por Francina Carbonell y coproducida con Argentina, recibió el Premio DOCSMX y DOC LAB junto al Doc Sheffield; en VS Series, el thriller “Marte” de Víctor Vidangossy ganó el Premio Estudio Silver, mientras que la comedia “Puro Glamour” de Aloma Rodríguez fue distinguida con el Premio MIP CANCÚN; finalmente, en la sección Primer Corte, “Los Pozos del Diablo”, de Jairo Boisier Olave, coproducción entre Chile, Argentina, Brasil y Francia, obtuvo tres galardones: Visom, Titrafilm y APCLAI.

    Testimonios emblemáticos de rodajes filmados en Chile

    Más allá de los contenidos de las cintas, Chile buscó capitalizar su geografía en Ventana Sur. La Film Commission Chile de ProChile con el apoyo del equipo de ProChile en Buenos Aires, desplegaron una agenda enfocada en atraer producciones de entornos desafiantes. El mensaje es claro: si el guion requiere lo imposible, Chile tiene la locación y la infraestructura.

    “La Film Commission Chile de ProChile organizó un evento el miércoles donde puso a disposición experiencias, el contexto institucional y el acompañamiento que brinda a producciones internacionales, así como la oferta de locaciones del más diverso perfil, incluyendo aquellas remotas y de alta complejidad. El bloque contó con testimonios emblemáticos: Fernando Venegas, fundador de Tirol, expuso el modelo del Pueblito Weltun en Chiloé. Este caso ilustra cómo las locaciones remotas no son solo paisajes, sino comunidades vivas que aportan autenticidad y valor de producción inigualable. Alejandro Wise, de Fábula, compartió la experiencia del rodaje de “Wild Horse Nine”, realizado en Rapa Nui, subrayando las claves de colaboración con equipos internacionales”, comentó Yerko Martínez, Film Commissioner.

    El encuentro llamado “Filmar en locaciones remotas en un país lejano: casos de éxito desde Chile”, fue posible gracias al trabajo de diversas autoridades como el Embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo Quesney; la directora de ProChile en Buenos Aires, Constanza Alegría Pacull; y el Film Commissioner de Chile, Yerko Martínez Carrere.

    Desde una premiada jirafa terapeuta hasta un OnlyFans de pies

    Este año, la narrativa chilena gira hacia lo introspectivo. Desde thrillers sobre boybands hasta comedias psicológicas, los creadores chilenos están respondiendo a una demanda global por historias con profundidad sobre la psiquis humana.

    En esa línea, la webserie “Mi terapeuta es una jirafa” llegó a Buenos Aires con el Chinelo Ideatoon 2025, el premio mexicano de animación del Festival Pixelatl que distingue a los proyectos con mayor potencial de desarrollo y proyección internacional. Ideada por la ilustradora Guada (María Guadarrama) y desarrollada en colaboración con Typpo Creative Lab, la serie es una comedia con una propuesta singular: tres personas, dos millennials y una gen Z, encuentran en una jirafa a su terapeuta. El resultado combina humor disparatado, conversaciones cercanas y una mirada crítica sobre la vida moderna. En redes sociales la particular jirafa es un éxito por sus diagnósticos sin filtro.

    Siguiendo la tendencia psicológica, María Guadarrama también presenta “El zorro y la monarca”, un largometraje protagonizado por un zorro en recuperación, que tras un brote psicótico por adicción a las drogas y alcohol, lucha por reintegrarse a la sociedad.

    Caudal Films, productora independiente enfocada en contenidos de alcance masivo sin perder la mirada autoral, incorpora una línea de comedia dramática con claro pulso emocional. “Yo maté a Domingo” explora la libertad y el dilema moral de su protagonista, de 45 años, que conoce una nueva vida sin la presencia de su madre; “Hijos por siempre” observa con humor el eterno tránsito hacia la adultez en una familia chilena compuesta por Diego, treintañero que aún no logra irse de la casa, mientras su hermana adolescente, y sus padres agotados, sobreviven al caos cotidiano; “Los otros que te queremos tanto”, propone una comedia negra protagonizada por Lastenia (83) que presiona a Raúl (80) a mudarse con ella tras medio siglo siendo amantes; y “Zapatos Nuevos”, una trama coral gatillada cuando el hijo de un amigo del protagonista necesita un tratamiento imposible. Él y el equipo abren un OnlyFans de pies. La masculinidad frágil de todos aflora, trayendo dinero, celos y caos que amenaza con romper al grupo entero.

    Talento con arraigo territorial

    Desde la región de O´Higgins, The Magic Factory Producciones, fundada por Rubén Miranda Trujillo y Jaime Herrera D’Arcangeli, presenta un catálogo diverso que incluye The Gossip Hunters, una serie de animación de misterio en que sus protagonistas buscan una insólita verdad, a la vez que conocen y recuperan los tesoros patrimoniales de Chile; y la secuela de la exitosa saga ecológica “La granja de Tata Toro 2, No hay primera sin segunda”, otra serie de animación. Cierran la oferta con “Deslumbrados”, un thriller que desentierra los secretos oscuros de una boyband, mezclando la cultura pop con el suspenso psicológico.

    Desde Valparaíso, el eje de animación y fantasía lo pone El Pez Animation/ Penblade Studio. Bajo la dirección de Camila Álvarez Carrasco, presentan el cortometraje El Pez, una obra íntima sobre el duelo infantil: tras la muerte de su padre en un maremoto, Julia encuentra compañía en un pez mágico que se alimenta de su tristeza. Pero la criatura crece sin control y pone en riesgo su hogar. Julia deberá enfrentar su duelo y soltar su apego para salvarse y comenzar a sanar junto a su madre. A ella se suman la serie El gran mago, una serie ambientada en el puerto de Valparaíso de 1910 habitado por perros antropomorfos y Lili, una joven torpe, pero soñadora, halla un sombrero mágico que guía a un ex mago ermitaño.

    Machete Film & Content —productora de cine y contenidos que cruza narrativa, tecnología y arte— suma dos largometrajes anclados en Chiloé y sus mitos, reforzando el cruce entre género y psicología del trauma. En “Raíces ocultas”, François, un hombre francés adoptado ilegalmente durante la dictadura chilena, vuelve con su esposa embarazada a Chiloé para reunirse con sus hermanos. El viaje de reconciliación deviene pesadilla: visiones del Invunche, un ser mitológico chilote, revelan secretos familiares y amenazan con arrancarle sus raíces y a su familia. En “Trauco”, otro mito de la isla del sur, Eduardo, un escéptico detective marcado por una pérdida, llega a Chiloé buscando empezar de nuevo. La desaparición de una mochilera lo obsesiona: la comunidad culpa al Trauco. Entre pistas falsas y un ambiente que roza lo sobrenatural, descubre a un culto que hará todo por silenciar la verdad.

    Esta selección delinea una tendencia transversal: la animación como lenguaje para pensar la salud mental y el duelo; el thriller como espejo de las obsesiones y la memoria; y el arraigo territorial como fuerza narrativa. También subraya el peso de proyectos surgidos y ambientados en regiones, con especial foco en Chiloé, demostrando la potencia de sus comunidades y paisajes como motores creativos.

    Este es el último mercado internacional en que ha participado Chile, después de una alta presencia en mercados como San Sebastián, Mipcom Cannes, Mip Cancún, entre otros; una apuesta por la industria audiovisual nacional que permite crear redes, sinergías colaborativas y potenciar proyectos a nivel internacional.

