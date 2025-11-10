Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

Shakira cambia su lugar del show que dará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, anunciado hace unos meses por la productora Fenix Entertainment Group.

Según anuncia la misma compañía, “por razones logísticas y operativas y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha”.

Luego siguen: “El Parque Estadio Nacional, recinto donde Shakira realizó sus últimos conciertos en abril, permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans”.

Shakira 2 la-cuarta

Las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto, las cuales podrán empezar a descargarse por el sistema Puntoticket desde el 17 de noviembre. En caso de solicitar devolución les llegaran a los usuarios un comunicado con los pasos a seguir; el proceso se inicia el 12 de noviembre y termina el 19 de noviembre.

Para más información, pueden contactarse al correo electrónico: contacto@fenixchile.cl

En el Parque Estadio Nacional ya se han realizado con éxito eventos como Green Day, System of a Down o Guns N’ Roses, y ahora se esperan para 2026 otros como AC/DC.