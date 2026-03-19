Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
El músico fue hospitalizado en Buenos Aires poco después de llegar a Argentina, donde AC/DC se presentará la próxima semana en el Estadio Monumental de River Plate. El evento se enmarca unos días después de los shows que dio la banda en Chile.
Stevie Young, guitarrista rítmico de la emblemática banda AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires tras llegar al país trasandino en vísperas de sus próximos conciertos. El grupo británico-australiano tras Thunderstruck, Highway to Hell y Back in Black tiene shows agendados en el Estadio Monumental de River Plate para el lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo.
El artista, de 69 años, ingresó a un centro de salud de la capital argentina a escasos días de que inicien sus siguientes conciertos del “Power Up Tour”. Según Reuters, un portavoz de la banda afirmó que “al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. (el músico) Está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”.
Desde el año 2014, Stevie Young asumió la guitarra rítmica de la banda tras la salida de su tío Malcolm Young por complicaciones de salud. El conjunto aterrizó el miércoles por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza procedentes de Chile, donde su show estuvo repleto a pesar de la cuestionada organización.
Los conciertos en Argentina marcan el fin de una ausencia de 16 años en el país trasandino para AC/DC.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.