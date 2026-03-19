Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

Stevie Young, guitarrista rítmico de la emblemática banda AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires tras llegar al país trasandino en vísperas de sus próximos conciertos. El grupo británico-australiano tras Thunderstruck, Highway to Hell y Back in Black tiene shows agendados en el Estadio Monumental de River Plate para el lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo.

El artista, de 69 años, ingresó a un centro de salud de la capital argentina a escasos días de que inicien sus siguientes conciertos del “Power Up Tour”. Según Reuters, un portavoz de la banda afirmó que “al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. (el músico) Está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”.

Stevie Young

Desde el año 2014, Stevie Young asumió la guitarra rítmica de la banda tras la salida de su tío Malcolm Young por complicaciones de salud. El conjunto aterrizó el miércoles por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza procedentes de Chile, donde su show estuvo repleto a pesar de la cuestionada organización.

Los conciertos en Argentina marcan el fin de una ausencia de 16 años en el país trasandino para AC/DC.