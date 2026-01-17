Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

Abanicos por doquier se abren y se agitan. La previa en un Caupolicán repleto, la noche del viernes, es baile y jolgorio gracias a un DJ que convierte al teatro en una fiesta. Y en eso, poco antes de las 21:00, aparece Andy Bell, vestido con un traje fucsia con brillos. La audiencia estalla en aplausos y un elogio contundente. “Estoy muy feliz de estar aquí. Te amo Chile. I love you Santiago de Chile”, lanza la voz de Erasure, mayoritariamente en español, como hará durante buena parte de la noche.

Secundado por un cuarteto de batería, guitarra, teclados y coros, Bell explica que lleva 12 años trabajando con esos músicos, los “reemplazos” de Vince Clarke, su compañero en Erasure, la exitosa banda de synth pop formada hace 40 años. En la primera parte de un show sin ripios pasan precisamente varios temas del dúo británico que lo hizo famoso, como Blue Savannah y Sometimes. “Aún recuerdo las canciones antiguas. Esta es de 1987”, cuenta, siempre sonriente.

En eso sorprende con una breve historia: “Cuando yo era niño, yo estaba enamorado de una mujer rubia, una cantante de un grupo que se llamaba Blondie. Yo ahora puedo soñar que estamos en el estudio juntos. Esta canción se llama Heart’s a lier”. El Caupolicán responde con una ovación a ese relato y a este tema que Bell grabó en 2025 con Debbie Harry.

16-01-2026 ANDY BELL EN TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Bell, de 61 años y goce genuino en el escenario, expone en su presentación los hits de su banda madre, pero también algunas gemas de su carrera solista. De a poco el teatro comienza a agitarse de nuevo, con Chains of love y Love to hate you. “We’ll be together again / I’ve been waiting for a long tome / We’re gonna be, we’re gonna be together again/ I’ve been connected to the right line/”.

“Yo no puedo imaginar lo que soy para ustedes. Es increíble”, comenta el cantante, que a esa altura ya tiene a la audiencia en el bolsillo, en un show que en ningún caso exude solo nostalgia. “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”, había dicho en una entrevista con Culto. Y el teatro de calle San Diego le da la razón.

Para When i need you Bell se toma un breve descanso y hace que los celulares se enciendan con Always. “Yo solamente canto. No puedo hacer nada más. Yo puedo lustrar los zapatos o lavar. Pero solo canto”, dice. Luego un cover que encuentra una respuesta apasionada del público: Xanadu, de Jeff Lynne y popularizada por Olivia Newton-John. “A place, where nobody dared to go / The love that we come to know/”, canta Bell. “¡Andy! ¡Andy! ¡Andy!”, grita el Caupolicán, repleto hasta el techo.

“Y ahora una canción de 1987”, explica Bell, como un profesor que tiene a sus alumnos extasiados. Y así pasa Victim of love y después un remate demoledor con los hitazos de Erasure: Chorus, Stop! y A Little respect para el bis. “¡Gracias Santiago!”, cierra.

