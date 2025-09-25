Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Una de las obras más emblemáticas del teatro universal del gran dramaturgo y poeta español Federico García Lorca. Escrita en 1931-1932 y estrenada en Madrid durante 1933, una nueva versión de Bodas de sangre debuta el próximo jueves 2 de octubre en Teatro Finis Terrae; dirigida por Mariana Muñoz, protagonizada por los actores, músicos y cantantes Lorena Bosch, Marcela Millie, Paulina Cortés, Gabriela Arancibia, Jorge Arecheta, Mauricio Flores, Moisés Angulo, Mario Avillo y Juan Pablo Villanueva; junto al diseño integral de Pablo de la Fuente.Reconociendo las coincidencias que el trabajo artístico, poético y musical de García Lorca encuentra en grandes figuras de la cultura chilena, como Violeta Parra o Margot Loyola, la nueva producción Finis Terrae, financiada por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recoge esa fuerza poética en una propuesta escénica-musical en que la música y el teatro se funden para crear una experiencia popular colectiva.

“He venido desarrollando hace un buen tiempo la mezcla entre el teatro y la música en vivo, que he llamado cancionero dramático. Aprovechamos la hermosa poesía de Bodas de sangre para poder cantar cada una de sus versificaciones. En esta versión ocupamos sonoridades de Chile, pensando que todo siempre tiene que tener un vínculo con el lugar, con el contexto desde donde se está contando esta historia que es tan trascendental: una historia de amor, de pasión, pero también, de dolor”, subraya la directora Mariana Muñoz.

Bodas de sangre pone en escena la historia de dos amantes pertenecientes a familias enemigas que se fugan desde la boda de la mujer. Y, como toda tragedia, la venganza lleva a un desenlace fatal. Emocionando y conmoviendo al espectador, la obra retrata temas como la violencia machista, el honor y la venganza, pero, al mismo tiempo, exalta el amor como una fuerza liberadora y creadora. Las imágenes transportan a las profundidades de las emociones humanas y sus fricciones con las estructuras sociales de los pueblos y su cultura. En ese sentido, el director artístico de Teatro Finis Terrae, Marco Antonio de la Parra, sostiene que “no hay nada que nos haga crecer más, que contrastarnos con los clásicos, nada que devuelva mejor que la belleza de nuestro idioma y encontrarse con monstruos de la poesía como García Lorca”.

En un hecho inédito esta nueva producción Universidad Finis Terrae 2025 fue coproducida conjuntamente por la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes, Teatro Finis Terrae de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación con el Medio, y la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado; financiada por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es poner en valor el aporte de los Teatros Universitarios en el desarrollo artístico del país.Ésta es la segunda de dos obras producidas por Universidad Finis Terrae que conforman este gran proyecto de Teatros Universitarios: en julio pasado, La pequeña Historia de Chile de Marco Antonio de La Parra dirigida por Francisco Krebs, en el repertorio nacional y, ahora en octubre, Bodas de sangre de Federico García Lorca dirigida por Mariana Muñoz en el catálogo universal. Ambas obras tendrán luego funciones en el Teatro Municipal de San Joaquín y en el Centro Cultural de San Antonio, como parte de la descentralización cultural que también promueve la iniciativa.

