SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Bajo su característico sello de “cancionero dramático”, la destacada directora nacional Mariana Muñoz dirige esta actual versión del clásico universal de Federico García Lorca. Los actores, músicos y cantantes Lorena Bosch, Jorge Arecheta, Marcela Millie, Paulina Cortés, Gabriela Arancibia, Mauricio Flores, Moisés Angulo, Mario Avillo y Juan Pablo Villanueva, llevan a escena esta icónica tragedia romántica que el autor español escribió en prosa y verso en 1931.

Por 
Equipo de Culto
Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Una de las obras más emblemáticas del teatro universal del gran dramaturgo y poeta español Federico García Lorca. Escrita en 1931-1932 y estrenada en Madrid durante 1933, una nueva versión de Bodas de sangre debuta el próximo jueves 2 de octubre en Teatro Finis Terrae; dirigida por Mariana Muñoz, protagonizada por los actores, músicos y cantantes Lorena Bosch, Marcela Millie, Paulina Cortés, Gabriela Arancibia, Jorge Arecheta, Mauricio Flores, Moisés Angulo, Mario Avillo y Juan Pablo Villanueva; junto al diseño integral de Pablo de la Fuente.Reconociendo las coincidencias que el trabajo artístico, poético y musical de García Lorca encuentra en grandes figuras de la cultura chilena, como Violeta Parra o Margot Loyola, la nueva producción Finis Terrae, financiada por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recoge esa fuerza poética en una propuesta escénica-musical en que la música y el teatro se funden para crear una experiencia popular colectiva.

“He venido desarrollando hace un buen tiempo la mezcla entre el teatro y la música en vivo, que he llamado cancionero dramático. Aprovechamos la hermosa poesía de Bodas de sangre para poder cantar cada una de sus versificaciones. En esta versión ocupamos sonoridades de Chile, pensando que todo siempre tiene que tener un vínculo con el lugar, con el contexto desde donde se está contando esta historia que es tan trascendental: una historia de amor, de pasión, pero también, de dolor”, subraya la directora Mariana Muñoz.

Bodas de sangre pone en escena la historia de dos amantes pertenecientes a familias enemigas que se fugan desde la boda de la mujer. Y, como toda tragedia, la venganza lleva a un desenlace fatal. Emocionando y conmoviendo al espectador, la obra retrata temas como la violencia machista, el honor y la venganza, pero, al mismo tiempo, exalta el amor como una fuerza liberadora y creadora. Las imágenes transportan a las profundidades de las emociones humanas y sus fricciones con las estructuras sociales de los pueblos y su cultura. En ese sentido, el director artístico de Teatro Finis Terrae, Marco Antonio de la Parra, sostiene que “no hay nada que nos haga crecer más, que contrastarnos con los clásicos, nada que devuelva mejor que la belleza de nuestro idioma y encontrarse con monstruos de la poesía como García Lorca”.

En un hecho inédito esta nueva producción Universidad Finis Terrae 2025 fue coproducida conjuntamente por la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes, Teatro Finis Terrae de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación con el Medio, y la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado; financiada por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es poner en valor el aporte de los Teatros Universitarios en el desarrollo artístico del país.Ésta es la segunda de dos obras producidas por Universidad Finis Terrae que conforman este gran proyecto de Teatros Universitarios: en julio pasado, La pequeña Historia de Chile de Marco Antonio de La Parra dirigida por Francisco Krebs, en el repertorio nacional y, ahora en octubre, Bodas de sangre de Federico García Lorca dirigida por Mariana Muñoz en el catálogo universal. Ambas obras tendrán luego funciones en el Teatro Municipal de San Joaquín y en el Centro Cultural de San Antonio, como parte de la descentralización cultural que también promueve la iniciativa.

Entradas por Ticketplus.

Más sobre:ArteTeatroBodas de sangreFederico García LorcaTeatro Finis TerraeArte Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias

Senador Moreira (UDI) defiende nominación de Bachelet a la ONU e insta a dejar de lado la “mezquindad ideológica”

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

José Tomás Santa María liderará la Asociación Nacional de la Prensa en el periodo 2025-2027

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Round financiero: Punta Arenas demanda al Fisco por costos de la desmunicipalización y Puerto Natales evalúa sumarse

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

5.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Estas son las fechas de postulación al FUAS para solicitar gratuidad, becas y créditos

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias
Chile

Contraloría fiscaliza la recuperación de pagos a entidades públicas por mal uso de licencias

Senador Moreira (UDI) defiende nominación de Bachelet a la ONU e insta a dejar de lado la “mezquindad ideológica”

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile
Negocios

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres

Ministro García llama al sector agrícola a hacer su máximo esfuerzo por contratar mano de obra nacional

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors
El Deportivo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

La potente advertencia de Fernando Ortiz a Arturo Vidal en sus primeras semanas en Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares
Mundo

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

Hamas critica a Abbas por “apoyar las demandas de la ocupación fascista” al reclamar que entreguen las armas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?