The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion
La banda se presentará el próximo año en el Movistar Arena con un show que repasa uno de sus títulos más emblemáticos. Además, aterrizan con su voz icónica, Anneke van Giersbergen. Lee aquí las coordenadas.
The Gathering goza de un fervoroso y leal culto en Chile. Desde que en los 90 su música empezó a trepar en radios -en particular en el proyecto Rock y guitarras, de Concierto- y con sus primeras visitas en 2004 al entonces Teatro Providencia, la banda neerlandesa demostró que su fórmula que abraza tanto el metal como el rock progresivo bajo bruma atmosférica, posee en el país una devoción que no claudica.
Ese vínculo se revitalizará con uno de los espectáculos más masivos y trascendentes que hayan agendado en sus seis visitas. The Gathering realizará un concierto exclusivo en Santiago, el que marcará el esperado reencuentro con su cantante más emblemática, Anneke van Giersbergen. La vocalista dio un paso al costado en 2007 del grupo, pero esta temporada fue anunciado su retorno para este fin de semana del 29 y 30 de agosto en la ciudad de Nijmegen.
Será el preludio de su capítulo chileno. La banda se presentará el 17 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, para conmemorar las tres décadas de Mandylion, su tercer y más influyente álbum, también de amplio arrastre en Chile, donde aparecen temas como Strange machines, Leaves y Eleanor. De hecho, el país es el que presenta el mayor número de reproducciones del disco a nivel regional. El periplo se titula “Mandylion 30th Anniversary Show”.
La venta general de entradas comienza este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket, único canal oficial de venta.
Valores y ubicaciones:
• Tribuna: $35.000
• Platea Alta: $55.000
• Cancha: $79.000
• Platea Baja: $99.000
