The Hives como dibujos animados: mira su nuevo videoclip

Un nuevo y energético sencillo lanza The Hives. Se llama Paint a picture y mantiene el espíritu rockero y adrenalínico de los suecos.

Según el grupo, la canción es "sobre intentar convencer a la gente ya uno mismo de que vivir al margen de la sociedad es una buena idea. Esta canción lleva años siendo la favorita de los pocos afortunados que la han escuchado en concierto".

El single llega acompañado de un videoclip dirigido por Filip Nilsson & Henry Moore Selder, que ya colaboraron con el grupo en su éxito Hate To Say I Told You So.

La canción, sigue a Enough is enough, los primeros dos adelantos de The Hives Forever Forever The Hives, que estará disponible el 29 de agosto.

Mira el video de Paint a picture a continuación