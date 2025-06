Twin Peaks regresa al streaming: cuando David Lynch armó (y desarmó) una telenovela policial

Fue en 1985 cuando el guionista Mark Frost conoció al cineasta David Lynch. Hicieron muy buenas migas y pronto surgió la complicidad que antecede a cualquier proyecto creativo. “Había visto Eraserhead en 1979 en una función de medianoche en Minneapolis, y salí con una sensación muy extraña y dije: ‘Algún día voy a trabajar con ese tipo’. Seis años después, un agente mutuo pensó que seríamos buenos para colaborar en un proyecto que representaban y promovió una presentación”, recordó Frost a The Guardian, en enero del 2025.

“Conectamos desde el primer momento. Nos reíamos en minutos. Nos encantaban las mismas películas, conocíamos a los mismos directores. Ese proyecto se esfumó, pero entonces otro agente se acercó y nos dijo: ‘¿Qué les parece hacer un proyecto de televisión juntos?’. No teníamos nada que perder".

La idea de contar la historia del asesinato de una adolescente en un pequeño pueblo maderero de Estados Unidos fue de Frost, y en concreto se basó en una historia que había escuchado. “En secundaria, la hermana mayor de uno de mis mejores amigos fue brutalmente asesinada en un internado de Vancouver por un convicto fugado, y fue una experiencia devastadora para la familia. Yo tenía unos 14 años. Ella era un año mayor que yo y estaba enamorado de ella. Fue una experiencia devastadora para mí también. Entonces mi abuela, que era un personaje peculiar, nos contó durante años la asombrosa historia de una joven de Albany, al norte del estado de Nueva York, que fue asesinada a principios del siglo XX y encontrada flotando en un estanque cerca de donde vivíamos. Años después, dos leñadores estaban convencidos de haber visto su fantasma”.

“Así que la imagen de la niña tumbada en el agua a la orilla del lago fue clave. Eso nos llevó a diversificarnos y a crear el universo del pueblo. David dibujó un mapa físico en el reverso de un mantel individual en una cafetería donde almorzábamos todos los días, y teníamos dos montañas en el mapa. Cuando llegó el momento de preguntar: ‘¿Cómo se llama este pueblo?’, lo miré y dije: ‘Bueno, podríamos llamarlo Twin Peaks’”.

Y así se hizo el pueblo, y así se llamó el proyecto, Twin Peaks. Se trata de una serie en clave policial donde se busca al culpable del asesinato de la joven Laura Palmer (Sheryl Lee), encontrada muerta envuelta en plástico en la orilla de un lago, cerca de un aserradero. Para resolver el caso, el sheriff local, Harry S. Truman (Michael Ontkean) pide la ayuda del FBI, organismo que manda al agente especial Dan Cooper (un soberbio Kyle MacLachlan), un investigador algo excéntrico, fanático del café, y sobre todo, muy sagaz. Hoy la serie llega al streaming en sus dos primeras temporadas, en la plataforma Mubi.

Cooper es el eje de la historia. En torno al avance de su investigación es que van apareciendo los diferentes personajes que intervienen. De alguna manera, todo el pueblo se ve remecido por lo ocurrido. Así aparecen los afligidos padres de Laura, Leland (Ray Wise) y Sarah (Grace Zabriskie), su prima Maddie (Sheryl Lee). La mejor amiga de Laura, Donna (Lara Flynn Boyle), su novio Bobby (Dana Ashbrook), su amante secreto James (James Marshall), el corrupto dueño del hotel donde se hospeda el agente Cooper, Benjamin Horne (Richard Beymer), su sensual hija, Audrey (Sherilyn Fenn), quien se enamora del agente Cooper e intenta ayudarlo, aunque no siempre le sale bien.

También hay otros personajes: aparece un sospechoso, un delincuente menor llamado Leo Johnson (Eric Da Re), quien maltrata a su mujer, Shelly (Mädchen Amick), y esta, a su vez, es amante de Bobby. La dueña del aserradero local, Josie Packard (Joan Chen), amante del sheriff Truman. Un croupier del casino clandestino de Twin Peaks, Jacques Renault (Walter Olkewicz). El excéntrico siquiatra que atendía en secreto a Laura, el Dr. Jacoby (Russ Tamblyn). La atractiva dueña de la cafetería local, Norma (Peggy Lipton), amante de “Big Ed” Hurley (Everett McGill), el dueño de la bencinera local y tío de James. Incluso, hay personajes fantásticos como El Gigante (Carel Struycken), que se le aparece en sueños a Cooper. Entre otros.

Audrey (Sherilyn Fenn) y el agente Cooper (Kyle MacLachlan).

Twin Peaks tiene una estructura parecida a la de las telenovelas, con las historias paralelas de los habitantes del pueblo y sus propios dramas, mientras nos vamos enterando de los avances de la investigación de Cooper. “El misterio de quién mató a Laura Palmer era el tema principal - dijo el mismo Lynch en su libro David Lynch Por David Lynch (1993)-. Pero esto se diluía un poco a medida que se conocía a los demás habitantes del pueblo y sus problemas. Y cada semana se presentaban primeros planos de algunos sucesos".

“El proyecto consistía en mezclar una investigación policial con la vida cotidiana de los personajes. Habíamos dibujado un mapa del pueblo. Sabíamos dónde estaba todo y eso nos ayudó a determinar la atmósfera reinante y lo que podría ocurrir allí. Supongo que eso dio origen a Twin Peaks. Es difícil hablar de Twin Peaks. Creo que ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Pero la ABC dijo que quería hacer el piloto.”

Twin Peaks se estrenó el 8 de abril de 1990, por la cadena de televisión ABC y su primer capítulo fue visto por 36 millones de personas. Su primera temporada tuvo 8 capítulos. La segunda, estrenada el 30 de septiembre de 1990, tuvo 22. Fue un éxito y ello impulsó a que Lynch hiciera la película precuela Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992), que cuenta la última semana de la vida de Laura Palmer. Fue un fracaso de crítica.

Acaso las ganas de una revancha hicieron que años después Lynch retomara el universo de la serie. Así, le dio vida a una tercera temporada. Twin Peaks: el regreso, de 2017, con 18 capítulos. Nuevamente los episodios estuvieron escritos por la dupla de Lynch-Frost. “Mark Frost me llamó y me invitó a comer al restaurante Musso & Frank, en Los Ángeles. Y en ese almuerzo empezamos a hablar de regresar al mundo de Twin Peaks”, dijo Lynch en 2017 a Europress.

“Se podría decir que el proyecto es una especie de desafío. No sabes lo que va a pasar y quieres que todo salga bien. Hay que ensamblar muchos, muchos elementos durante un largo período de tiempo. Así que es un reto”. Y en la misma charla aseguro que “nunca” dejó de pensar en Laura Palmer.

Un aspecto que contribuyó a hacer legendaria a la serie fue la inquietante música incidental, compuesta por el músico Angelo Badalamenti. “David me había contado que estaba trabajando en una serie de televisión llamada Northwest Passage . Claro, esa serie luego se convirtió en Twin Peaks -contó en una entrevista de 2019 con la revista Believer-.Antes de rodar ninguna escena, venía a mi oficina en Manhattan y hablábamos de las escenas mientras yo escribía la música. Me explicaba los detalles, me guiaba por cada escena y me ponía en una pista. Nos adentrábamos en ese espacio. Todos los proyectos de David que he hecho han sido así“.

“En Twin Peaks , para cada personaje escandaloso, tenía un tema. Lo disfrazaba de diferentes maneras. Parte de la música iba con la acción, pero en muchos casos intentaba que fuera en contra de ella. David creía que la música de Twin Peaks debía abarcar muchos aspectos, una amplia gama de estados de ánimo: tristeza, pasión, éxtasis, amor, ternura y violencia. Quería que la música fuera oscura y abstracta. Me pidió música que desgarrara el corazón de la gente. Tenía las palabras de David y sus estados de ánimo descriptivos en mi mente".

“La música jugó un papel muy importante en la obra. Intenté que transmitiera una sensación evocadora. Los sonidos evocadores siempre han estado ahí, los instrumentales descentrados; me han acompañado desde niño. De joven, cuando iba al cine, me atraía sobre todo el cine negro. Había algo muy oscuro e inquietante en esas películas que me inspiró, que se me quedó grabado. Me gustó especialmente la música de la película Laura , compuesta por David Raskin".

Alguien que sabe de teleseries es el escritor y guionista nacional Pablo Illanes. Reconocido fan del trabajo de David Lynch, comenta a Culto: “La influencia de la serie ha sido tan grande y ha calado tan hondo en varias generaciones de guionistas que me resultaría imposible decir algo que quedó ‘al debe’ o que no esté bien resuelto. Pienso que el gran mérito de David Lynch en Twin Peaks es el mismo rasgo que lo identificó toda su vida: no transar, no venderse tanto, no ceder".

“Twin Peaks es prime-time TV, es Corín Tellado, es The days of our lives, pero también es monstruosidad, basura y sexo. Ningún cineasta ha comprendido mejor el formato de la telenovela para destruirlo después como David Lynch en Twin Peaks“.

¿Qué lugar ocupa Twin Peaks en la filmografía de David Lynch? Responde Pablo Illanes: “Es una suerte de brazo armado que lo conectó con la masa, con el gran público. Fue la demostración del éxito popular y la consolidación de Lynch como el director que hace lo que quiere donde quiere (y le resulta)”.