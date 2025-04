The Magic Numbers anuncia su regreso a Chile para celebrar su disco debut

La banda británica The Magic Numbers anuncia su regreso a Chile con un show en el Club Chocolate, el próximo 9 de octubre.

El grupo, que recientemente fue parte de Fauna Primavera 2024, regresa con un show que celebra los 20 años de su disco homónimo. Una gira que también tendrá pasadas por festivales europeos.

Aparecido en 2005, el disco fue celebrado por la prensa especializada de la época, que lo posicionó como una de las grandes revelaciones de la temporada.

El álbum tuvo como primer adelanto el sencillo Forever Lost, acaso su canción más representativa. En total eran 13 composiciones, entre ellas I See You, You See Me, Love Me Like, entre otras.

The Magic Numbers está integrado por los hermanos Stodart: Romeo (guitarra solista y voces) y Michele (bajo, teclado y voces); y los hermanos Gannon: Angela (voces, percusión) y Sean (batería).

La venta de entradas para el concierto comienza desde el mediodía del próximo 30 de abril vía Puntoticket.