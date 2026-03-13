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    Tom Morello visita las tumbas de Víctor Jara y Salvador Allende

    El artista estadounidense aseguró que dedicará su show en Lollapalooza a Víctor Jara. En su paso por Chile, el exintengrante de Rage Against The Machine visitó las tumbas de dos figuras que admira.

    Por 
    Daniel Cañete
    Tom Morello visita las tumbas de Víctor Jara y Salvador Allende

    Tom Morello dedicará su presentación en Lollapalooza 2026 a Víctor Jara. El exintegrante de Rage Against the Machine publicó fotos visitando la tumba del cantautor nacional asesinado durante la dictadura.

    “El show de hoy en Chile está dedicado a la memoria del gran artista y activista Víctor Jara quien fue torturado y asesinado por la dictadura fascista de Pinochet en 1973”, explicó el estadounidense.

    En la tumba del artista chileno, el guitarrista depositó una uñeta con su logotipo. Además, visitó la sepultura de su esposa Joan Jara y del expresidente Salvador Allende. “Mostré mis respetos en las tumbas de algunos de los otros miles asesinados o desaparecidos del golpe respaldado por Estados Unidos, incluyendo al heroico Presidente Salvador Allende”, escribió.

    En las imágenes se puede ver a Morello vestido con una camiseta negra que tiene la cara de Jara estampada en blanco. Además, llevaba tres banderas pegadas en la prenda: una de Chile, una Mapuche y una de Estados Unidos. De lentes negros, posó levantando el puño izquierdo.

    Tom Morello se subirá al Alternative Stage este viernes a las 22:30 horas, en un horario que choca con la presentación de Sabrina Carpenter en el Cenco Malls Stage.

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