Travis Scott deberá pagar multa en Coachella

La producción del festival Coachella, a cargo de la compañía Goldenvoice, deberá pagar una multa a la ciudad de Indio, California, donde se desarrolla el popular evento. Todo a causa del show de Travis Scott.

El rapero se presentó el 12 de abril, en el primer fin de semana del Festival, y terminó su presentación tres minutos después de la 1 a. m, lo que le significó la sanción.

Lo que sucede es que la compañía Goldenvoice tiene un acuerdo de larga data con las autoridades municipales para que el festival finalice a la 1 a. m. todos los viernes y sábados por la noche y a las 12 a. m. los domingos.

Según detalla Billboard, en función del acuerdo, Coachella recibe una multa de US$20.000 (unos 18.779.342 de pesos chilenos) por los primeros cinco minutos que exceda el límite de queda. El rapero excedió su tiempo porque salió más tarde a escena.

Según información del mismo medio, Scott fue el único multado en los tres fines de semana del festival. No es primera vez que se cursa, ya que antes han sido multadas estrellas como Paul McCartney y Lana del Rey.

Incluso hace dos años, la organización acumuló US$168.000 en multas por los incumplimientos de Bad Bunny, Frank Ocean, The Weeknd, Skrillex, Fred Again y Four Tet.