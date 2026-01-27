Tres espectáculos de Teatro a Mil extienden sus funciones en La Pintana

A días de que finalice oficialmente la 33° edición del Festival Teatro A Mil, presentado por la Fundación Teatro A Mil y Escondida | BHP, se anuncia la extensión de la programación en La Pintana, cuyos vecinos podrán disfrutar de tres espectáculos: El gigante y los niños Wara Wara, Luisa de América e Historia de un jabalí (o algo de Ricardo).

Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro A Mil, destacó la anexión de la comuna a la programación del Festival, que comenzó este viernes con un concierto de Inti Illimani en el Teatro Municipal de La Pintana. “Invitamos a las vecinas y vecinos de La Pintana a sumarse y disfrutar estos espectáculos, pensados para emocionar, reflexionar y encontrarnos como comunidad. Para la Fundación Teatro a Mil es muy importante que el teatro y las artes escénicas lleguen a todos los territorios, fortaleciendo el acceso y la participación cultural de personas de todas las edades, porque la cultura sí importa”, señaló Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil.

En la misma línea, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, indicó que “tener Teatro a Mil en nuestra comuna es sellar nuevamente el compromiso con la cultura, sobre todo en estos momentos. Los espectáculos como los que vamos a tener en el Teatro Municipal de La Pintana son de primer nivel y es un orgullo decir que son cada vez más habituales en este espacio. La cultura en la comuna de La Pintana es un eje primordial y esperamos que siga así por muchos años más, porque los vecinos así lo exigen”.

Los shows

Tras un exitoso paso por varias comunas de la región Metropolitana y una gira por el norte, en Antof A Mil y Tarapacá A Mil, El gigante y los niños Wara Wara, del colectivo artístico La Patogallina, recorrerá las calles de La Pintana frente a la Plaza Cívica el hoy martes 27 de enero a las 20:00 horas.

Inspirados en el universo de la lucha libre latinoamericana, la compañía Fuego Rojo lleva Luisa de América al Teatro Municipal de La Pintana el próximo jueves 29 de enero a las 20:30 horas. Un show interdisciplinario en que un elenco de artistas se baten a duelo en un cuadrilátero, al son de la música, el circo y la poesía. Gratis previa descarga de ticket.

Una de las obras que estrenó en esta edición es Historia de un jabalí (o algo de Ricardo), una producción de la Fundación Teatro A Mil, protagonizada por Francisco Reyes y Marcelo Alonso. Luego de su debut en el Teatro Finis Terrae, tendrá una función especial en el Teatro Municipal de La Pintana el viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Las entradas se pueden descargar de manera gratuita aquí.