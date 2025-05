Una canción que llegó por correo: Cristián Heyne muestra lo nuevo de Shogun

Un single cuya carátula presenta un día gris en la playa que invita a un estado de contemplación y nostalgia, donde el frío costero pareciera envolver la escena de quien escribe una carta. Sin introducción, la canción irrumpe directo sobre el coro: “Te escribo de lejos y es muy lindo aquí / Y todo este tiempo me he acordado de ti”, son las primeras palabras que resuenan como brazos que se abren para buscar abrigo.

Se trata de “Esa escalera larga de la playa”, el nuevo lanzamiento de Shogun -proyecto liderado por Cristian Heyne- la tercera muestra de su próximo álbum en desarrollo. Esta se suma a los lanzamientos anteriores de este año: “Todos los animales” y “Oye”, consolidando un camino musical íntimo y cuidadosamente trazado.

“La canción se basa en un mail inesperado que recibí y que inició una gran historia. Años después encontré ese mail y me generó la necesidad de conectarlo con mi disco nuevo”, comenta Heyne sobre el origen de la canción.

El camino de Shogun

Shogun con el tiempo se ha transformado en el principal espacio de expresión artística de Cristián Heyne. A lo largo de más de dos décadas, sus lanzamientos y presentaciones han sido esporádicos, pero siempre marcados por una fuerte identidad autoral. Aunque conserva un nombre de banda y ocasionalmente suma colaboradores, Shogun es una obra dirigida íntegramente por Heyne.

Sobre esta nueva etapa creativa señala “Hasta el año pasado me había autoimpuesto una misión: publicar todo lo antiguo. Ya lo hice. Ahora mi atención está en el presente. Me importa poco mi historia; lo que me interesa es que Shogun avance por un camino que me gusta. Estoy haciendo la música que quiero hacer”.

Pese a su relevancia e influencia como productor musical, la discografía de Shogun permanece deliberadamente esquiva: con una circulación limitada que ha alimentado su estatus de culto dentro del panorama musical local.

El sentido de pertenencia de Heyne frente al circuito musical chileno es más bien distante aunque ha demostrado cierta afinidad con algunos artistas nacionales. Por ejemplo, señala que de niño lo marcó el segundo disco de Electrodomésticos y el trabajo de Andrés Bobe al inicio de La Ley (con Shia Arbulu). Y además admira algunas de las obras de personas con las que le tocó trabajar, como Miguel Miranda, Luna In Caelo, Koko Stambuk, Javiera Mena, Gepe, Camila Moreno, Marineros. “Pero no creo que eso configure una escena compartida”, indica.

Su atención actual está puesta en artistas visuales que incursionan en la música, como Begoña Ortúzar e Ignacio Gumucio, y respecto a ello, destaca su interés por aquello que logra emocionar, independientemente de su origen o formato.

“Por eso no conecto mucho con la idea de escena. Suelen construirse a partir de criterios geográficos, etarios o ideológicos, pero rara vez desde lo que para mí es central: la emoción que una obra transmite”, agrega Heyne.

“Esa escalera larga de la playa” se suma al recorrido de Heyne y estará disponible en todas las plataformas digitales este viernes 30 de mayo, como parte del proceso de publicación del nuevo álbum de Shogun, actualmente en desarrollo.