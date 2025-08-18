Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Una clase de amor, se llama el nuevo single del destacado músico y productor chileno, Javier Barría. Se trata del tercer y último adelanto del que será el primer disco del artista en nueve años.

El sencillo sienta sus bases sonoras en retazos de músicas del siglo pasado: un poco de rock argentino, un poco de “yacht rock” y otro poco de city pop japonés de los años ochenta; géneros que coincidentemente han regresado a las preferencias de las nuevas generaciones durante la década en curso, y que además, forjaron la identidad sonora de Barría.

Una Clase de Amor reúne los talentos de diversos instrumentistas: Alvaro Manzanero desde Argentina en la batería, Sebastián Iglesias -miembro de la banda de apoyo de Barría hace 10 años- en bajo eléctrico; y por primera vez en su trayectoria, una sección de bronces: Alfredo Tauber (trombón), Sebastián Carrasco (trompeta) y Keko Hermosilla (saxo tenor), grabada por Pablo “Pau” Acuña en el estudio CajaNegra. El trabajo de mezcla corrió por cuenta de Jorge Fortune, y el mastering por Francisco Holzmann.

Este nuevo single sigue a Mi nueva canción (2024) y Venus (2025), como adelantos del nuevo disco del músico, titulado Un cariño antiguo. Una producción que llega a nueve años de Estación Pirque (2016), su último y celebrado álbum.

En la última década, Javier Barría ha construido una sólida reputación como productor musical, con trabajos realizados junto a destacados artistas como

Nando García, Alejandro y María Laura, Dulce y Agraz, entre otros, labor que le valió su segundo Premio Pulsar en el año 2023 como Mejor Productor (su primer Pulsar fue en 2015 como Mejor Cantautor por su disco Folclor).

Escucha Una clase de amor a continuación