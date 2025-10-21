Una noche de Thriller: Fiesta Kitsch celebrará Halloween en Club Hípico

La clásica fiesta Kitsch el próximo viernes 31 de octubre, el Club Hípico para festejar la noche de Halloween. Con dos pistas de baile, una indoor y otra outdoor, el público podrá disfrutar de sus placeres culpables de distintas épocas.

En Salón Bicentenario, el cancionero bailable habrá estilos como Dance, Divas, Eurobeat, Pop, Onda Disco Hits, Eurodance, Latino, Axé, Italo Disco, entre otros. Luego, en el segundo ambiente denominado Patio del Deseo, la programación pasará por AM & FM Placeres Culpables, Retro, New Wave, Classics, Rock Latino, Rock & Roll, Twist, Tecno Pop, y más.

Además contará con un salón del terror, spot fotográfico, concursos, shows, e invitados como Raquel Castillo (Rachel Castle, actual participante de Fiebre de Baile), Paula Berry y los Darks Berries, Petra Perez, Fer Quintana, entre otras sorpresas.

Kitsch Noche de Halloween será una fiesta donde el pop, la nostalgia y los monstruos más fabulosos se mezclarán en un bailable de insomnio. Solo hits Kitsch, clásicos, rarezas e himnos del pop, que nunca mueren.

Las entradas para la fiesta se pueden adquirir vía Passline.