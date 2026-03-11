Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

A tono con su regreso a Chile para ofrecer dos conciertos en el Parque Estadio Nacional, se reveló que Santiago es la segunda ciudad que más ha escuchado a AC/DC en los últimos 365 días.

Según la data de YouTube Charts, Santiago es una de las ciudades con mayor volumen de reproducciones de la banda en YouTube a nivel global durante el último año. En total, acumula 18,6 millones de reproducciones.

A la capital chilena solo la supera la populosa Ciudad de México con 19,4 millones. Pero su posición la pone por delante de urbes con histórica preferencia por el rock, como Buenos Aires (18.4 millones) y São Paulo (13.3 M).

Respecto a las canciones más escuchadas, el público se inclina a los clásicos; encabeza el listado la canción Thunderstruck (296 millones), del álbum The Razors Edge (1990). Le sigue Highway to hell (177 millones), incluida en el álbum homónimo de 1979, y la imprescindible Back in black (154 millones), que le dio título al disco de 1980, el primero con Brian Johnson como cantante.

Revisa el listado a continuación

Las ciudades dónde más se ha escuchado en los últimos 365 días:

Ciudad de México - 19.4 M Santiago - 18.6 M Buenos Aires - 18.4 M Sao Paulo - 13.3 M Lima - 12.5 M París - 12.1 M Milán - 10.5 M Bogotá - 9.96 M Londres - 9.3 M Sídney - 9.27 M

Canciones de AC/DC más escuchadas durante el último año: