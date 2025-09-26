Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Nonesuch presenta la banda de sonido compuesta por Jonny Greenwood -nominado al Oscar y al BAFTA- para la nueva comedia de acción escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. El álbum incluye dieciocho nuevas composiciones interpretadas por la London Contemporary Orchestra y el director Hugh Brunt, que Greenwood acompañó en piano, guitarra, bajo, percusión y ondas Martenot. La canción que da título al álbum puede escucharse acá. Las versiones en formato de CD y disco de vinilo estarán disponibles el 14 de noviembre.

La película de Warner Bros. Pictures One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra), está protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia y el BAFTA Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, además de Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti. En la película, Bob (DiCaprio) es un revolucionario fracasado que vive en un estado de paranoia, sobreviviendo fuera de la red con su hija enérgica y auto-suficiente Willa (Infiniti). Cuando su malvado enemigo (Penn) regresa después de dieciséis años y ella desaparece, el ex radical lucha por encontrarla mientras el padre y la hija batallan contra las consecuencias de su pasado.

One Battle After Another es la sexta banda de sonido de Greenwood compuesta para una película de Paul Thomas Anderson y lanzada por Nonesuch. Las grabaciones anteriores incluyen las bandas de sonido de Phantom Thread, Junun, Inherent Vice, The Master y There Will Be Blood. Nonesuch también lanzó sus colaboraciones con el compositor polaco Krzysztof Penderecki para Threnody for the Victims of Hiroshima / Popcorn Superhet Receiver / Polymorphia / 48 Responses to Polymorphia; su banda de sonido para la película de Tran Anh Hung Norwegian Wood, y su interpretación de Electric Counterpoint de Steve Reich.

Jonny Greenwood es reconocido por ser la primera guitarra y multi-instrumentalista de la banda Radiohead y más recientemente de The Smile. Pero la pasión musical de Greenwood se extiende más allá del “rock”. Posee un extenso catálogo de obras clásicas, bandas de sonido de películas y música folk tradicional de Medio Oriente.

Greenwood siempre ha amado la música clásica. Siempre sintió fascinación por Messiaen y Ligeti, por ejemplo, y su primera incursión en la música fue como violista en su juventud, lo que lo llevó a la maestría en piano, flauta dulce, armónica y ondas Martenot. Escribió una cantidad de obras clásicas que incluyen smear, Popcorn Superhet Receiver, Doghouse, 48 Responses to Polymorphia, Water, y Horror vacui (ganadora del premio Ivors en la categoría Composición a Gran Escala).