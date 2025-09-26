SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

El músico de Radiohead y The Smile suma un nuevo proyecto a su trayectoria como creador de música para películas.

Por 
Equipo de Culto

Nonesuch presenta la banda de sonido compuesta por Jonny Greenwood -nominado al Oscar y al BAFTA- para la nueva comedia de acción escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. El álbum incluye dieciocho nuevas composiciones interpretadas por la London Contemporary Orchestra y el director Hugh Brunt, que Greenwood acompañó en piano, guitarra, bajo, percusión y ondas Martenot. La canción que da título al álbum puede escucharse acá. Las versiones en formato de CD y disco de vinilo estarán disponibles el 14 de noviembre.

La película de Warner Bros. Pictures One Battle After Another (Una Batalla Tras Otra), está protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia y el BAFTA Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, además de Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti. En la película, Bob (DiCaprio) es un revolucionario fracasado que vive en un estado de paranoia, sobreviviendo fuera de la red con su hija enérgica y auto-suficiente Willa (Infiniti). Cuando su malvado enemigo (Penn) regresa después de dieciséis años y ella desaparece, el ex radical lucha por encontrarla mientras el padre y la hija batallan contra las consecuencias de su pasado.

One Battle After Another es la sexta banda de sonido de Greenwood compuesta para una película de Paul Thomas Anderson y lanzada por Nonesuch. Las grabaciones anteriores incluyen las bandas de sonido de Phantom Thread, Junun, Inherent Vice, The Master y There Will Be Blood. Nonesuch también lanzó sus colaboraciones con el compositor polaco Krzysztof Penderecki para Threnody for the Victims of Hiroshima / Popcorn Superhet Receiver / Polymorphia / 48 Responses to Polymorphia; su banda de sonido para la película de Tran Anh Hung Norwegian Wood, y su interpretación de Electric Counterpoint de Steve Reich.

Jonny Greenwood es reconocido por ser la primera guitarra y multi-instrumentalista de la banda Radiohead y más recientemente de The Smile. Pero la pasión musical de Greenwood se extiende más allá del “rock”. Posee un extenso catálogo de obras clásicas, bandas de sonido de películas y música folk tradicional de Medio Oriente.

Greenwood siempre ha amado la música clásica. Siempre sintió fascinación por Messiaen y Ligeti, por ejemplo, y su primera incursión en la música fue como violista en su juventud, lo que lo llevó a la maestría en piano, flauta dulce, armónica y ondas Martenot. Escribió una cantidad de obras clásicas que incluyen smear, Popcorn Superhet Receiver, Doghouse, 48 Responses to Polymorphia, Water, y Horror vacui (ganadora del premio Ivors en la categoría Composición a Gran Escala).

Más sobre:Una batalla tras otraPaul Thomas AndersonJonny GreenwoodMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

5.
Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba
Chile

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Después de la lluvia, sale el sol para Colo Colo: Ortiz se estrena en casa goleando a un Iquique cada vez más complicado
El Deportivo

Después de la lluvia, sale el sol para Colo Colo: Ortiz se estrena en casa goleando a un Iquique cada vez más complicado

Fernando Ortiz le manda otra señal a Arturo Vidal: Vicente Pizarro es el capitán de Colo Colo pese a titularidad del Rey

El duro castigo contra Rodrigo Holgado tras grave acusación de la FIFA

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento
Mundo

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

Doce países se unen en coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo