Australia concentra el mayor monto de inversión de SQM para crecer en litio

Una importante apuesta por Australia está haciendo hoy SQM. La minera no metálica realizará en ese país su mayor inversión en litio. El proyecto MT Holland, joint venture que tiene en partes iguales con el holding australiano Wesfarmers Limited y que en total contempla una inversión de US$ 1.400 millones, se llevará más de un 63% del monto de inversión que la compañía chilena está destinando para los próximos años con el fin de abastecer la creciente demanda que tendrá el mercado del litio. La firma anunció la decisión de invertir US$ 700 millones en la iniciativa, cifra que está dentro del plan de US$ 1.100 millones anunciado en diciembre pasado. La decisión se esperaba luego de que a inicios de 2020 las firmas tomaran la decisión de aplazar la decisión de inversión final de la iniciativa.

La decisión fue aprobada de manera unánime por el directorio de la compañía donde la china Tianqi tiene un 25,86% de participación. La aprobación de la asiática es mirada de manera positiva al interior de la compañía luego de los problemas financieros que está viviendo y los rumores de que Julio Ponce busque comprar parte de la participación que Tianqi tiene en la Serie A, la que le permite tener hoy tres directores en la mesa de la minera no metálica. “Se ven contentos con la inversión que hicieron en SQM”, señala un cercano al directorio de la compañía. Añade que la asiática “está apostando al largo plazo y esa decisión considera el desarrollo de los proyectos que SQM tiene en carpeta”.

Mayor potencial

En la sesión del directorio, la mesa analizó el informe final de ingeniería del proyecto, el que mostraba sus potencialidades de crecimiento. Es que si bien se espera lograr una producción de 50 mil toneladas de hidróxido de litio con grado de batería, los análisis muestran que el proyecto podría crecer y transformarse en uno de los proyectos más relevantes de la minera. “Lo que se está haciendo es invertir en un desarrollo que después dará la posibilidad de crecer bastante más”, cuenta un conocedor del proyecto. Por eso, la firma mantendrá durante este año los análisis para poder determinar la potencialidad de la iniciativa.

La firma informó a la Comisión de Mercado Financiero (CMF) que el proyecto contempla la compra de equipos principales y el comienzo de la construcción durante la segunda mitad del 2021, lo cual permitiría, conforme al Estudio de Factibilidad, que el proyecto inicie su producción en la segunda mitad del año 2024.

La decisión de avanzar en la iniciativa fue celebrada por el gerente general de la empresa, Ricardo Ramos, quien indicó que “existen sólidos fundamentos detrás del crecimiento de la demanda de largo plazo en la industria del litio y creemos que el inicio de producción de este proyecto está bien alineado con las expectativas de la demanda futura”.

El ejecutivo proyecta que la demanda del litio crecerá entre un 20% a 25% anual. “Es decir, la demanda crecerá entre 60.000 a 70 mil toneladas por año, por lo tanto, en el tiempo que demore la construcción del proyecto, el mercado habrá crecido unas 200 mil toneladas. En ese escenario, MT Holland va a representar un 20% de lo que crezca el mercado en los próximos tres años”, detalla un ejecutivo de la minera.

MT Holland, ubicado en Western, Australia, comenzó su tramitación ambiental hace unos tres años y ya cuenta con varias autorizaciones, sin embargo aún le quedan permisos pendientes. La iniciativa contempla la construcción de la mina y también la construcción de una planta refinadora que se ubicará en un sitio industrial, al sur de la ciudad de Perth. De acuerdo a las estimaciones de Wesfarmers, se espera recibir todas las aprobaciones ambientales para la refinería de Kwinana a principios de 2022.