Candidatos presidenciales entregan sus prioridades para la agricultura

José Antonio Kast: más trabajadores y combatir el terrorismo

El candidato del Partido Republicano expuso su agenda de 8 ejes para el sector. El primer punto se refirió al agua, señalando que “todos compartimos que está es las primeras preocupaciones que tenemos, no solo en el sector agrícola, sino que para el consumo humano”. Por ello, propone realizar una “revolución hídrica” con la creación de una agencia que permita “desburocratizar el rol del Estado en el agua, para acelerar los trámites para construir represas”. En ese sentido, dijo que se realizarán inversiones en embalses y obras de acumulación y distribución de agua a lo largo de todo Chile. Embalses administrados por asociaciones de agricultores. También propone avanzar en plantas desalinizadoras.

Un segundo eje es el trabajo. “Hay un problema real donde no hay suficientes personas que estén dispuestas a trabajar. Esto no sólo por el IFE, sino que también por el seguro de cesantía vigente, y los retiros del 10% de los fondos de pensiones”, dijo. En lo laboral también mencionó la informalidad y la migración. “Hay muchos países que tienen migración regulada para trabajo, personas que podrían venir a Chile a cumplir legalmente. Normas laborales no se adecuan a las condiciones del agro”, expuso.

Otro de sus énfasis es la seguridad. Sostuvo que “no está garantizada, y muchos chilenos se ven afectados por el terrorismo”. En ese momento pidió un minuto de silencio para Hernán Allende, quien murió quemado por un ataque en su propiedad. “Algunos plantean que soy algo extremo, pero aplicar la ley y perseguir al terrorista no es ser extremo”, manifestó

Kast mencionó que es clave para el país tener reglas claras, porque si eso no sucede, nadie invertirá. “Si el Congreso no respeta las normas y si estamos paralizados por la politiquería de la Convención Constitucional, nadie invertirá. Necesitamos Estado de Derecho, necesitamos certeza jurídica”, aseveró. Hacia lo último de su presentación dijo que se debe recuperar el crecimiento y que para ello se debe reformar “profundamente el sistema tributario y mejorar la gestión pública”.

Sebastián Sichel: reglas claras y mayor inversión para el agua

El abanderado presidencial de Chile Podemos Más comenzó su exposición criticando a los candidatos presidenciales que mientras hacen campaña, “siguen en el Congreso recibiendo recursos y presentando proyectos o acusaciones constitucionales con fines electorales”. En ese contexto dijo que en estas elecciones “hay dos proyectos de sociedad en juego: es una batalla entre la democracia y el populismo. No da lo mismo quien gobierne. Uno es el camino de la democracia y los acuerdos, y otros que creen en el camino del pasado, donde la violencia era legitima y el Estado es la solución”. Sichel mencionó que en su programa está presente la defensa de la libertad de emprender, de desarrollar “nuestro propio proyecto de vida, realizar sus negocios y garantizar el derecho al agua y la libertad de asociarse con otros. Libertad para decidir donde se educarán a sus hijos”.

Al igual que Kast, sostuvo que garantizar las reglas del juego es clave para la inversión. “El Estado no ha sido lo suficientemente duro en combatir la violencia rural. ¿Cómo lo garantizamos? Primero, defendiendo convicciones y construyendo mayorías para lograr un cambio. Necesitamos hacer cambios en la agenda agrícola hacia adelante”, indicó.

Sobre el agua mencionó que “hay un problema grave y se requiere una estrategia del Estado y mayor inversión. Riego tecnificado para hacer inversiones. Necesitamos inversiones en plantas de desalinización, porque ahí hay una desventaja en el sector rural. Eso no puede ser, tiene que haber oportunidades de desarrollo”.

En su exposición habló también de la regionalización y de la necesidad de avanzar, pero en serio. “Se discute mucho, pero no se avanza en nada. Todo se concentra en la Región Metropolitana. Vamos a avanzar en cambios presupuestarios, ofertas de subsidios para que el emprendimiento agrícola suceda en esa zona”.

Por último, enfatizó en la modernización e innovación en el sector agrícola. “Necesitamos avanzar hacia una agricultura inteligente. El acuerdo del TTP 11 se tiene que aprobar para impulsar la agricultura. Tenemos que seguir creyendo en el libre comercio”, concluyó.

Yasna Provoste: paz social y gobernabilidad se construyen, no se decretan

La senadora y candidata presidencial del bloque Nuevo Pacto Social mencionó que es de primer orden de prioridades que Chile pueda diversificar su matriz productora. “El sector agroalimentario y forestal ha tenido un desarrollo exitoso en la última década. Las exportaciones se han más que duplicado en los últimos 20 años, llegando a US$19 mil millones. Se espera que hacia 2030-2035 dupliquemos estas cifras”, y que por ello “debemos afrontar nuevos desafíos para los avances”.

Asimismo, dijo que se debe apuntar “a una agricultura limpia y ecológica”, y que por ello se reimpulsará el proyecto de ley de Inocuidad Alimentaria y la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria como servicio público del gobierno”.

Sobre el agua, dijo que se creará el Consejo Regional de Recursos Hídricos bajo el mandato de los gobernadores regionales. Este tendrá como misión la ejecución de proyectos para consumo humano. Otro eje que abordó es el empleo. Ahí el énfasis estuvo en la formalidad laboral y los salarios justos, visas laborales temporales, estatuto laboral temporero.

Al cierre de su exposición dijo que “en Chile se ha perdido la gobernabilidad. Se ha perdido la confianza en las instituciones, la paz y la tranquilidad. El narcotráfico ha avanzado tomándose barrios y poblaciones”. Y agregó que “se equivocan quienes creen que la gobernabilidad y el estado de derecho es un tema que se resuelve con más carabineros o sacando a los militares a tareas de represión: esto tiene un solo nombre, populismo. La paz social y gobernabilidad se construyen, no se decretan y las vamos a construir con un buen gobierno con transparencia y con una elite consciente que con mas diálogo se construye paz social”.