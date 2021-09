Diputados apoyan alza de pensiones solidarias, pero hay dudas en exenciones y mecanismo de pago del seguro de lagunas

Con discusión inmediata el gobierno ingresó la ley corta en pensiones la noche del lunes a la Cámara de Diputados. Así las cosas, este martes los diputados de la Comisión de Trabajo sesionaron por primera vez para conocer este proyecto, y acordaron continuar este miércoles entre las 11.00 y las 12.30 para recibir invitados.

Con todo, luego de las presentaciones que hicieron los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y del Trabajo, Patricio Melero, los parlamentarios se mostraron dispuestos a avanzar en el alza del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población, aunque desde la oposición criticaron que el gobierno no haya ido más allá para reformar el sistema previsional en su conjunto.

En este contexto, las mayores dudas que plantearon los diputados se enfocaron en la reducción de algunas exenciones tributarias que anunció el gobierno, y otras que a juicio de los parlamentarios podrían haber sido incluidas.

También generó críticas el hecho de que en el seguro de lagunas previsionales, el mecanismo contempla que primero se paga con cargo a la cuenta individual de cada persona, y si no hay saldo suficiente se recurre al Fondo de Cesantía Solidario. Esto, porque algunos parlamentarios de oposición plantearon que debería funcionar al revés.

Las declaraciones

El diputado Andrés Molina (Evópoli) comentó: “Me preocupa el tema de las UF2.000, en el sentido que afecta a viviendas, por un lado que son de subsidio, y que esto va a llevar a un aumento de precios en transacciones de viviendas de UF2.000 que son las más vulnerables (...) Lo que me preocupa en este caso es que estemos mirando un tema desde un solo bolsillo, es decir, en la práctica el Estado de Chile hoy está construyendo viviendas sociales que le van a salir más caras”.

La diputada Gael Yeomans (CS) consultó sobre el mecanismo de pago del seguro de lagunas. “El costo lo estaríamos cargando a las cuentas individuales, y eso no fortalece la lógica de solidaridad”, dijo.

La diputada Yeomans también consultó por el impuesto único del 5% a la ganancia de capital. “Se establece como tope ese 5%, no sé por qué se llega a esa conclusión, y no se mantiene simplemente que se elimine la exención en su totalidad, sin esa tasa del 5%”, consultó. Y argumentó que con este mecanismo se recauda mucho menos que con el IVA a servicios.

En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), dijo que “siento que este proyecto es bueno, no lo podemos rechazar, vamos a hacer todo lo posible por mejorar los montos, mejorar el proyecto con indicaciones, pero no lo podemos rechazar, al menos yo”. Pero sobre exenciones, el diputado comentó: “Me llama la atención que no se toque la renta presunta, la verdad es que ahí si que hay dinero y es un sistema de lo más injusto que hay”.

En tanto, el diputado Frank Sauerbaum (RN) valoró la iniciativa, pero también dijo que sobre “el crédito al IVA a la construcción tengo mis dudas del efecto que pudiera tener en el mercado inmobiliario y en la reactivación económica, pero sin duda estoy absolutamente disponible para poder aprobar (el proyecto) considerando el pie que se pone para que sigamos extendiendo este beneficio (de mayores pensiones)”.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) señaló que contará con su apoyo para que el proyecto salga lo más rápido posible. “Que tiene algunas cosas que mejorar, o al menos que uno pueda tener algunas dudas porque pueda faltar información, sin duda (...) Pero hoy este es un proyecto que llega a medio millón de personas y aumenta sustancialmente (los beneficiarios)”.

La diputada Marcela Sandoval (RD) indicó que en materia tributaria “desde el sector al que represento, creemos en un sistema tributario mucho más progresivo, donde los que más tienen paguen más. Lo que nos parece, es que las exenciones tributarias están más bien enfocadas no necesariamente en los sectores que más tienen, ahí nos queda la duda por qué no se planteó la eliminación de la renta presunta, la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados, y la disminución de los beneficios en los bienes inmuebles”.

El ministro Cerda respondió a las consultas de los diputados diciendo que “estamos dispuestos a conversar y a ver cómo podemos mejorar el proyecto, pero creemos que en la parte de exenciones hemos ido eligiendo las exenciones que en este momento nos permiten recaudar, pero también no afectar, o afectar lo menos posible el proceso de reactivación”.

El ministro argumentó que por este motivo escogieron estas exenciones, y por eso también dijo que pusieron una tasa de 5% de impuesto único en ganancias de capital, “y no mayor, porque efectivamente al no existir antecedentes de este impuesto, es necesario ir viendo cierta gradualidad, y partir de forma más conservadora”.

Por su parte, el ministro Melero se refirió a las críticas del seguro de lagunas previsionales, y dijo que “lo que estamos haciendo es no innovar respecto a la lógica general del seguro de cesantía”.

Si bien el presidente de la instancia, Gabriel Silber (DC), propuso que haya audiencias esta semana, que se redacten indicaciones durante el fin de semana y que se vote el lunes, lo cierto es que este punto aún no ha quedado del todo zanjado, por lo que dependerá de la cantidad de audiencias que se hagan en la instancia.