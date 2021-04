El alza de Hernando de Soto en la recta final de la campaña presidencial en Perú

Las elecciones peruanas suelen ser impredecibles y en esta oportunidad no es la excepción. Porque en la recta final de cara a los comicios presidenciales del 11 de abril, el último sondeo de Ipsos -dado a conocer el domingo pasado- reveló un alza de cinco puntos en la intención de voto del candidato de Avanza País, Hernando de Soto, que se ubica así en el segundo lugar con 9%, por debajo del aspirante de Acción Popular, Yonhy Lescano.

“Hernando de Soto ha subido porque el votante de (Rafael) López Aliaga se terminó asustando por sus comentarios muy radicales, por la alianza prematura con Antauro Humala y por insultar directamente a las mujeres. Esto hizo que el voto de López Aliaga sea voto que da vergüenza entre la clase alta sobre todo. Entonces acuden a De Soto, que es un votante mucho más de centroderecha, es un perfil muy parecido al de Pedro Pablo Kuczynski y por eso ha crecido”, explica en conversación con La Tercera la periodista peruana Paola Ugaz.

En la misma línea, el director de la encuestadora Vox Populi, Luis Benavente, dice que esta alza se explica por “el detenimiento (del alza) de López Aliaga que en la derecha había tenido un alto impacto, había tenido una tasa muy alta de crecimiento, pero en las últimas semanas su campaña no estuvo muy bien hecha y no tuvo una buena actuación en el debate”. “Leyó sus propuestas y era una lectura con errores de dicción, no mostró liderazgo. Entonces, ha habido un proceso de transferencia de votos de López Aliaga a De Soto. Las deficiencias en la actuación de campaña de López Aliaga han generado un beneficio a Hernando de Soto”, comenta.

Una valla publicitaria del candidato presidencial del partido Avanza País, Hernando De Soto, en el centro de Lima, Perú. Foto: AP

“Si bien es cierto que Hernando de Soto tuvo algunas fallas en los debates presidenciales, tuvo una actuación aceptable. Por otro lado, en medio de este enfrentamiento tan fuerte, donde los candidatos se lanzan ataques mortales, duros, incisivos, él ha sabido mantener la calma. Creo que eso también le está beneficiando. Es el candidato que tiene la mayor tasa de crecimiento en esta semana y ese crecimiento no se ha detenido todavía. Podría continuar por algunos días. Ha sido medio punto porcentual cada día en la última semana, lo que es bastante, dado lo competitiva y estrecha que es esta carrera electoral”, señala Benavente a La Tercera.

Un estudio hecho por Vox Populi sobre la presencia de los candidatos en las redes sociales reveló, también, que De Soto es el que exhibe la mejor tendencia creciente respecto de búsquedas en Google. Cuenta con 326.300 seguidores en TikTok y ha publicado videos que lograron más de 18 millones de vistas.

Con 79 años, De Soto tiene una amplia trayectoria en el diseño de políticas socioeconómicas y en la asesoría a autoridades de gobierno, tanto en el Perú como en otros países. En 2001 fundó el partido Capital Popular, lanzando una candidatura presidencial de la que desistió antes de los comicios generales de aquel año. A nivel académico, es quizás uno de los candidatos con el mejor currículum. Posee estudios generales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de economía en la Universidad de Génova, en Italia. Además es licenciado en dicha especialidad y máster en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, en Ginebra, Suiza.

Además, durante su carrera ha brindado asesoría en distintos momentos a los gobiernos encabezados por Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011). En 2004 fue elegido entre las 100 personas más influyentes por la revista Time. Desde 2020, De Soto empezó a conducir por el canal de televisión Willax un espacio denominado Soluciones, en el que aborda temas de su especialidad.

Hernando de Soto y su esposa Carla Olivieri durante un mitin en el barrio de Villa El Salvador, en Lima, el lunes. Foto: Reuters

Controversias

Si bien tuvo un salto considerable gracias al mal desempeño en el debate de la semana pasada del candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, los últimos comentarios de De Soto sobre las vacunas contra el Covid-19 hacen peligrar este impulso. “Yo no voy a dar las vacunas. Los sectores privados, comunitarios y las ONG van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo requiere la gente. Si es necesario, nosotros les vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a distribuir vacunas. Lo dejo a la economía social de mercado”, dijo en el programa 7x7 de Willax.

Estos dichos generaron gran controversia en Perú, por lo que aclaró que de ser Presidente, el Estado iba a seguir comprando vacunas. “Lo que he dicho es que quiero que las comunidades, sus organizaciones, las mismas que están acá presentes, puedan comprar directamente, saltándose la garrocha, esa carcocha vieja que es el Estado y que nosotros reformaremos, pero que tomará un tiempo”, indicó en una conferencia de prensa.

Esta controversia se da en medio de otra polémica que protagoniza De Soto debido a su vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos. “Prácticamente yo no viajo sin asistente, yo no pago cuentas, no voy al mercado, hay todo un equipo que se ocupa de esas cosas. Yo lo que quería decir es que tomé un taxi, compré un almuerzo, pero no las he pagado (las dosis)”, indicó al ser consultado si había pagado 70 soles (US$ 19,26) por las vacunas.

En este sentido, los analistas señalan que tales polémicas le podrían jugar en contra respecto de esta alza en la intención de voto. “Él creció gracias a los errores de otros candidatos, en particular del candidato López Aliaga, ocupó su espacio, pero después De Soto ha declarado en contra de la vacunación pública y eso le puede costar varios puntos, puede perder lo que había ganado”, dijo a La Tercera Alfredo Torres, director de la encuestadora Ipsos.

Un hombre con una máscara que representa a Hernando de Soto coloca una pancarta antes de una manifestación en el barrio de Villa El Salvador, en Lima. Foto: Reuters

“Todo puede suceder. Lo que sí está pasando es que se están moviendo muchas cosas en Lima y la revelación de la vacuna, de que se haya vacunado en Estados Unidos, que él lo haya confirmado, y no haya pedido perdón o alguna explicación, también le podría perjudicar. Otra cosa que están diciendo es que va a haber un factor de las personas de clase alta que no va a ir a votar por miedo a contraer el coronavirus, que también podría afectar en algo en el votante de Hernando de Soto”, indicó Ugaz.

Respaldo etnocacerista

La prensa peruana señala que la candidatura de De Soto se debate entre el apoyo del etnocacerismo (movimiento radical y antichileno ideado por Isaac, el patriarca de los Humala), pero mantiene distancia con el líder Antauro Humala, el hermano menor del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se encuentra preso por la toma de una comisaría en 2005.

La revista Caretas señaló que Antauro Humala apoyaría la candidatura de De Soto a la presidencia y lo habría hecho mediante una carta -escrita en una servilleta- difundida por un periodista. El líder etnocacerista señala que “la coyuntura exige decisiones, por lo que he tomado la posición de apoyar el nuevo pacto social de Hernando de Soto de Avanza País. ¡Todos juntos hasta la victoria final!”, detalla la misiva remitida desde la Prisión Ancón I y fechada el 2 de abril de este año.

El diario Correo indicó que el entorno de Antauro Humala se encuentra realizando un trabajo silencioso en diversas provincias del país a favor de la candidatura del economista.

Pero no todos están de acuerdo. María Teresa Dulanto, candidata al Congreso por Avanza País, dijo a la revista que no era cierta la alianza Humala-De Soto. “Es guerra sucia por el final de campaña, por lo que ha subido (en las encuestas)”.

Aunque el candidato al Congreso y a la segunda vicepresidencia, Jaime Salomón, afirmó al diario Correo que De Soto “aceptaría el respaldo de Antauro”, pero sin que signifique una alianza ideológica. “Hay coincidencias”, reconoció.

Para Ugaz, el apoyo de Antauro Humala a Hernando de Soto “es un apoyo compartido”. “Si sale elegido De Soto, Antauro reclamará algún tipo de cuota de poder, y si sale elegido López Aliaga también reclamará una cuota de poder. Aquí no es un tema de izquierda o derecha, sino una decisión de qué cuota de poder puede tener dentro del Congreso el grupo de Antauro Humala”, concluyó.