Gasto en elección constituyente: Chile Vamos suma un 188% más de aportes que otras listas

Hasta el 19 de marzo, los ingresos totales de la lista que aúna a los partidos de centroderecha suman $ 7.656 millones. Esto, considerando los aportes de personas naturales, créditos de los candidatos, financiamiento propio y también de los partidos políticos. Esta cifra es un 50% superior que los recursos recaudados por la lista de Unidad Constituyente -conformado en su mayoría por partidos de la ex Concertación-, que son $ 5.103 millones, y un 670% más de los con que cuenta el Frente Amplio, un total de $ 986 millones.

Es el número que arroja un análisis de los aportes en todas las elecciones hecho por Cristóbal Huneeus, director de Data Science de la empresa Unholster, y cuyo corte se encuentra en la semana inmediatamente previa a que se anunciara la posible suspensión de los comicios para el 15 y 16 de mayo, para lo que el gobierno ya envió un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso.

Esta muestra hecha por Unholster concentra sólo los ingresos, sin tener en consideración los demás gastos en que podrían incurrir las campañas, como, por ejemplo, el trabajo de los voluntarios, el cual luego puede ser valorizado y ser reembolsado por el Servel al ser considerado gasto electoral.

La brecha entre Vamos por Chile y la Unidad Constituyente no se replica en todas las elecciones. En los comicios de quienes conformarán la convención constituyente la diferencia aumenta a 188%, mientras que en concejales, Unidad Constituyente concentró más recursos que Vamos por Chile, lo que se refleja en una diferencia de 45% a favor de los partidos de centroizquierda.

Según plantea Huneeus, estas cifras exponen que, hasta el momento, “la elección de constituyentes concita mayor importancia en los aportes para la derecha que para la izquierda. Esto se puede deber a varios factores, entre ellos, la prioridad dada por los diferentes bloques al uso de los recursos públicos y también el hecho de que los candidatos de Vamos por Chile han tenido mayor éxito al recaudar aportes de personas naturales. Esto último no es una novedad, se ha replicado también en otras elecciones”.

Con todo, parte de los ingresos vienen de créditos que los candidatos después pagan con los aportes que realiza el Servel por votos obtenidos en la elección. Si la elección del 11 de abril se pospone, esto puede generar efectos imprevistos, como que eventualmente los candidatos tendrán que pagar los intereses hasta que se realice la elección si es que no se resuelven formas de enfrentar este tema.

Estos créditos son mayores en quienes postulan a ser gobernadores: $ 1.963 millones para 16 candidatos a gobernador, comparado con $ 619 millones de crédito para 48 candidatos a la convención constitucional.

“La cantidad de plata importa, porque llevas a votar a tu gente”

¿Qué influencia pueden tener estos montos? “El problema es que no quisieron limitar el gasto. Hay zonas con límites de $ 400 millones, eso se gasta en campañas senatoriales en zonas donde se eligen seis o siete personas. Es una locura el límite que se estableció, y eso genera desigualdades profundas. El límite del gasto electoral, que ya es difícil de fiscalizar, es absurdo. Es el gran culpable”, apunta el abogado y director de la fundación Espacio Público, Javier Sajuria.

Sobre el asunto de cuánto incide o no en el resultado, Cristóbal Valdivieso, fundador de Criteria, explica que en “una elección casi sin posibilidad de hacer puerta a puerta, ni calle, donde el foco estuvo puesto en redes sociales, que son pagadas, más inserciones radiales y en la prensa, probablemente los candidatos de derecha han llegado a mucha más gente. Si crees en el marketing, eso pudiera repercutir en que salgan elegidos en mayor proporción. Si la ciudadanía considera que es poco democrático, injusto, es un efecto no deseado, pero probablemente previsible”.

Sajuria detalla que el gasto busca movilizar ante todo: “La evidencia muestra que las campañas importan, pero no hacen toda la diferencia. Hay elementos que se notarán: la cantidad de plata que les ponen a Facebook, a avisos radiales. La presencia se nota no tanto en cambiar la intención de voto, sino que llevar a la gente a votar. La cantidad de plata importa, porque llevas a votar a tu gente. Y el resto de las listas no tienen cómo competir contra toda esa cantidad de plata”.

Y hace ver que “en la derecha hay más plata no más. Los empresarios más grandes dan a todos, pero siempre reparten más a la derecha, y en este caso están pasando mucha plata”. ¿Le importa más al sector la lucha por el control de la convención? Dice que “en este caso estás peleando por la mantención del sistema. Mi impresión es que el empresariado no quiere un cambio constitucional, que están mucho más por el statu quo, mucho más que la élite política. Y esta es la batalla sobre si mantenemos el sistema o lo cambiamos. El desbalance de platas pasa por ahí: hay más plata para repartir en la derecha, y para quienes la financian esto es mucho más importante”.

Valdivieso opina que “no sé si esto significa que la derecha le esté otorgando más importancia a la elección de constituyentes. Lo que significa es que la derecha, o los intereses puestos en candidatos de la derecha, están siendo más apoyados. Si eso es que le esté otorgando más importancia a la elección, no necesariamente: podríamos encontrar aportes similares en las campañas a gobernadores o las presidenciales. Una cosa no implica la otra. Lo que sí es claro es que la derecha le está poniendo harto dinero a la elección de constituyentes”.