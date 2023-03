Gobierno evita autocrítica y apunta a la oposición y Piñera por rechazo a la reforma tributaria

El día después del fracaso en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre los distintos personeros del oficialismo encontraron distintos motivos para explicar por qué no lograron alcanzar la vara de los 78 votos necesarios para aprobar la idea de legislar de la iniciativa. Entre las razones que esgrimieron, sin embargo, hubo poco espacio para la autocrítica.

Pese a que desde los sectores que votaron en contra o se abstuvieron han enfatizado que los ministros del comité político los contactaron tarde -o derechamente no lo hicieron-, al interior del Ejecutivo diagnosticaron que existen dos grandes responsables: los diputados que se opusieron -o que no votaron- y el expresidente Sebastián Piñera.

En el caso del exmandatario, desde el oficialismo se le atribuye responsabilidad debido a que el sábado tuvo una aparición en Mesa Central, de Canal 13, y señaló que la reforma tributaria tiene “fallas garrafales”.

“En la reforma tributaria, pretender aumentar en esa magnitud los impuestos, en medio de una economía estancada, con una crisis de crecimiento, que no es capaz de crear empleos, es un error. En materia tributaria es importante que, además de recaudar, se promuevan la inversión, el emprendimiento y crecimiento económico. Este proyecto hace muy poco en ese frente”, dijo el exmandatario en dicha instancia.

La primera en apuntar sus dardos hacia el expresidente fue la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien este jueves en la mañana dijo a Mega que él “hace dos días apareció, ¿por qué ahora, después de un año de no aparecer? Aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma, pero no podemos caer ahora en esa guerrilla”.

Por su parte, la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), en diálogo con Chilevisión, le atribuyó directamente parte de la responsabilidad al expresidente Piñera. “El factor, yo creo, y esto es un juicio que hay que analizar con mayor profundidad, pero la irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarles los impuestos a las personas que más tienen yo creo que también fue decisiva”, manifestó.

Entre los partidos oficialistas las explicaciones fueron similares. El presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, indicó que “claramente Piñera el fin de semana alineó a su sector. Él, sabemos, es uno de los superricos de nuestro país que se opone a las reformas tributarias, progresivas, que se opone a la justicia tributaria”.

En Chile Vamos, de todas formas, desestiman que el exmandatario haya influido en cómo votó el sector. El presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, sostuvo que “llamamos al gobierno a terminar con la falsa retórica y la demagogia (...). El gobierno tuvo incapacidad para ordenar sus propias filas, de sus dos coaliciones de gobierno, en la Cámara Baja”.

En esta línea, al interior de ese bloque buscan subir el tono contra el gobierno. El plan, según cuentan algunos, es que “asuman las consecuencias de su soberbia”. Desde el piñerismo, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber manifestó que “echarle la culpa de este rechazo al (ex)presidente Piñera no sólo es un profundo error político, es además un acto profundamente infantil”.

En tanto, el excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “(...) nunca he sido partidario de las teorías conspirativas y eso es lo que estamos viendo aquí. Presidente, deje de quejarse; ministros, hablen con la verdad”.

Piñera, en todo caso, no fue el único apuntado con el dedo por el oficialismo. En una vocería en La Moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “la responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es el del gobierno, porque el gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar. Fueron los parlamentarios y parlamentarias que sí lo hicieron los responsables de esa situación (...)”.

Aunque sin ser explícito, el secretario de Estado hizo referencia a las diputadas Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde) y Mónica Arce (Partido Humanista), ambas parlamentarias no oficialistas que, según fuentes del Ejecutivo, habían manifestado que votarían a favor de la medida, pero finalmente no entraron a la sala a sufragar.

“Lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o pregunta fundamental (…), va a estar respondiendo a esa pregunta, no va a estar preocupado de qué dijo tal autoridad, si le pusieron mala cara o no, si no le gustó la barba que yo tenía ese día (…)”, agregó Marcel.

En esta misma línea, el Presidente Gabriel Boric no responsabilizó a Piñera, sino que enfatizó que la responsabilidad del rechazo radica en los diputados. “Lo que yo he instruido a mi gabinete el día de hoy a propósito de esto es que acá los responsables son los parlamentarios que votaron y los que no votaron, y las parlamentarias que salieron para no votar. Eso es tremendamente irresponsable”, sostuvo desde Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

El blindaje de los partidos al gobierno

A eso de las 10 horas del jueves comenzaron a llegar los líderes de los partidos a La Moneda, citados el día anterior por la ministra Tohá a un comité político extraordinario. La cita, además de la cabeza de Interior, contó con la presencia de los ministros Marcel, Vallejo y Ana Lya Uriarte (Segpres). Según asistentes, cada uno dio un detalle pormenorizado de la situación política en la que queda el gobierno tras el rechazo a la reforma emblema.

No hubo recriminaciones directas de los asistentes al comité político ni en particular al equipo que dialoga con el Congreso, pero sí hubo especial atención a las palabras de la ministra de la Segpres.

En este sentido, titular de la cartera detalló -aseveran- sus continuas gestiones con las diputadas Delgado y Arce, y acorde a quienes escucharon su relato, el Ejecutivo contaba con esos votos hasta el mediodía. Incluso, tras el impasse del ministro Ávila. Después, la historia es conocida: ambas parlamentarias salieron de la sala al momento de la votación, junto a la diputada Pamela Jiles.

“El trabajo el gobierno lo hizo. El problema es que no tenemos las mayorías. Cuando se comprometen votos que a última hora no entran a votar a la sala, ese ya no es un problema del gobierno, es un problema de aquellos que no cumplen su palabra. El trabajo legislativo y prelegislativo se hizo”, señaló la timonel PS, Paulina Vodanovic, tras la reunión.

Tema aparte fue la situación del diputado Andrés Jouannet, un punto que también habría sido conversado en la cita. En el oficialismo transmiten que el parlamentario por La Araucanía había comprometido su voto favorable a la iniciativa. Sin embargo, es algo que él niega. “El gobierno nunca trabajó conmigo respecto al voto de la reforma tributaria”, dijo.

En las bancadas oficialistas el ánimo es más crítico que en las dirigencias partidarias. En Apruebo Dignidad -particularmente entre los representantes de Revolución Democrática y el PC- hay cierta molestia debido al nuevo tropiezo del comité político liderado por personeros Socialismo Democrático.

Si bien no es algo compartido, las críticas apuntan a la Segpres por haber establecido la votación de la reforma tributaria el mismo Día de la Mujer y no haber asegurado los sufragios. Algunos, si bien dicen que es un golpe al gobierno en general, sí podría leerse como un baño de humildad a un sector del Socialismo Democrático, que en septiembre pasado planteó que con el ingreso de sus dirigentes al comité político habría mejor gestión.

Entre quienes están más abiertos a una autocrítica está el diputado comunista Boris Barrera, quien señaló que “había ciertos votos que era importante haber asegurado (…). Y no se dio, hubo abstenciones. Dentro de esas, algunas las contábamos como votos a favor y el gobierno también había dicho que así iba a ser, como el voto del diputado Jouannet (…)”.

El parlamentario sugirió que “no hay que dejar de hacernos las críticas correspondientes para ver por qué no pudimos asegurar esos votos que eran imprescindibles, ver si se realizaron las conversaciones correspondientes para asegurar la votación (...)”.

Quien sí responsabilizó a los ministros del comité político fue el senador socialista Fidel Espinoza. En sus redes sociales, el parlamentario manifestó que “si hay cambio de gabinete, tiene que haber cambios en el comité político, que ha flaqueado constantemente. Culpas no siempre son de terceros (...)”.