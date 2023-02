Guerra en Ucrania abrió una profunda brecha entre Occidente y el resto del mundo

A un año de que comenzara la guerra de Rusia en Ucrania, una nueva encuesta global da cuenta de cómo el conflicto ha reconfigurado la idea de un nuevo orden mundial, al tiempo que Estados Unidos y sus aliados europeos han recuperado su unidad y sentido de propósito. Asimismo, la guerra ha abierto una gran brecha entre Occidente y el ‘resto’ en lo que respecta a los resultados deseados para la guerra y diferentes interpretaciones de por qué Estados Unidos y Europa apoyan a Ucrania.

El estudio llevado a cabo por el think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) se realizó en diciembre de 2022 y enero de 2023 en nueve países de la Unión Europea, Reino Unido, China, India, Turquía, Rusia y Estados Unidos. Sus resultados sugieren que la guerra en Ucrania “marca tanto la consolidación de Occidente como el surgimiento del orden internacional posoccidental largamente anunciado”.

El nuevo consenso entre los gobiernos europeos es que solo una victoria de Ucrania detendrá la guerra del Presidente ruso, Vladimir Putin. Aunque un número significativo de ciudadanos europeos aún desean que la guerra termine lo antes posible. La encuesta muestra una clara tendencia a preferir que Ucrania gane, incluso si el conflicto dura más tiempo. Los estadounidenses también creen que Ucrania debe recuperar su territorio si se quiere asegurar una paz duradera.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le da la mano al Presidente chino, Xi Jinping, mientras se reúnen al margen de la cumbre de líderes del G20 en Bali, Indonesia, el 14 de noviembre de 2022. Foto: Reuters

Por el contrario, la gente de los países no occidentales tiene una clara preferencia para que la guerra termine ahora, incluso si eso significa que Ucrania tiene que ceder territorio. En China, un 42% de los encuestados está de acuerdo en que el conflicto debe detenerse lo antes posible, incluso si eso significa que Ucrania entregue el control de áreas de su territorio a Rusia. Este deseo de poner fin a la guerra pronto es aún más fuerte en Turquía, con un 48% de personas a favor, y la India, con un 54%. Sin embargo, dice el estudio, casi un tercio de las personas en estos dos países preferiría que Ucrania recuperara todo su territorio, incluso si eso significa una guerra más larga o más ucranianos asesinados y desplazados.

Según el estudio -realizado por Timothy Garton Ash, Ivan Krastev y Mark Leonard-, los estadounidenses y los europeos están unidos en la creencia de que Rusia es un “adversario” o un “rival”. El 71% de los encuestados en Estados Unidos, el 77% en Reino Unido y el 65% en los países de la Unión Europea se inclinaron por uno de los dos términos. Además, ven el futuro de las relaciones con Rusia como uno de confrontación.

La creciente hostilidad de los europeos hacia Rusia se refleja en su preferencia por no comprar combustibles fósiles rusos, incluso si esto genera problemas de suministro de energía, indicó el estudio. Esta es la opinión predominante en cada uno de los nueve países de la UE encuestados, con un promedio del 55% de estos ciudadanos de la UE apoyándolo. Por el contrario, solo el 24% está a favor de asegurar un suministro de energía sin obstrucciones al continuar comprándole a Rusia.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostiene conversaciones con el Presidente de China, Xi Jinping, a través de un enlace de video desde Moscú, Rusia, el 30 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

El estudio encontró que las personas encuestadas no occidentales difieren de los occidentales no solo en los resultados que desean para la guerra, sino también en lo que piensan sobre por qué Estados Unidos y Europa están ayudando a Ucrania.

En este sentido, el Presidente Joe Biden ha enmarcado la guerra como una lucha entre la democracia y el autoritarismo, y en sus discursos la defensa de la democracia ocupa un lugar central.

Si bien las figuras occidentales pueden representar el conflicto de esta manera para unificar a Occidente, no ofrece una forma segura de atraer a los ciudadanos de países no occidentales. De hecho, en opinión de muchas personas fuera de Occidente, sus propios países también son democracias, y quizás sean incluso las mejores democracias. Cuando se les pregunta qué país se acerca más a tener una “democracia real”, el 77% en China responde “China”; el 57% de los indios responde “India”. Las respuestas son menos claras en Rusia y Turquía, pero, aun así, la respuesta más frecuente de los turcos es su propio país (36%). La encuesta encontró que el 20% de los rusos le da el premio a Rusia, que también es la principal respuesta sustantiva allí (sin embargo, casi un tercio de los encuestados en Rusia no seleccionó ningún país que tuviera una democracia real).

Otros resultados de nuestra encuesta sugieren, además, que las personas en China, India y Turquía se muestran escépticas ante las afirmaciones sobre la defensa de la democracia.

Nuevo orden

Muchos en China afirman que el apoyo estadounidense y europeo a Ucrania está impulsado por el “deseo de proteger el dominio occidental”. Y para la gran mayoría de chinos y turcos, el apoyo occidental a Ucrania está motivado por razones distintas a la defensa de la integridad territorial de Ucrania o de su democracia.

Entre las potencias emergentes, India es una excepción, donde al igual que en Estados Unidos más de la mitad de los encuestados señalan una de estas dos razones para explicar la solidaridad occidental. Aún así, la falta de democracia en Rusia no impide que los indios tengan una visión generalmente positiva de ese país: el 51% lo describe como un “aliado” y otro 29% lo ve como un “socio”.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Samarcanda, Uzbekistán, el 16 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

La encuesta revela que la guerra de Vladimir Putin y sus fracasos militares durante el conflicto no parecen haber causado que las personas en países no occidentales rebajen su opinión sobre Rusia o cuestionen su fuerza relativa. Rusia es un “aliado” o un “socio” para el 79% de las personas en China y el 69% en Turquía. Además, alrededor de las tres cuartas partes en cada uno de estos dos países y en India creen que Rusia es más fuerte, o al menos igual de fuerte, en comparación con cómo dicen que la percibían antes de la guerra.

Uno de los hallazgos más sorprendentes de la encuesta -dicen los investigadores- se relaciona con las diferentes ideas sobre el futuro orden mundial. La mayoría de la gente, tanto dentro como fuera de Occidente, cree que el orden liberal liderado por Estados Unidos está desapareciendo.

De manera paradójica, la unidad recién descubierta de Occidente en respuesta a la agresión de Rusia no indica una resurrección de un orden internacional liderado por Estados Unidos. Solo el 9% de las personas en Estados Unidos, el 7% en los países de la UE encuestados y el 4% en Reino Unido ven la supremacía global estadounidense como la situación más probable en una década a partir de ahora.

En cambio, en Europa y Estados Unidos, la opinión predominante es que la bipolaridad está regresando. Un número significativo de personas espera un mundo dominado por dos bloques liderados por Estados Unidos y China. Los recuerdos de la Guerra Fría probablemente dan forma al modo en que los estadounidenses y los europeos ven el futuro.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el Presidente turco, Tayyip Erdogan, asisten a una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Samarcanda, Uzbekistán, el 16 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Sin embargo, fuera de Occidente, los ciudadanos creen que la fragmentación en lugar de la polarización marcará el próximo orden internacional. La mayoría de las personas en los principales países no occidentales, como China, India, Turquía y Rusia, predicen que Occidente pronto será solo un polo global entre varios. Occidente puede seguir siendo el partido más fuerte, pero no será hegemónico.

La opinión más popular en Rusia y China es esperar una distribución más equitativa del poder global entre múltiples países, es decir, que surja la multipolaridad. Más del 20% de los turcos e indios también esperan esto. Esto es a pesar del hecho de que más indios prevén el dominio estadounidense, mientras que las respuestas en Turquía se dividen casi por igual entre anticipar la hegemonía estadounidense, la hegemonía china, un mundo bipolar y la multipolaridad, dice el estudio.

En total, para el 61% de las personas en Rusia, el 61% en China, el 51% en Turquía y el 48% en India, el futuro orden mundial estará definido por la multipolaridad o el dominio chino u otros países no occidentales. Esta opinión es compartida en Estados Unidos (37%), Reino Unido (29%) y los estados de la UE encuestados (31%), respectivamente.