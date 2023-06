Hans Rosenkranz: “El caso de Democracia Viva contamina el buen trabajo que hacen las fundaciones en Chile”

A partir del caso de Democracia Viva, que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el funcionamiento y fiscalización de las fundaciones está entre las principales tareas de las autoridades, como el ministro Carlos Montes y la Contraloría General de la República. De hecho, la mañana de este jueves el contralor Jorge Bermúdez ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen traspaso de dineros del Estado a fundaciones.

En ese contexto, el director ejecutivo de Comunidad Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz, afirma que el caso que estalló hace unas semanas no es necesariamente la realidad del resto de las fundaciones. Sin embargo, sostiene que “también nos da la oportunidad para resolver estos temas profundos que van a seguir existiendo si no tomamos las medidas”.

Por esa razón, el ingeniero comercial propone que “se tiene que avanzar con mejores medidas de transparencia, como un registro único y con la estandarización de las rendiciones”.

Ya no es solo Democracia Viva, también aparecen Urbanismo Social y otras autoridades investigadas... ¿Cómo se puede trabajar en la probidad de los actos?

Para nosotros es muy importante que todas las investigaciones se cursen y avancen en la medida en que se aclaren los hechos, principalmente en aquellas donde no se han encontrado, pero donde de alguna forma hay sospechas. En el sentido de poder mejorar y avanzar, nosotros creemos que es necesario que se mejore la transparencia, principalmente enfocado en que exista un registro de quiénes son, cuáles son los conflictos de interés, la experiencia y resultados que tienen las fundaciones que trabajan hacia un fin de bien público. En ese contexto, creemos que es importante que el Estado tome esta posta para ayudarnos a hacer esta gestión con el debido control y fiscalización que hoy, por la excesiva burocracia, es difícil hacer.

¿Es el trato directo con las fundaciones una mala forma de trabajar?

Va a ser buena o mala en la medida de los controles que se tomen para poder ejecutarlos. Muchas veces las organizaciones trabajan con trato directo porque son llamadas por las autoridades o porque no existe oferta, es decir, no existe quien quiera prestar ese servicio y se les pide que postulen. Cuando existe un caso de no oferta, no vemos ningún problema en el trato directo en la medida en que exista el proceso correspondiente, pero si no existe y esto se convierte en una entrega de favores a amigos, como parece ser el caso actual, creemos que es absolutamente contrario a lo que debería suceder, porque no le da tranquilidad a la ciudadanía de que los recursos están siendo bien usados.

¿Qué implicó para las fundaciones el caso de Democracia Viva?

Se está poniendo el manto de pecadores injustamente, porque obviamente lo que pasó con Democracia Viva no es el caso de la mayoría de las fundaciones en Chile que cofinancian los servicios estatales; por ejemplo, por cada caso que pone el Estado las fundaciones ponen otro peso de apoyo. Por supuesto que es injusto y por eso se tiene que avanzar con mejores medidas de transparencia, como un registro único y con la estandarización de las rendiciones. Nosotros somos un grupo de 250 fundaciones y hace 10 años que tenemos una forma estandarizada de rendir de forma autorregulada, de manera que cualquier persona que toma una rendición de cuenta de una fundación pueda comparar peras con peras y manzanas con manzanas para facilitar la fiscalización .

¿Qué opina de la decisión de la Contraloría de paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y fundaciones?

Lo que está haciendo la Contraloría es su deber y está cumpliendo su rol, lo importante es que impacte lo menos posible en la vida de las personas que dependen de los servicios que prestan estas fundaciones. Entonces, si esta medida, que corresponde que la tome la Contraloría, se dispara mucho, podría tener impacto y eso es incorrecto, por eso es necesario que sea con celeridad para no tener resultados negativos.

¿Qué opina del sistema actual de adjudicación de recursos?

En general, la mayoría de los fondos no son a través de tratos directos, la mayoría son fondos concursables donde las fundaciones deben entregar información, propuestas técnicas y muchos requerimientos bastante altos para postular. Nosotros creemos que esto tiene que mejorar, así como funciona Chile Compra, que tiene una acreditación inicial y desde ahí uno puede hacer otros procesos. Esto permite una mayor eficiencia y mayor capacidad de control, sea por trato directo o por licitación. Igual hay que dejar claro que la mayoría de las fundaciones no tienen posibilidad de gastar mal los recursos porque el control de gasto es muy alto y aquellos que hacen mal uso deben cumplir bajo el rigor de la ley y ser sancionados.

Una cosa es la adjudicación de los recursos y otro es la rendición de los gastos. Para el primer proceso creemos que hay que simplificar el proceso para mejorar el control y al mismo tiempo tener estándares de postulación. Sobre el control de gasto creemos lo mismo: hay que estandarizar para que el fiscalizador tenga un mejor control.

El caso de Democracia Viva ha replanteado el funcionamiento de las fundaciones.

Lamentablemente, el caso de Democracia Viva contamina el buen trabajo que hacen las fundaciones en Chile y que movilizan a la ciudadanía a través de fondos privados a la provisión de servicios públicos que no se podría hacer de otra manera. Por supuesto replantea, pero también nos da la oportunidad para resolver estos temas profundos que van a seguir existiendo si no tomamos las medidas.

¿Cree que el ministro Montes ha sabido llevar la crisis generada a partir de este caso?

Yo no tendría cómo juzgar la acción del ministro en el sentido de si sabe o no llevar la crisis. Lo que sí podría decir es que es importante que se esclarezcan los hechos a través de las investigaciones y ahí hay un camino que recorrer. Hoy cada ministerio tiene sus medidas de control y sus propios registros, lo que hace difícil la fiscalización. Entonces, si existieran medidas transversales podríamos tener no solo una fiscalización más efectiva, sino que también más eficiente. Hoy las fundaciones están sujetas a infinitos controles de gasto, pero hay controles que no se hacen al inicio. Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, no había giro relacionado a este rubro. Entonces, creemos que facilitaría todo si existieran medidas transversales.