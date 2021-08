Horas tensas en el TC... Fernández y Romero se batirán a duelo por la presidencia del “guardián de la Constitución”

Un 31,67% de los constituyentes consultados (120 de los 155 elegidos), en un análisis realizado por ReConstitución de La Tercera, cree derechamente que hay que eliminar el Tribunal Constitucional (TC) y crear un nuevo organismo. Bajo ese escenario este martes, a las 16:00 horas, los diez integrantes del “guardián de la Carta Fundamental” elegirán a quien debe suceder en la presidencia a María Luisa Brahm, que deja el cargo a fines de este mes. No es una elección fácil, dicen al interior del organismo, pero las cartas ya están en echadas y hay dos nombres -dicen- que corren con ventaja, y ambos tiene algo en común: son abogados con ADN en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Participó de uno de los más recientes “momentos históricos” en el TC. En agosto de 2017 el profesor y magíster en Derecho Público de la PUC, Miguel Ángel Fernández, le tocó representar a los senadores de Chile Vamos que acudieron hasta el organismo para impedir que se visara en Chile la interrupción del embarazo en tres causales. “La evidencia científica demuestra fehacientemente que el aborto no es la solución. Matar al niño y provocar un segundo drama, al que ya vive la madre, no es la solución”, sostuvo en una entrevista en La Tercera. Pese a perder el requerimiento por el aborto, casi un año después, el 30 de julio de 2018, el Presidente Sebastián Piñera lo designaría para integrar el organismo en reemplazo de Carlos Carmona. Estudió en el Liceo Alemán de Santiago, ha sido profesor de Derecho Constitucional y es autor de más de 50 artículos de su propiedad. Antes de integrar el TC representó en tribunales intereses de SQM ante recursos de protección de comunidades de pueblos atacameños.

Al interior del TC lo sindican como uno de los más fieles escuderos de la presidencia de Brahm, que no ha estado exenta de polémicas. Por lo mismo se cree que será el grupo que la apoyó para llegar a la presidencia, entre quienes se encuentran ministros considerados progresistas, quienes esta vez podrían repetir la fórmula. Aunque, sostienen las mismas fuentes, hay quienes piensan en el futuro del TC -debido al proceso constituyente que vive el país-, y en el que no sería un buen mensaje volver a dejar el voto dirimente en alguien nombrado por La Moneda actual. En caso de empates los presidentes inclinan la balanza del voto y no pocos recuerdan que al igual que la exasesora del segundo piso de Piñera, Fernández estuvo por acoger el requerimiento presidencial que buscaba echar por tierra el retiro del 10% de fondos provisionales de la AFP durante la pandemia.

¿Romero, el breve?

Quien asoma como contrincante de Fernández, en el polo opuesto al “team Brahm”, es el experto en Derecho Constitucional y Derecho Económico y también profesor de la PUC Juan José Romero. Cercano al ministro Iván Aróstica, era quien se erigía para comandar el organismo cuando se organizó el llamado “golpe blanco de Brahm” que le arrebató la presidencia a mediados de 2019.

En el caso de obtener la mayoría de las preferencias, en que los votos claves -dicen- está en los ministros Nelson Pozo y Cristián Letelier-, Romero asumiría un liderazgo breve. Esto, ya que su periodo en el TC durará hasta marzo de 2022, misma época en que se irá Gonzalo García, Iván Aróstica y la propia María Luisa Brahm. A diferencia de la Corte Suprema en que si un juez es electo presidente se puede ampliar su periodo, en el caso que durante su mandato cumpla la edad límite, en el TC no existe norma que lo permita y debería dejar entonces la presidencia en siete meses.

Con todo, ¿por qué Romero tiene chances? Algunos jueces sostienen que porque no representa la continuidad de Brahm, y tampoco es identificado como un aliado del Ejecutivo, pese a que es hijo del exsenador RN y exembajador de Piñera en España Sergio Romero. Fue nombrado el 6 de marzo de 2013 en el cupo que le corresponde a la Cámara de Diputados, con cierta oposición, ya que esa vez obtuvo 29 votos. Abogado católico, votó para rechazar el aborto en tres causales, y durante los últimos años -como integrante de la Primera Sala del TC- conformó junto a Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez el “VAR” (nombre que surgió al interior del organismo por las siglas de sus apellidos y sus resoluciones que recordaban al polémico “árbitro virtual” ocupado por la FIFA). En ese rol votó junto a sus compañeros por la paralización de emblemáticas causas por violaciones a los derechos humanos y también aquellos requerimientos de militares investigados por el megafraude en el Ejército.

Sin embargo, a fines del año pasado sorprendió al votar en contra del requerimiento con el que Piñera quiso derribar el proyecto de retiro del 10%, lo que generó molestia en La Moneda y que determinó que no fuera sindicado como un cercano, propiamente tal, al Mandatario.

Las cartas ya están echadas, y, como es de esperar, ya que ocurre cada vez que todos los ministros se juntan, se vislumbra un debate tenso y que a eso de las 17:00 horas de este martes ya haya humo blanco y un nuevo presidente que realice las gestiones necesarias ante la Convención Constitucional para hacer sobrevivir a quien hasta hoy tiene el rol de resguardar el texto de la actual Constitución.