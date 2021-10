Jorge Selaive, de Scotiabank: “(El BC) está dando cuenta al mundo político de la necesidad de enrutar las políticas públicas”

¿Qué le pareció el alza de 125 puntos base realizada por el Banco Central?

Nosotros esperábamos un alza entre 75 y 10 pb y por lo tanto fuimos nuevamente sorprendidos por el Banco Central. Fue una sorpresa que da cuenta de un BC que está muy preocupado por los desarrollos inflacionarios y en un contexto en el que los determinantes de la inflación continúan apuntando hacia mayor persistencia inflacionaria durante los próximos meses, especialmente en lo referente al tipo de cambio.

Esos elementos ya estaban en el análisis del mercado, ¿Por qué cree que el Banco Central fue incluso más allá de lo esperado?

Es una señal de enorme preocupación por la inflación. Superior a la que el mercado tenía implícita. Más aún nos señaliza que ya está divisando la inflación terminando sobre 6% en 2021 y adicionalmente muestra preocupación por las variables financiares locales, que se han deteriorado por factores muy ligados al escenario político. Particular atención tiene con el tipo de cambio, donde obviamente le preocupa la fuerte depreciación que ha tenido y, consecuentemente, toma una decisión muy valiente, que es suspender la compra de dólares cuando había logrado el 62% de la compra efectiva comprometida.

Mucho antes de lo anunciado…

Fue antes, pero lo bueno de la decisión cambiaria es que ya tenía un stock de reservar acumulado, entre el anuncio y el cierre de septiembre de US$ 14 mil millones adicionales de stock. Es decir, paró la compra cuando había acumulado US$7.400 millones, pero ya tenía, gracias a favorables efectos de valoración, cerca de US$ 14 mil millones de reservas internacionales. Pero lo más importante es que da cuenta de la preocupación por la depreciación multilateral del peso. El tipo de cambio real, al cierre de ayer, se ubicaba en niveles no muy distintos a los observados a inicios de los años 90, una depreciación real que da mayor persistencia a la inflación a través del canal de los productos transables.

¿Va a tener efecto cambiario esta decisión de parar la compra de dólares?

Va a tener un efecto relevante, porque el efecto más importante de las acumulaciones cambiarias es el efecto anuncio, y por lo tanto nosotros esperamos que el día de mañana (hoy), por la decisión de alza de tasas y por la decisión de detener la acumulación de reservas, el tipo de cambio caiga entre $10 y $15. Va a tener mucho más efecto la decisión de la acumulación de reservas.

¿Es sostenible ese menor nivel del dólar?

La evolución futura del tipo de cambio va a depender de factores externos, como el precio del cobre, pero también va a depender de los logros de disminución de la incertidumbre política, que son factores totalmente idiosincráticos.

¿Esta alza de 125 puntos base es un mensaje también al mundo político?

El BC hace un diagnóstico en su comunicado de un deterioro de las variables financieras en Chile, ligadas directamente al estresado y crispado escenario político, es bastante explícito. Y de esa manera está dando cuenta al mundo político de la necesidad de enrutar las políticas públicas. Más aún, si nosotros queremos controlar la inflación, controlar el alza de tasas, controlar la depreciación del peso, un primer paso es colocar “barandas” a un eventual cuarto retiro, en términos de, si llegase a ocurrir, que sea con muchas restricciones, pero, más importante aún, que sea con un articulado que de por finalizados los retiros de fondos de pensiones y que se comprometa una reforma de pensiones. Si ocurre eso, adicionalmente a lo que acaba de hacer el BC, me la juego por un tipo de cambio marcadamente bajo $800.

¿En cuánto ven la Tasa de Política Monetaria hacia adelante?

Vemos que el BC va a ubicarse sobre la TPM neutral en diciembre de este año. Esperamos un alza de entre 100 y 125 pb en la reunión de política monetaria de diciembre, para ubicarla sobre su nivel neutral.