Kast vs. Rojo: las elecciones internas que tensionan al Partido Republicano

Han sido días movidos para el Partido Republicano. Y es que, además de la contingencia política que tiene a la oposición arremetiendo contra el gobierno, en republicanos se han encargado de otro asunto: la elección interna en que se elegirá presidente de la directiva y que tendrá lugar el próximo 4 de febrero.

Unos comicios que tienen tensionada a la tienda y enfrentada a dos bandos. Uno de ellos liderado por el fundador y excandidato presidencial del partido, José Antonio Kast, y otro de la disidencia del senador y extimonel de la tienda Rojo Edwards.

Luego de que este último tuviera que renunciar a la presidencia de la colectividad tras una salida pactada, se ha confrontado al partido y a Kast por críticas a la conducción. Su última ofensiva fue para promover que la elección de la mesa sea bajo la modalidad de un militante un voto, ya que actualmente el partido ocupa un método en que es el Cabildo General -una instancia de 50 miembros- el que elige a la mesa.

Dicha arremetida generó malestar en la interna, pues Edwards comparó a los republicanos con el Partido Comunista. De ahí que los enfrentamientos han repercutido en renuncias de militantes y en tensiones dentro de la colectividad. Y será en esta elección donde podrán medir fuerzas por primera vez.

De acuerdo a los estatutos, las listas tenían hasta el jueves pasado para presentar candidatos al Cabildo General. La idea es poder obtener mayoría dentro de los 50 escaños que son elegidos bajo la modalidad de un militante un voto. Quien gane esa elección, ganará la directiva.

Luego, este jueves, será la presentación de los nombres de las directivas de cada lista, las cuales tendrán que ser votadas por los consejeros inmediatamente electos en febrero.

Hasta ahora, los candidatos que suenan en la lista de Kast son el actual secretario general, Arturo Squella, quien podría ir como carta para presidente- y su actual timonel, Ruth Hurtado, quien podría ocupar el puesto de secretaria general. Otro que tendría un rol relevante es el exconvencional Martín Arrau, quien hace poco se integró a las filas de la tienda.

Mientras que Edwards postularía a los dirigentes Francisco Castellón, extesorero; la periodista Francisca Ilabaca, el excandidato a concejal Antonio Arroyo, la excandidata a alcaldesa Margarita Garrido y la excandidata a core Stephanie Jeldres.

Además, la medición de fuerzas estará dentro del mismo Cabildo General, pues tanto Kast como Edwards irán como candidatos a consejeros, por lo que la cantidad de votos que saque cada uno será determinante a la hora de medir el impacto de la disidencia.

De igual manera, en el partido creen que ambos resultarán electos como consejeros, por lo que en esa instancia interna ambos liderazgos chocarán constantemente por la conducción de los republicanos.

Dentro de los candidatos a consejeros de Kast, además, está el exdiputado Ignacio Urrutia, la integrante de la mesa Marie Claude Mayo y el diputado Johannes Kaiser, quien renunció a su militancia luego de poner en duda el voto de las mujeres, pero volvió hace poco al partido.

También estarán el dirigente de las juventudes Vicente Bruna, la exconvencional Pollyana Rivera y el concejal de Vitacura Felipe Ross, entre otros.

Mientras que Edwards presentó a un total de 50 candidatos a consejeros, de los cuales no son conocidos ni figuras nacionales. Destacan en esa lista que sus postulantes son de las bases, del trabajo en terreno y no son “los mismos de siempre”, y por ello no son cartas conocidas.

En tanto, de la lista de Kast, destacan que sus consejeros son de todas las regiones y que se incluye a fundadores del partido.

Las críticas de Edwards han sido seguidas por algunos militantes que buscan que haya mayor participación de los dirigentes. En ese sentido es que varios militantes han buscado que se promueva la modalidad de un militante un voto, pero la mesa actual ha defendido que dicha modalidad está impuesta en los estatutos de la colectividad.

También algunos personeros han buscado alejar a la colectividad de la imagen de Kast y que se formen nuevos liderazgos.

Desde su formación que el Partido Republicano ha sido una entidad ordenada y disciplinada, pero han existido algunos rostros que se han salido de las líneas del partido. Una de ellas fue la diputada Gloria Naveillán, quien renunció a la colectividad y a la bancada acusando que la tienda era una “secta”, mientras que también se han alejado el diputado Gonzalo de la Carrera y el propio Edwards.