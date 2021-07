La inversión extranjera directa se recupera con ingreso de US$ 6.633 millones entre enero y mayo

La reactivación económica es notoria tanto en Chile como en el resto del mundo, sinergia que ha permitido que la inversión extranjera directa (IED) que llega al país haya repuntado durante los primeros cinco meses del año. Así da cuenta el Boletín Estadístico del Banco Central publicado durante esta jornada, donde se observa que entre enero y mayo ingresaron al país US$ 6.633 millones al país de IED.

Aunque durante el mismo periodo del año pasado, la IED que entró al país fue superior en US$ 468 millones hasta US$ 7.101 millones, el registro del presente ejercicio muestra un mejor desempeño que los últimos 5 meses de 2020, cuando se desinvirtieron US$ 1.990 millones, debido a que incluso en agosto y septiembre se registraron retiros de US$ 73 millones y US$ 1.371 millones, respectivamente, y luego en diciembre hubo otros retiros por US$ 751 millones.

De acuerdo al director de InvestChile, Andrés Rodríguez, son tres los motores de la recuperación: “el alza del precio del cobre, que ha revitalizado la reinversión de utilidades, aun cuando existen remesas al exterior; las adquisiciones, con operaciones como la venta de la filial de transmisión de Colbún en US$1.295 millones y la compra de la empresa de servicios Acepta por parte de la estadounidense Sovos; y las tareas de facilitación de inversiones que InvestChile encabeza en conjunto con el Ministerio de Economía”.

Respecto al último punto, precisa que el foco se ha puesto “primer en hacer que los proyectos extranjeros sigan su desarrollo en el país, a pesar de la pandemia; y segundo en una promoción más agresiva de las oportunidades que el país ofrece, abriendo mercados y contactando empresas, potenciando sectores de alto valor, y articulando la red exterior de Chile para aumentar nuestro alcance”.

De esta manera, hay espacio para celebrar los resultados observados durante el presente ejercicio, donde destacan particularmente los US$ 1.842 millones y US$ 3.545 millones que ingresaron en marzo y abril, respectivamente.

“Hay una serie de factores que inciden en las cifras. Veníamos de un ciclo particularmente negativo, con una caída importante de los flujos entre julio y diciembre de 2020, muy en línea con la tendencia global”, señala Rodríguez, quien también destaca que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) cifró en una caída mundial de 32% de IED el año pasado, mientras que espera una recuperación moderada para este 2021.

Gracias a esos números que se han conseguido estos últimos meses, lo totalizado hasta ahora en lo transcurrido del año supera los US$ 6.128 millones obtenidos en el conjunto de 2017 y se acerca a los US$ 7.760 de 2018 y US$ 8.528 de 2020, aunque todavía está lejos de los US$ 12.587 millones de inversión extranjera directa que ingresaron en 2019.