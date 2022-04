La Moneda cierra capítulo de “quinto retiro” y llama a concentrarse en agenda propia

Una suerte de llamado a dar vuelta la hoja realizó este martes el Presidente Gabriel Boric luego de que el gobierno viviera una extraña jornada de triunfos y derrotas en la Cámara de Diputados por culpa del llamado quinto retiro de ahorros previsionales.

Si bien el Ejecutivo, gracias al alineamiento mayoritario de sus filas y los votos en contra de la derecha, logró que se rechazara la reforma constitucional presentada por diputados que promovía un nuevo giro previsional a todo evento, la propuesta alternativa que impulsó el Ejecutivo tampoco logró los votos necesarios, lo que abrió un escenario de recriminaciones en el oficialismo.

Tras aquella jornada legislativa, que monitoreó hasta la madrugada del lunes, el Presidente en la mañana se trasladó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse con la canciller, Antonia Urrejola, y recibir un resumen de la actuación del equipo chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso de las aguas del río Silala.

Y fue desde la sede de la Cancillería, el antiguo Edificio Carrera, donde el Mandatario se refirió al rechazo de los dos proyectos de retiro. “Como gobierno de Chile tenemos la convicción de que es necesario pasar a los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Y, por lo tanto, terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Eso no le hace bien a Chile, a la economía, pero por sobre todo a los mismos ciudadanos”, dijo.

“En ningún caso entiendo que esto condicione las reformas estructurales, que yo espero que todos los sectores políticos nos pongamos a discutir”, agregó.

Pese a que el resultado dejó herido al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, a quien algunos en el oficialismo responsabilizaban de la fallida estrategia, para los sectores más afines al Presidente no todo era negro, pues el objetivo principal de frenar el “quinto retiro” se había logrado. A ello se sumaba otro objetivo secundario: las bancadas oficialistas votaron en su mayoría alineadas, salvo un grupo de díscolos. Y ello se logró, explicaban algunos legisladores, gracias al fallido proyecto alternativo del gobierno.

“Ayer logramos algo que es importante, que fue que todos los parlamentarios o la gran mayoría de parlamentarios del gobierno apoyaron el proyecto del Ejecutivo. Eso, sin embargo, nos deja una lección: vamos a tener que mejorar el trabajo. El diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reformas”, dijo Boric a modo de balance.

Las palabras de Boric, llamando a cerrar el capítulo y sacar lecciones también coincidían con las del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien sectores de derecha y del oficialismo lo mencionaban como el principal ganador de la jornada. Desde que era presidente del Banco Central, el jefe económico del gobierno se había opuesto tenazmente a los giros de ahorros previsionales, no solo por su efecto en la inflación y en las tasas de interés, también por el perjuicio a las futuras pensiones.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo (PS), dijo que el rechazo de los proyectos “fortalece absolutamente” a Marcel.

Consultado este martes, el ministro de Hacienda reiteró algunas de las ideas que ya había expresado tras la ronda de votaciones y dijo que “lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón, en términos de no empujar al país a un escenario en que los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo de los créditos y que, eventualmente, perjudicaran a los más necesitados. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestra agenda”.

Ante la posibilidad de que se reponga el debate de los retiros, Marcel sostuvo que es el momento de impulsar las grandes reformas. “Ya hemos dedicado suficiente tiempo y energía al tema de los retiros en los últimos 10 días. Este es el momento en que nos concentremos en aquellas reformas estructurales que son más importantes y provocan cambios más importantes, como estos diálogos sociales”, señaló.

Puntos pendientes

Sin embargo, la decisión de cerrar el capítulo aún tiene un par de situaciones pendientes. Una de ellas es si la mesa de la Cámara adoptará un criterio restrictivo frente a la presentación de nuevas reformas de retiro previsional. Hasta ahora se han presentado seis proyectos de un “sexto retiro”. No obstante, la Constitución dice que aquellas iniciativas que hayan sido rechazadas en su idea de legislar en la cámara de origen no pueden renovarse en el plazo de un año.

Otro punto pendiente es si el gobierno “insistirá” con su proyecto específicamente, que establecía un retiro acotado para pagar deudas morosas, en materia de pensiones alimenticias y créditos hipotecarios. Para efectuar aquella “insistencia”, dice la Carta Fundamental, se requiere que el Senado autorice por “dos tercios”, es decir 33 senadores, la posibilidad de volver a discutir el retiro regulado propuesto por el Ejecutivo.

Al menos hasta la mañana del martes, la postura de La Moneda era no insistir. De hecho, Marcel fue consultado el lunes cerca de la medianoche y dijo que “veremos si hay espacio para insistir en algunos de estos temas, pero lo más importante es concentrarnos en nuestra agenda de reformas”.

No obstante, pasadas las 17.30 horas, en el cuarto piso del Senado se reunió el ministro Jackson con los representantes de las bancadas oficialistas.

En la ocasión, los senadores de Apruebo Dignidad le pidieron al gobierno no cerrarse a ninguna opción con el fin de resolver algunas demandas de fondos que buscaba responder el rechazado proyecto del Ejecutivo.

Por su parte, los senadores del PPD y el PS les hicieron ver a sus pares y al ministro que, aunque el gobierno insistiera con su proyecto, no habría dos tercios en la Cámara Alta para reponer su discusión.

“Tenemos un hecho real, ustedes lo han constatado, y es que la derecha no da los votos para el caso de la insistencia, por lo tanto, la posibilidad de insistir en la lógica de los retiros se ve hoy día algo difícil. Entonces, lo que le hemos planteado al gobierno, habiendo una agenda de transformación importante, planteada por el Presidente Boric, creo que lo relevante es tomar ese camino. Y eso también incluye salario mínimo, que debiera llegar en mayo, entre otros temas de la agenda”, dijo a la salida del encuentro el jefe de senadores PPD, Jaime Quintana.

Una idea similar expresó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien dijo que el tema de la insistencia es una decisión del gobierno. “En lo personal, creo que es difícil alcanzar un quórum para que este proyecto sea tramitado, toda vez que se requieren dos tercios del Senado. Y la oposición toda votó en contra de este proyecto en la Cámara, entonces la pregunta, por qué debiera votar a favor en el Senado. Se puede generar una expectativa en la gente. Creo que es mejor ser responsables y realistas”, dijo.

El senador comunista Daniel Núñez, por su parte, añadió que “el retiro con fines acotados diseñado por el gobierno es necesario (...). Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, la opción de volver a plantearlo está abierta, depende de algo numérico, de tener los votos”.

Su par del FREVS Alejandra Sepúlveda comentó que “pedimos más capacidad de diálogo (...). No queremos más desilusiones, no queremos que el país amanezca con la sensación de que no se pudo lograr el quinto o el retiro acotado, yo creo que la sensación hoy en la mañana fue de angustia. Lamentablemente, no vamos a tener los votos en el Senado, eso es realismo político que tenemos que sopesar”.

Consultado el ministro Jackson por la insistencia, dijo que “lo vamos a informar cuando tengamos la claridad” y agregó que entre los senadores “hubo consenso que lo que debiésemos abordar con mucha fuerza son los proyectos que van a generar reformas estructurales”.