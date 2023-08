Miguel Ángel Calisto (Demócratas) y libelo contra Jackson: “Frente a los argumentos entregados hasta este minuto, hay antecedentes para concurrir a la acusación constitucional”

Pese a que el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) ha rechazado las acusaciones constitucionales presentadas durante la administración del Presidente Gabriel Boric, hoy, con el libelo contra el ministro Giorgio Jackson sobre la mesa, considera que el panorama es distinto.

“La permanencia del ministro Jackson en el gobierno se hace insostenible. Es lamentable que el gobierno no lo vea, porque toda la ciudadanía lo ve”, plantea.

¿En Demócratas fijaron una postura con respecto a la acusación constitucional en contra del ministro Jackson?

Nosotros hemos sido muy responsables en lo que se refiere a una acusación constitucional. Hemos rechazado la del ministro Jackson, la del ministro de Educación, la de la ministra de Justicia, para evitar instrumentalizar las acusaciones constitucionales como herramienta de venganza política. Pero la situación actual es distinta.

¿Por qué?

Frente a la eventual comisión de delitos por parte de actores vinculados a Revolución Democrática, de apalancamiento de recursos vía fundaciones para financiar la política, se nos genera un ruido aún mayor. Si los argumentos que se presentan en la acusación corroboran una red de apalancamiento de recursos públicos para financiar la política, nosotros vamos a concurrir a la acusación constitucional. Sobre todo porque vemos que el gobierno contribuye a generar mayores dudas al mantener a personas que han sido indicadas respecto de los traspasos. Hay un clima de absoluta impunidad. Frente a eso, el Parlamento tiene esta atribución. Nosotros, frente a los argumentos entregados hasta este minuto, creemos que hay mayores antecedentes para concurrir a la acusación constitucional del ministro Jackson.

Como dice, usted rechazó la anterior acusación en contra del ministro Jackson. ¿Esta vez está convencido de que se cuenta con fundamento jurídico de por medio? ¿O es algo político?

Evidentemente esta acusación condicional tiene sustento político. Vamos a esperar los antecedentes que va a entregar el Partido Republicano el lunes, respecto de argumentos jurídicos. En base a eso, vamos a tomar nuestra decisión. Pero reitero: conforme a los argumentos que ya se han entregado de manera preliminar, por los antecedentes que hoy día está investigando la Fiscalía, nosotros creemos que hoy día hay mayores antecedentes para poder concurrir a una acusación constitucional.

¿Los cuatro diputados de Demócratas están cuadrados en esta postura? ¿Van a votar en bloque?

Vamos a votar juntos. Los cuatro creemos que hay mayores antecedentes para concurrir a la acusación.

¿Desde la bancada republicana los han sondeado?

Sí, el Partido Republicano se ha comunicado con nosotros. Les hemos dado la misma opinión, que las acusaciones que pesan contra el ministro Jackson son mucho más contundentes y hacen compleja su permanencia en el cargo.

Diputado Miguel Ángel Calisto. FOTO: DEDVI MISSENE

Más allá de cómo avance la acusación, ¿considera que el ministro debiese, por su cuenta, dar un paso al costado?

La permanencia del ministro Jackson en el gobierno se hace insostenible. Es lamentable que el gobierno no lo vea, porque toda la ciudadanía lo ve. Incluso parlamentarios que son de gobierno han hecho la misma crítica. El Parlamento está tomando una acción entendiendo que la ciudadanía requiere responsables a propósito del escándalo de las fundaciones.

¿Cree que, si el ministro Jackson sale, el gobierno va a poder retomar su agenda?

Por supuesto. El gobierno no ha logrado desarrollar su programa producto de los diversos errores políticos que comete su gabinete. Eso ha quedado expresado en la sobreexposición que ha tenido el ministro Jackson. La situación ha generado muchas dudas en la ciudadanía: la pérdida de computadores, de teléfonos celulares... El gobierno no ha entendido, lamentablemente, que la imagen de Jackson está nublando toda posibilidad de desarrollar el plan de gobierno del Presidente Boric.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, si no existe una coherencia respecto de un plan de transparencia de la gestión pública, no es posible avanzar en un pacto fiscal. Si no tenemos certeza de que la plata va a ser bien ocupada, cómo vamos a avanzar en mayor recaudación, mayores impuestos, y para financiar qué. ¿Se va a malgastar la plata en transferencias irregulares?

En caso de que decidan apoyar, ¿no es complejo para demócratas sumarse a una iniciativa del Partido Republicano? Ustedes han enfatizado que son un partido de centro. ¿Esto no los acerca a la derecha?

No tenemos el conflicto de izquierdas y derechas. Tenemos que ser capaces de entender que aquí hay una acusación constitucional, una herramienta de fiscalización que es transversal. Es decir, lo peor que podríamos hacer es hacer un análisis político y caer en las defensas corporativas. Nosotros rechazamos la acusación constitucional del ministro de educación, y no significa que nos acercamos a la izquierda, en ningún caso.

En consideración de que esta sería la quinta acusación durante la administración del Presidente Boric, ¿no teme que se caiga en un abuso de esta herramienta?

Siempre está el riesgo. Nosotros hemos hecho siempre esa crítica. Es fundamental ser muy responsable del uso de las acusaciones constitucionales. Si hay alguien que tiene coherencia en esto, somos nosotros. Siendo oposición al gobierno del Presidente Piñera, yo rechacé acusaciones en contra del propio Presidente y de sus ministros. Si en esta oportunidad logramos corroborar que existen argumentos, vamos a concurrir. Y de acuerdo a los antecedentes que hoy día conocemos, creemos que vamos a concurrir.