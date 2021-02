Monticello y Enjoy Santiago: la mayor superposición que tendría la fusión de los gigantes de los casinos en Chile

La Región Metropolitana es una de las dos, junto con Aysén, donde no existen casinos de juego, tanto aquellos creados por la Ley de Casinos o bien, los antiguos recintos municipales. Pero eso no significa que los santiaguinos no apuesten: al contrario, dos de las salas más visitadas y que más ingresos generan están, precisamente, enfocadas en el público capitalino: Enjoy de Rinconada -que, de hecho, se llama Enjoy Santiago- y Sun Monticello, perteneciente a Dreams, que el casino que más ingresos genera y el que, además, está más cerca de Santiago.

Esta cercanía es uno de los puntos que preocupa en el mundo legal en torno a una potencial fusión entre Enjoy y Dreams, luego que este miércoles se diera a conocer un acuerdo para explorar una posible fusión entre Dreams y los mayores acreedores de Enjoy.

Estos últimos, en el futuro, serán los mayores accionistas de la compañía, una vez que concluya el canje de sus deudas en acciones, tras lo cual tomarán el control de la cadena que históricamente controlaba la familia Martínez.

Pero no son solo Monticello y Enjoy Santiago los que han preocupado a la autoridad por su cercanía con la capital. En medio del proceso de autorización de la venta de dos casinos a Enjoy: Los Ángeles y San Antonio -operación que fue aprobada sin mayores reparos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE)- la autoridad reparó en la cercanía de los casinos cercanos a la capital y revisó si el público al que están dirigidos corresponde al mismo público, sumando otro recinto al análisis: Viña del Mar, que también es operado por Enjoy.

“Pareciera razonable concluir que el mercado geográfico relevante de la prestación de servicios de juegos de azar en casinos de juegos, incluyendo o no a los servicios anexos, tendría un alcance local. Para delimitar este ámbito geográfico, el análisis se centró principalmente en la distribución de los clientes que concurren a los casinos de las partes ubicados en la Región de Valparaíso”; señaló la FNE en su informe de aprobación del negocio, en referencia a los recintos de San Antonio y Viña del Mar.

Al respecto, la FNE planteó que eventualmente podría hay un riesgo, aunque en ese minuto Monticello no era parte de la operación de concentración. Pero sí podría serlo ahora.

“Atendida la distancia y tiempos de traslado que media entre estos casinos y Santiago, en principio resultaría cuestionable la conformación de un único mercado que abarque los cuatro casinos recién mencionados. En el caso del Casino de Rinconada de los Andes y el Casino Sun Monticello, éstos se encuentran a alrededor de 60 kilómetros viales del centro de Santiago, en tanto que los casinos de Viña del Mar y San Antonio se encuentran casi al doble de distancia”, puntualizó la FNE.

Caso a caso

La FNE avanza en su análisis centrándose en el detalle del público visitante de cada casino y su procedencia. En relación al casino de San Antonio, da cuenta de que entre el 60% y 80% de sus visitantes históricos pertenecen a la Provincia de San Antonio, mientras que entre el 0% y el 10% corresponden a habitantes de la Provincia de Melipilla, ubicada en la RM pero aledaña a San Antonio. El resto de la RM solo aporta entre el 10% y el 20% de los clientes enrolados, que en el caso de los datos 2018 -año en que analizó estos antecedentes la FNE- baja a entre 0% y 10%.

(N. de la r.: la FNE entrega estos antecedentes en rangos, para no divulgar datos sensibles para las empresas que son objeto de análisis).

Respecto a Viña del Mar, la FNE indica que el grueso de su público proviene de las provincias de Valparaíso, Marga-Marga, Quillota y Petorca (entre el 60% y 80%), seguidos de los clientes del Gran Santiago, que representan entre el 0% y el 10%, procedentes fundamentalmente de la zona oriente de la capital. Eso sí, Santiago fue aumentando su participación y a 2018 ya alcanzaba entre el 20% y 40% de los clientes.

En tanto, el casino de Rinconada de los Andes, perteneciente a Enjoy, sí muestra una participación elevada de clientes de la RM, aportando entre el 80% y 100 de sus visitantes. Para este casino, los clientes de la Provincia de San Antonio, Valparaíso y Melipilla son prácticamente irrelevantes.

En ese informe no se consignan datos sobre Monticello, pero en el sector dan por descontado que el grueso de sus ingresos provienen de Santiago. De hecho, al igual que Enjoy Santiago, se ubica practicamente en el límite de la RM. Seguramente, estos datos serán analizados ahora por la FNE, en caso que prosperen las negociaciones y la operación de concentración recaiga, finalmente, en sus manos.