Presidenciables en cuarentena, campañas cuesta arriba

Con la decisión del gobierno de decretar una cuarentena total en la Región Metropolitana, que comenzará a regir desde este sábado, los candidatos presidenciales reconocen que se dificulta su despliegue para apoyar a las cartas de sus respectivos partidos y coaliciones que competirán en las elecciones de abril, para las que solo restan 16 días.

Si bien en La Moneda afirman que no hay novedades respecto a los dos instructivos -emanados del Ministerio del Interior- que permiten a candidatos de las elecciones de abril y a los partidos trasladarse, con ciertas restricciones, a zonas en Fase 1 y 2 para hacer campaña, lo cierto es que los candidatos han reducido sus actividades en terreno. Y con los anuncios de ayer del gobierno, solo les resta restringirse más.

Aunque no ha empezado el periodo de campaña presidencial -y para esa fecha se elaborará un permiso especial-, lo cierto es que los abanderados de cada colectividad se pueden trasladar mediante el oficio 4671 debido a que ese permite que los partidos políticos inscriban “un máximo de 11 personas para el caso de las directivas nacionales y de 3 para las directivas regionales respecto de aquellas regiones en las que el partido respectivo se encuentre legalmente constituido”.

En Palacio sostienen que los permisos siguen vigentes y que, por ahora, no se está pensando en restringirlos; incluso, en el gobierno dicen, sin entrar en detalles, que los partidos han solicitado más autorizaciones.

Desde las colectividades oficialistas y comandos de candidatos transmiten que -ante los crecientes confinamientos- han potenciado sus encuentros virtuales y uso en redes sociales.

Ajuste en agendas oficialistas

Debido a que la curva de contagios se elevó, la directiva de RN y el candidato presidencial de ese partido, Mario Desbordes, tomaron la decisión de confeccionar una estrategia digital para el último tramo de la campaña electoral de cara a los comicios de abril.

En ese sentido, pidieron a los candidatos que potencien el uso de plataformas digitales para promover propuestas: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. El propio Desbordes, según su equipo, ha aumentado la presencia digital en estas plataformas con la creación de un canal de contenidos en YouTube y privilegiando las reuniones por Zoom con vecinos y organizaciones. Esta semana, además, iniciará un despliegue telemático por regiones. La carta RN decidió no visitar zonas en cuarentena para evitar el riesgo de contagio debido a que aún no se ha vacunado.

Hasta ahora, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, según su equipo, ha realizado giras en 10 de las 16 regiones del país. Según afirman en su entorno, si bien puede utilizar los permisos del gobierno para ir a comunas en Fase 1 y 2, decidieron, debido al alza en los contagios, ajustar su agenda y desplegarse solo en zonas desde Fase 2 en adelante y no en comunas en cuarentena, lo que restringe su movimiento dentro de la Región Metropolitana.

La carta Evópoli ya tuvo un percance con las restricciones de la pandemia: a principios de marzo fue objeto de un sumario sanitario en Aysén por no respetar el distanciamiento social en un restaurante en Coyhaique, ciudad que se encontraba en Fase 2.

La idea, afirman en su comando, es no exponerse a ninguna actividad que pueda ser considerada riesgosa para la salud de las personas, para lo que adecuaron el calendario de giras: la próxima semana tenía contemplado viajar a Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, sin embargo, bajaron las dos últimas debido a que la mayoría de las comunas están en cuarentena.

El alcalde de Las Condes y uno de los precandidatos presidenciales de la UDI, Joaquín Lavín, por su parte, no ha tenido despliegue en regiones de manera presencial. Hace algunas semanas comenzó una gira virtual de reuniones con candidatos, la cual concluye esta semana.

Lavín sí se ha trasladado a comunas de la Región Metropolitana en cuarentena, con los permisos que entrega el gobierno: en su equipo dicen que lo hace en espacios exteriores y solo para acompañar a algún candidato en particular. Por ejemplo, este miércoles estuvo en terreno acompañando al candidato a alcalde de Independencia, Juan Carlos Gazmuri. De igual manera, ha potenciado su estrategia en redes sociales.

En el caso de Evelyn Matthei -la otra precandidata presidencial de la UDI-, las restricciones no la estaban afectando en demasía mientras Providencia estaba en Fase 2. Como está concentrada en lograr ser reelecta antes de resolver si va o no a la primaria presidencial, su movimiento en terreno se ha limitado a su comuna por ese lado. También hizo campaña con candidaturas a constituyentes de su distrito, y con las aspirantes a las alcaldías de Vitacura y Las Condes, que regresan este sábado a cuarentena total.

Claro que -según su equipo- con el aumento de los casos ella y su comando ya habían dejado de salir los fines de semana. Y con el reciente retroceso a cuarentena general, sus actividades presenciales ahora bajan al mínimo. Se limitarán a salidas puntuales a entregar documentos y materiales con sus propuestas, acompañada con un máximo de tres personas, aunque pueden ser menos. Para eso utilizará el permiso del Ministerio del Interior.

Matthei explica que bajo estas nuevas condiciones “voy a tener muchas reuniones por Zoom”.

El abanderado independiente Sebastián Sichel está en una posición más difícil porque, para empezar, como no tiene partido, no puede acceder al resquicio que beneficia a los que sí lo tienen, que pueden entrar a la nómina de acompañantes de candidatos al 11/A. Por eso no puede ir y no está visitando ninguna región fuera de la RM (solo alcanzó a ir, dice, a Concón y Quillota cuando reinaba la Fase 3).

“Los independientes tenemos una tremenda desventaja: la pandemia y el cerrojo que nos han puesto los partidos hace muy difícil hacer campaña, porque obviamente no tienes permisos para hacer actividades. Hay un privilegio para que los partidos puedan romper la cuarentena con un papel en mano”, reclama. “No puedo ir a ninguna región, y por mientras veo en las redes sociales a los candidatos presidenciales de los partidos pasearse por comunas en Fase 1, lo que me parece un pecado mortal. Por eso llamo a esos candidatos a no usar ese privilegio”, insiste.

Trata de cubrir esa laguna haciendo Zoom con regiones; ayer hizo varios con gente de la Región de Coquimbo, además de entrevistas con medios locales. Según él, no ha debido bajar súbitamente actividades cada vez que una comuna retrocede. Pero “a veces me ha tocado, con el dolor de algunos candidatos que me piden apoyo y que vaya a ferias concurridas, tratar de no ir porque hacer eso es la señal que no tenemos que dar”.

PCR preventivos y retroceso al digital en algunos nombres opositores

La senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, aterrizó esta mañana en Puerto Montt, acompañada del secretario general del partido, David Morales. Debido al aumento en la tasa de contagios y las distintas cuarentenas decretadas en zonas del país, la abanderada reenfocó su despliegue territorial.

Según explican desde su comando, los encargados territoriales de su equipo han tenido que ir modificando su calendario y despliegue de acuerdo a la fase en que se encuentra cada territorio. Pese a esto, Rincón no ha dejado de lado las visitas a terreno. Durante los últimos días también visitó la V Región y ha acompañado a distintos candidatos a alcalde y concejales DC en la Región Metropolitana. No obstante, en su comando han reforzado también su agenda mediática y actividades por Zoom.

El PPD Heraldo Muñoz ha realizado algunos PCR preventivos incluso pese a que su comando tiene un protocolo estricto -dicen ahí- que consiste en organizar una actividad en alguna comuna y un miembro de la coordinación hace el chequeo sanitario para evitar la sobreexposición del candidato.

También afirman que la agenda de despliegue territorial del abanderado no se ha visto sustancialmente modificada con las nuevas cuarentenas decretadas. Más allá de incrementar las actividades por Zoom y presencia en redes sociales, desde el comando sostenían que seguirán el despliegue territorial. La semana pasada Muñoz viajó a Iquique, Temuco y se reunió en Conchalí con el candidato a gobernador de la Región Metropolitana de la Unidad Constituyente, Claudio Orrego, entre otras cosas. Agregan que la próxima semana continuarán en terreno en aquellas zonas que no estén bajo cuarentena.

La abanderada socialista Paula Narváez -tal como comenzó su candidatura- tendrá que seguir enfocada en lo digital para continuar su campaña. Su lanzamiento y proclamación los hizo desde su cuarentena en la Región de Los Lagos y hoy, pese a ya estar en Santiago, en su equipo sostienen que tendrán que traspasar la mayor parte de sus esfuerzos al mundo digital.

El martes sostuvo un diálogo de forma telemática con cerca de 150 personas de la Región de Los Ríos y próximamente hará lo mismo con Coquimbo y Valparaíso. Pese a esto, desde el comando aseguran que la abanderada seguirá también su despliegue para dar apoyo a distintos candidatos a convencional constituyente, alcaldes y gobernadores, actividades que ha venido realizando durante el verano en comunas como Quinta Normal y Renca.

Otro que hizo modificaciones es el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado. Según explican desde su equipo, tenían contemplados viajes y actividades en Valparaíso, Concepción y Punta Arenas que debieron posponer.

Para la última semana de campaña el candidato tiene agendado un despliegue en distintas comunas de la RM para apoyar a sus candidatos a concejales y alcaldes, actividades que hoy, dicen, tendrán que evaluar si son posibles en los días previos. Por eso, ha aumentado los contactos por Zoom y la producción de videos de campaña.

FA y PC: full redes sociales

El precandidato presidencial comunista Daniel Jadue tiene primero su reelección en Recoleta. Antes ha viajado a regiones y a algunas zonas de la Región Metropolitana. El miércoles estuvo en Maipú con la carta del Frente Amplio para esa comuna, Tomás Vodanovic, y el candidato a convencional constituyente del PC, Juan Andrés Lagos. Pero bajo estas condiciones también ha incrementado su presencia en redes sociales.

Por su lado, la postulante del Partido Humanista, Pamela Jiles, se ha concentrado en llamadas, redes sociales y otros mecanismos de comunicaciones. Sus cercanos sostienen que hoy está concentrada en la labor legislativa, aunque aseguran que ha hecho algunos despliegues en terreno para entregar su apoyo a candidatos a gobernadores y constituyentes. Asimismo, sostienen que ha realizado actividades “acotadas” en comunas como La Pintana, La Florida y Maipú. Además, también ha acompañado a su pareja y hoy candidato a gobernador por la RM, Pablo Maltés.

Y el recién proclamado como candidato presidencial de Convergencia Social y de Revolución Democrática, Gabriel Boric, no alcanzó a iniciar un despliegue territorial por el país antes de que aumentaran las cuarentenas y la tasa de contagios.

Desde su equipo sostienen que, debido a esto, sus primeros pasos tendrán que estar enfocados en lo digital. Pese a todo, aseguran que de igual manera se desplegará en algunas comunas que no estén en Fase 1. “Obviamente evitaremos ir a comunas en Fase 1 para respetar las medidas sanitarias y siempre que estemos en terreno en comunas en las que se pueda, consideraremos un kit sanitario para proteger tanto al equipo como a las personas”, dice el abanderado.

También cambia el panorama para el candidato del Movimiento Unir, Marcelo Díaz. Sus cercanos aseguran que hoy la estrategia deberá recaer en un sistema mixto, donde él continúe yendo a terreno con los resguardos necesarios y también aumentando las actividades digitales y por Zoom.

Hasta ahora, su trabajo territorial se había enfocado en las regiones de Valparaíso y la Metropolitana, en comunas como El Bosque, San Ramón, San Miguel y Santiago, donde ha estado apoyando a los distintos candidatos del Frente Amplio.