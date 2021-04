Reuniones con Alibaba, Amazon y Tesla: la estrategia del gobierno para atraer la inversión extranjera perdida en pandemia

2020 fue un año complejo. La pandemia afectó con fuerza las distintas variables económicas. Una de ellas fue la inversión extranjera que, de acuerdo a cifras del Banco Central, cayó 32% totalizando US$8.528 millones. Si bien para 2021 la expectativa de crecimiento del PIB es auspiciosa, con una expansión entre 6% y 7%, el gobierno no se confía y por ello planificó una estrategia para ir en búsqueda de proyectos de inversión extranjera.

El director de InvestChile, Andrés Rodríguez, sostiene que el año pasado, pese a la baja que experimentó la inversión extranjera en Chile, se logró que su cartera de proyectos creciera un 25% en monto, llegando a 500 proyectos por US$ 22.289 millones. Para este año, con la estrategia que se está implementando, se espera superar los US$25.000 millones en inversiones. Esta cifra incluye iniciativas en distintos estados de avance como en prospecto, instalación, ejecución, entre otros, y por eso difiere de lo publicado por el Banco Central.

Para lograr este objetivo elaboraron una estrategia de cinco puntos, de modo de atraer nuevos proyectos de inversión durante el primer semestre.

1) Invest in Chile Now: Este eje tiene como objetivo ir a buscar proactivamente a empresas que no están instaladas en el país y que tienen potencial para invertir en Chile. De acuerdo a InvestChile, “se realizará a través de un trabajo de inteligencia de negocios y con una oferta de valor personalizada”.

Para ello, la agencia está sosteniendo más de 30 reuniones con empresas líderes de Alemania, Austria, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, China, India, Japón, Australia, Francia, Canadá y México, que incluyen nombres tan llamativos como Baidú (el Google chino), TechMahindra, Alibaba, Amazon, Netflix y Tesla.

2) Foco en Medio Oriente: Una de las zonas geográficas y económicas con mayor potencial y donde hasta ahora no se realizaban acciones de promoción constante es la zona del Medio Oriente. Así, a partir de febrero, se comenzó a desarrollar una serie de reuniones con fondos de inversión de esa zona que administran más de US$2.000 mil millones, y ya se trazó un plan de trabajo para generar inversiones en temas como industria alimentaria, energía e infraestructura, lo que ha despertado interés concreto por explorar las oportunidades que ofrece Chile.

3) E-Roadshows: Hasta junio hay contempladas 35 actividades de promoción a distancia en sectores como energía, mercado financiero, infraestructura, tecnología e industria alimentaria, con foco en países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Singapur, México, Colombia, República Checa, Francia y Brasil. Hasta hoy se han realizado 13 reuniones. Como foco especial la agencia está desarrollando la promoción de la cartera de transmisión eléctrica (principalmente en la Línea HVDC Kimal-Lo Aguirre, por un monto de US$1.480 millones), concesiones de Obras Públicas (más de US$9.300 millones 2021-2022), así como la promoción de oportunidades en hidrógeno verde en conjunto con el Ministerio de Energía.

4) E-Promotion: El cuarto pilar es una estrategia de marketing digital utilizando “inbound marketing” para la promoción de inversiones, que implica la captación de potenciales clientes a través de la creación de contenido de alto valor. En el primer trimestre, la agencia ha contactado 680 empresas a través de 21 campañas y otras acciones digitales focalizadas, en mercados como EE.UU, Brasil, Alemania, España, Argentina, Australia, México, Reino Unido, Sudáfrica y Canadá.

5) Reinversión: El quinto pilar tiene como foco realizar un trabajo en la ampliación de las operaciones de empresas extranjeras que ya están instaladas en Chile, con miras a que mantengan sus proyectos en desarrollo en el país. InvestChile entrega como ejemplo la reciente instalación del nuevo centro de distribución de la mexicana Bimbo (Ideal) en Santiago y sus planes en Chillán para 2022, con una inversión superior a los US$55 millones; o la ampliación del Santiago Development Center de la estadounidense Equifax, que contará con 600 profesionales chilenos prestando servicios tecnológicos a 24 países y la ampliación del Centro de Servicios Compartidos de la compañía estadounidense de tecnología médica BectonDickinson, que ya cuenta con 200 trabajadores dando servicios a toda Latinoamérica.