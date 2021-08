Superlunes: el 9 de agosto vuelven al aula las comunas más reticentes a la presencialidad

Si de política se trata, pocas cosas en común podrían tener el exsocialista Gonzalo Durán con el UDI José Manuel Palacios. Eso hasta la llegada de la pandemia, pues tras el cierre forzoso de los colegios y su apertura paulatina desde el año pasado, ambos ediles -de Independencia y La Reina- han coincidido en un punto: mantener cerradas las aulas, argumentando el riesgo sanitario para la comunidad.

Y en lo que va del año, los dos alcaldes se han situado en el extremo más opositor al retorno presencial. Eso hasta el lunes venidero, cuando ambos abrirán los establecimientos municipales, tras los resultados que arrojaron las consultas ciudadanas hechas en sus comunas.

En Independencia, el 60% de las familias manifestó el deseo de retornar a clases presenciales. Y eso inclinó la balanza. “Realizada la consulta a las comunidades y familias, tenemos que un 78% del total de la matrícula escolar participó. Y nos indican algunos temas relevantes: un 25% señala que su principal dificultad es la falta de tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades escolares”, señala el alcalde Durán.

El edil, además, destacó que el proceso permitió levantar información sobre lo que ha sido la pandemia en los hogares con hijos. Por ejemplo, que un 47% de las familias interactuó con clases virtuales a través del celular, dispositivo que se comparte con otros miembros de la familia, lo que viene a ser una dificultad adicional. O que un 60% de los encuestados pide medidas de cuidado y de contención emocional para sus hijos.

Con esos antecedentes, dice Durán, “se ha resuelto el retorno presencial a partir del 9 de agosto y esto va a ocurrir de manera progresiva. Vamos a tener un cierto porcentaje con sistema híbrido y cada unidad educativa definirá las modalidades, horarios y grupos de estudiantes que garanticen aforos y respeten los cumplimientos de las normas sanitarias”.

Asimismo, en la consulta de La Reina se impuso el retorno presencial a contar del 2 de agosto en todos los niveles educativos, con un 44,39% de las preferencias, por sobre las otras posturas que planteaban volver a clases en septiembre y con grupos acotados.

Esto, sin embargo, no fue posible de realizar de inmediato, principalmente por temas logísticos y el “Superlunes” se espera, tal como en Independencia, para el que viene. Un ejemplo: el Liceo Eugenio María de Hostos funcionaba como vacunatorio, por lo que debió cesar dichas funciones y coordinarse su reubicación.

“En nuestra consulta ciudadana la comunidad decidió regresar a clases presenciales a contar del 2 de agosto. Tomando en cuenta esta voluntad, como municipio regresaremos a clases presenciales graduales a contar de este lunes 9 de agosto. Es una decisión que tuvo varios ajustes”, reseña el alcalde José Manuel Palacios (UDI).

Al surponiente de la RM hay otra comuna que vivirá una situación similar, aunque en menor medida: luego del allkütun (en mapudungún “proceso de escucha”) en el que se involucraron los habitantes de Maipú, el municipio, liderado por el RD Tomás Vodanovic ya decidió la vuelta a la presencialidad de uno de sus colegios desde este lunes venidero.

“Los resultados fueron, en términos generales, solicitudes de los establecimientos para volver a clases presenciales y que tienen que ver con recursos tecnológicos, conectividad, insumos, sanitización y respeto de aforos. Todo eso lo estamos regularizando”, señala Ignacio Cáceres, secretario general de la Corporación de Educación de Maipú, quien explica que estos resultados fueron enviados a los distintos establecimientos educacionales, los que, a su vez, van a convocar a consejos escolares ampliados para resolver los pasos a seguir. De todas maneras, esto inmediatamente trajo su primer resultado, que es que el 9 de agosto regrese de forma presencial bajo un sistema híbrido el Colegio República de Guatemala.

“Está todo listo y dispuesto y esperamos que al menos 132 estudiantes regresen el próximo lunes y así lo hagamos también con jardines infantiles, escuelas y liceos de nuestra corporación”, agrega Cáceres.

Hay otra comuna -Puente Alto- donde el retorno masivo aún no se ha oficializado. Pero en el intertanto, y según cuentan algunos profesores, ya hay colegios municipales que tendrán retorno presencial para algunos niveles desde el mismo 9 de agosto, y varios grupos de apoderados han podido visitar en terreno los colegios de sus hijos para ver las medidas que se han tomado.

Desde el Ministerio de Educación exponen que según su última actualización, han abierto 5.046 colegios de un total de 9.450 en el país, lo que equivale a un 53% y que a nivel de establecimientos (incluyendo jardines infantiles) han abierto 8.948 de 15.397, es decir un 58%.

“La reapertura de los establecimientos educacionales ha sido muy positiva en estas últimas dos semanas. El cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios ha permitido ir recuperando la confianza de las familias y esperamos que de aquí al próximo lunes sean más de 10.000 los establecimientos, colegios y jardines que estén disponibles para que los apoderados puedan elegir si envían o no a sus hijos a las clases presenciales”, señala al respecto Raúl Figueroa, ministro de Educación.

En la otra vereda, la Municipalidad Santiago, que aunque ya comenzó un proceso de consulta con las comunidades educativas de cada uno de sus 44 recintos, aún no confirma el retorno. “No basta solo el entusiasmo para transitar a clases presenciales. Cuando arribamos a esta comuna nos encontramos con una evaluación que hablaba de 19 establecimientos educacionales de 44 que no podían abrir en el corto plazo”, señalan desde la Dirección de Educación del municipio, donde ahondan sobre los otros 25 que sí podrían retomar las actividades presenciales: “En el recorrido que hemos estado haciendo nos hemos dado cuenta de que muchos no tienen aún elementos de seguridad, como mascarillas, alcohol gel o medidores de temperatura. En otros no hay demarcaciones en las salas ni patios. Con sorpresa hemos detectado que en varias no hay instalaciones para internet”.

Por eso, dicen estar impulsando que los equipos directivos, en acuerdo con las comunidades, “generen planes de recuperación de la presencialidad de carácter gradual y flexible y que respondan a sus realidades”. Esto, aseguran, implica focalizar esfuerzos en los cuartos medios y octavos básicos, que son quienes finalizan ciclos. “Nuestro rol será de acompañar y apoyar esos planes, que sean planes reales y realistas, para que se pueda avanzar en la presencialidad. No nos corresponde hoy decretar ni comprometer fechas”, cierran.

Sin embargo, a pesar de que según la nueva administración municipal sus 44 establecimientos tienen alguna tarea pendiente, ya sea de infraestructura u operativa, ya se dio una de las primeras señales de retorno: el Liceo Manuel Barros Borgoño citó a estudiantes para la realización de clases de Educación Física.

Otras ‘superfechas’

Conforme han mejorado las cifras de la pandemia, cada sostenedor ha ido tomando decisiones que en el pasado apuntaron a mantener cerradas las aulas.

Así por ejemplo, Alejandra Grebe, directora de Educación Pública, la entidad por encima de los colegios desmunicipalizados, señala que “el trabajo en la sala de clases es fundamental, y es por ello que hoy más del 75% de los establecimientos (escuelas y liceos) pertenecientes a los Servicios Locales están con algún tipo de presencialidad”.

En ese sentido, reseña que “son los Servicios Locales los que, en diálogo con sus comunidades educativas, instan a retornar a la sala de clases, revisando el cumplimiento de los protocolos de seguridad para entregar la tranquilidad a las familias que contamos con las condiciones óptimas en los establecimientos”.

En la vereda municipal, en tanto, en Alhué, donde no han abierto durante 2021, volverán a las aulas a fines de agosto, mientras que en Peñalolén, donde se han mantenido mayoritariamente abiertos, pero cerraron cuando toda la RM retrocedió a cuarentena, proyectan que retomarán la presencialidad el 16 de agosto. Lo mismo en El Bosque, donde ocurrirá el 2 de septiembre, y en Quilicura no tienen fecha definida.

En tanto, en Estación Central el viernes de la semana pasada el alcalde independiente por el Frente Amplio, Felipe Muñoz, se reunió con todos los directores de establecimientos y durante esta semana se están desarrollando consejos escolares en cada comunidad para tomar definiciones. En paralelo, el municipio está postulando al fondo de apoyo del Mineduc, de aproximadamente 60 millones de pesos, para resolver las deficiencias de insumos y así cumplir con la normativa que les permita, según sus proyecciones, volver en septiembre con las clases presenciales, aunque esperan poder hacerlo antes.

Mientras, en Huechuraba el retorno ya se produjo, en horarios diferidos y con clases híbridas, al igual que en Renca y Ñuñoa, donde desde el pasado 2 de agosto tienen presencialidad en 13 establecimientos, destacando los casi 300 estudiantes que regresaron al Liceo Augusto D’Halmar.