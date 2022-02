Tomás de Rementería (Ind-PS): “No estoy de acuerdo con que el presidente Boric tenga que ver con las decisiones de la Constituyente”

Tras asesorar al Colectivo Socialista de la Convención Constitucional (CC) -hasta un poco antes de su instalación en julio-, el abogado independiente Tomás de Rementería Venegas (34) postuló a un cupo en la bancada de ese partido y ganó una de las diputaciones del distrito 7, que reúne a comunas como Algarrobo, Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso y Viña del Mar.

El diputado electo ha sido profesor universitario en Francia y Chile, y trabajó como litigante en la Dirección General de Aguas, donde defendió los derechos de agua sobre los ríos Baker y Pascua en el caso HidroAysén.

En entrevista con La Tercera, el viñamarino afirma que sus prioridades parlamentarias serán regionales, comenta el papel que le gustaría que tuviera el Partido Socialista (PS) en la mesa directiva de la Cámara y entrega su opinión sobre la propuesta de la CC que pone fin al Senado y que generó duras reacciones en su colectividad.

¿Cuál será el sello de su labor legislativa? ¿En qué tema se enfocará durante los primeros meses?

Siempre he dicho que -lo usé como eslogan- esta iba a ser una diputación colectiva. La idea es que los que entran al Congreso también sean los vecinos. Nosotros hemos seguido con reuniones con ellos y estamos planificando hacer una consulta amplia a nivel distrital, en el mediano plazo, para preguntarles sus prioridades legislativas. Quiero estar en temas que tengan que ver con la región. Obviamente, el tema portuario es clave, estoy totalmente involucrado. Creo que la nueva Constitución nos va a sacar mucho trabajo ahí. Y también el tema de la regionalización, con la construcción de un Estado regional.

Si tuviera que elegir solo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

La ley de puertos, porque me parece clave dividir el poder y darle mucho más poder a las regiones, sobre todo donde vivo. Movilizamos el 80% de la carga que entra y sale de Chile, pero no tenemos el 80% de los recursos del comercio exterior. Hay que darle un reconocimiento a las ciudades puerto, porque sufren las externalidades negativas de serlo.

¿A quién apoyará para presidir la mesa de la Cámara de Diputados?

Voy a apoyar a la persona que decida mi bancada, que hoy es parte del gobierno. El PS, que debería presidir la Cámara algún año, debería postular a una persona que tuviera cercanía con lo que representa el gobierno de Gabriel Boric, que se entienda generacionalmente. Hay muchas personas capacitadas en el PS, pero creo que Daniella Cicardini tiene todas las habilidades para serlo.

¿Está de acuerdo con el acuerdo al que se llegó esta semana en la Comisión de Sistema Político de la CC, que propone eliminar el Senado, crear un Consejo Territorial y establecer un nuevo Congreso plurinacional?

Sí, estoy de acuerdo con la propuesta del Colectivo Socialista que, en el fondo, pasa a un bicameralismo asimétrico con un Senado que pasa a tener una nueva estructura y un nuevo nombre, representando los intereses de las regiones más que ser una cámara espejo de la Cámara de Diputados. Me parece que si bien pueden corregirse un par de cosas, se avanza en una dirección positiva como en otros países como Francia, Alemania o España.

Pero en su partido hay molestia, ¿cuánto lo perjudica?

El Partido Socialista tiene personas de gran capacidad en el Senado y creo que va a haber otro espacio donde puedan cumplir esta función, tal vez va a ser esta nueva cámara territorial. Creo que se va a ver un régimen transicional para llegar a esta nueva institución. En el fondo, que cumplan parte del período los senadores actuales... No hemos visto todavía cómo va a ser, pero no creo que el cambio vaya a ser de un día para otro.

¿Los convencionales decidieron esto sin consultarlo con el partido?

Acá el partido tiene un rol, tiene sus opiniones, pero los constituyentes son independientes y tienen la autonomía para votar siempre que se mantengan dentro de ciertos marcos. El PS dijo que estaba a favor del bicameralismo y eso se mantuvo. Aquí hay que ser realista con la negociación que se tiene que dar: había que obtener 2/3 y se pueden alcanzar con este bicameralismo asimétrico que se dio en una negociación que el Colectivo Socialista consiguió. Recordemos que en la comisión ganó el unicameralismo y el Colectivo Socialista forzó volver al bicameralismo. Hacer un espejo de lo que actualmente hay no es positivo, no es el avance que estaban buscando los socialistas. Estas discusiones se van a dar y es una tensión normal entre las personas que están en el Senado y los constituyentes.

¿Falta más coordinación entre el Colectivo Socialista y el partido?

El partido y sus parlamentarios cumplimos una función y los convencionales cumplen otra. Así que la coordinación está. He hablado permanentemente con distintos convencionales, sé que lo han hecho con otros parlamentarios, pero la opinión de los parlamentarios no puede condicionar el voto de los constituyentes.

El diputado y senador electo Juan Luis Castro aseveró que va a haber poco ánimo en el Senado de aprobar las leyes del Presidente Boric si sabe que está desahuciado de antemano. ¿Está de acuerdo con esta advertencia?

Castro no hace una advertencia, sino que determina una cierta realidad. Va a haber un momento que va a ser difícil, estos momentos de interregno constitucionales son complicados. Pero también el Senado no está llamado a desaparecer, está llamado a cambiar su estructura y su forma de votación y probablemente su forma de elección y sus prerrogativas, en un régimen de transición. No estoy de acuerdo con que el presidente Boric tenga que ver con las decisiones de la Constituyente, que van por carriles distintos.

¿Hay incomodidad del PS con Apruebo Dignidad? ¿Están poniendo en duda su alianza de gobierno?

Hay ciertos sectores que obviamente no están de acuerdo. Hay diversas opiniones dentro del Partido Socialista, pero lo importante acá es que se pudo mantener el bicameralismo, pero de una forma más nueva y moderna, acorde a países europeos como Francia, por ejemplo. Nadie ha puesto en ningún momento en duda que el Partido Socialista hoy es un partido de gobierno del presidente Boric.

¿No cree que podrían afectar al gobierno de Boric estas tensiones que se generaron en senadores electos y senadores del Partido Socialista?

Creo que hay que dejarlo como lo que es, una opinión muy respetable de personas bastante respetables en el PS, pero que en el fondo tienen que sopesarse cuando llegue el momento determinado. Insisto, Gabriel Boric no dirige la Convención Constitucional. En eso hay otras autoridades bastante más diversas. De hecho, el Frente Amplio es un colectivo que tiene cierta votación, pero no es el más grande. Boric no tiene el nivel de influencia que uno podría creer.