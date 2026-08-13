Capitalización de utilidades de Codelco

En medio de un intenso despliegue comunicacional, el gobierno anunció su decisión de no retirar las utilidades de Codelco correspondientes al ejercicio de 2025, las cuales se han cifrado en poco más de US$ 2.400 millones. El Presidente de la República señaló que “tenemos que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco (..) Hay que cuidarlo, hay que atesorarlo”, en tanto que el ministro de Economía recalcó que “por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”. El secretario de Estado señaló, además, que esta medida no solo implica un claro respaldo al plan de recuperación encabezado por el nuevo presidente del directorio, sino que también se busca dar capacidad patrimonial real para cuidar la clasificación crediticia de la empresa, su liquidez y evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando su deuda, la que ya sobrepasa los US$ 25 mil millones.

El paso que se ha dado es sin duda relevante para Codelco, no solo porque representa un mejoramiento de su situación patrimonial, sino porque además de acuerdo con las normas actualmente vigentes el Estado podría haber exigido que la empresa entregara al fisco dichas utilidades, aun si no estaban en caja, lo que hubiera forzado a un nuevo endeudamiento. Con todo, es importante tener a la vista que una parte considerable de dichas utilidades -del orden de US$ 2 mil millones- corresponde a la valorización de la participación de Codelco en Novandino Litio, la empresa constituida en conjunto con SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Así, más allá del fortalecimiento de su posición de capital, el anuncio no tiene impactos relevantes para la caja de Codelco.

Por lo mismo, es relevante aterrizar las expectativas que se han generado en torno a esta capitalización, porque si bien la idea es que la compañía evite seguir abultando su deuda y pueda disponer de mayores holguras para financiar sus planes de inversión, su efecto sigue siendo limitado y difícilmente podría representar un punto de inflexión para Codelco. Cabe tener presente que el año pasado su producción propia alcanzó alrededor de 1,3 millones de toneladas, y sus costos de producción se encuentran por encima del promedio de la gran minería chilena. Además, su deuda neta equivale a 8,3 veces su Ebitda, superior a mineras privadas comparables, lo que da cuenta de la magnitud de los desafíos que vienen por delante.

Codelco no es una empresa en situación crítica, pero sí requiere una reestructuración profunda para recuperar su sitial, lo que no solo pasa por mejoras en gestión y replantearse la viabilidad de algunas de sus operaciones, sino que también es fundamental que el Estado modifique su comportamiento como propietario, permitiendo que la compañía cuente con reglas que permitan una operación mucho más eficiente, donde un aspecto clave es definir una política de capitalización estable en el tiempo. Justamente esta fórmula inédita que ha sido anunciada respecto de 2025 es una muestra que se carece de dicha política, tomando en cuenta que los gobiernos de los presidentes Boric y Bachelet a su vez aplicaron otras fórmulas para capitalizar o inyectar recursos a Codelco. Por ello se abre ahora una oportunidad para definir criterios que trasciendan los gobiernos de turno.