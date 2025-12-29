SUSCRÍBETE POR $1100
    Controversia por dichos de embajadora en N. Zelanda

    Llama la atención que pese al revuelo que han ocasionado los dichos de la diplomática en cuanto a promover la autodeterminación en Rapa Nui, el gobierno haya decidido proporcionarle una especie de blindaje.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Controversia por dichos de embajadora en N. Zelanda

    La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, ha estado en el centro de la polémica a raíz de un posteo en sus redes sociales, donde replicó una foto en que aparecía la leyenda “libre determinación para la nación Rapa Nui”, lo que le valió una reprimenda de la Cancillería. Ante ello, la diplomática tuvo que retirar la imagen.

    El caso ha estado lejos de disiparse, no solo porque parlamentarios de oposición han solicitado al gobierno que Pakarati sea removida del cargo, sino que desde el propio oficialismo se han levantado voces críticas, como la de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien planteó que “no es compatible ser embajadora de un país y tener una posición tan distante de la política exterior del propio país”, mientras que el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, indicó que “plantear una opinión política tan disruptiva, como la autodeterminación de un territorio que es nacional, me parece absolutamente inadmisible e irresponsable”. Ya hay solicitudes de parlamentarios para que el canciller concurra al Congreso para explicar esta insólita situación.

    Ciertamente es un hecho de especial gravedad que una representante diplomática promueva públicamente lineamientos que no solo contravienen lo que ha sido la política de Estado que al respecto ha seguido nuestro país -que en modo alguno favorece las autonomías territoriales y que sí promueve el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas y su cultura-, sino que además haya sido pertinaz en defender esta suerte de autodeterminación de la isla, sin reparar en sus implicancias. Es así como, de acuerdo a lo informado por El Mercurio, en septiembre pasado la embajadora dio una entrevista a una radioemisora de Nueva Zelanda, donde entre otros aspectos mencionó que “ahora tenemos que trabajar en cómo lograr nuestro autogobierno, porque necesitamos autogobierno en mi isla. Aún no hemos llegado a ese punto, pero estamos trabajando en ello”.

    Tales afirmaciones producen desde luego desconcierto, y el hecho de que en estos días haya vuelto a insistir en la autodeterminación de Rapa Nui -aunque haya sido a través de la exhibición de una fotografía- es un indicativo de que la embajadora está empeñada en una agenda personal que no es compatible con los lineamientos oficiales del gobierno de Chile, ni tampoco se condice con la elemental prudencia que debe observar el personal diplomático -donde un cargo de representación del país no puede confundirse con causas personales-, señales que deberían ser suficientemente elocuentes para la Cancillería sobre la pertinencia de mantener a la embajadora en dicha posición. Por lo mismo, llama la atención esta suerte de blindaje que parece estar proporcionándole La Moneda -que desde luego no ha sido exigido por el oficialismo-, donde sorprendentemente ha sido el ministro del Interior quien ha tomado la vocería del caso, para indicar que la funcionaria ya ha sido reprendida por sus dichos, pretendiendo con ello dejar atrás este capítulo.

    Si bien Pakarati es funcionaria de carrera, en su condición de embajadora responde a la confianza del Presidente de la República, por lo que fácilmente podría ser removida del cargo, sin necesidad de un sumario administrativo, de modo que el gobierno es el llamado a explicar por qué no ve necesidad de ello.

    Más sobre:Mahani PakaratiRapa NuiCancillería

