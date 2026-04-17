SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Designación de embajadores

    El razonable margen que debe tener el Presidente de la República para nombrar embajadores “políticos” no debe ser utilizado para el pago de favores o el amiguismo, sino para aprovechar trayectorias destacadas en favor de los intereses de Chile.

    Por 
    Editorial La Tercera

    El proceso de designación de embajadores al inicio de cada gobierno suele estar marcado por la tensión entre nombramientos de personal de carrera y aquellos de origen “político”, y en el caso de la administración del Presidente Kast ello no ha sido distinto. Desde el gremio que representa a los diplomáticos de carrera se ha alertado que atendidos los nombres ya confirmados, existe la posibilidad de que se quiebre la regla no escrita que se ha buscado mantener desde hace años, cual es que a lo menos el 80% de las nominaciones corresponda a diplomáticos de carrera.

    Aun cuando la conducción de las relaciones internacionales es una potestad exclusiva del Presidente del República, y por tanto también la designación de los representantes diplomáticos, ello en modo alguno resulta excluyente con la noción de procurar un servicio diplomático altamente especializado, que sirva de la mejor manera los intereses del país. En ese orden de cosas, tal objetivo se puede lograr con embajadores de carrera -lo que ciertamente es importante potenciar-, pero también parece razonable que el jefe de Estado tenga algún margen para designar a representantes que, no siendo parte de la carrera diplomática, posean destacadas competencias profesionales o bien una trayectoria política dilatada, esta última pudiendo ser una ventaja que el Mandatario estime relevante para efectos de tender puentes o profundizar la relación política con países que considere especialmente relevantes o estratégicos para los intereses de Chile.

    Hay también un tercer nivel que vale la pena mantener, cual es la posibilidad de seguir aprovechando las capacidades de personeros que han tenido destacadas trayectorias en el servicio diplomático, pero que por razones de límite de edad no pudieron continuar. Es el caso de la reciente designación de Milenko Skoknic como embajador en Perú, o de Alfonso Silva en China, quienes a lo largo de sus carreras fueron embajadores en distintas destinaciones, y que claramente son nombres acertados para estas designaciones de alta relevancia para nuestro país.

    Lo que no debería seguir ocurriendo es que el razonable margen para embajadores “políticos” termine siendo utilizado por los gobiernos como forma encubierta de pago de favores, amiguismo o como una manera de resolver problemas de política interna, práctica que en el pasado ya ha sido fuente de constantes críticas y que a juzgar por algunas de las designaciones conocidas últimamente hay razones para pensar que no se ha extinguido. Dado que el rol que hoy cumplen las representaciones diplomáticas se está tornando cada vez más exigente -donde ya no solo basta mantener las mejores relaciones con los gobiernos, sino también deben cuidarse intereses comerciales, negociar los más diversos acuerdos y moverse en un contexto geopolítico sumamente incierto- es fundamental velar por que el cuerpo diplomático tenga el suficiente aplomo y experiencia, lo que es incompatible cuando se cae en la politización de los cargos.

    Más sobre:Política exteriorServicio diplomáticoPolitización de cargos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones
    Chile

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Comisión de Educación de la Cámara despacha a sala proyecto de Escuelas Protegidas y oposición amenaza con ir al TC

    Megarreforma: choque de versiones entre ministros por límite a la gratuidad universitaria enreda al oficialismo

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones
    Negocios

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar
    El Deportivo

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    Repasa la goleada de Chile sobre Bolivia que le dio la clasificación al Mundial Sub 17

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”
    Mundo

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde