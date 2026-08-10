SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Efectos de la crisis migratoria en Ceuta

    Por 
    Editorial La Tercera
    Europa Press Europa Press / Europa Press

    La presión migratoria desde el norte de África que enfrenta Europa no es un fenómeno nuevo, ni tampoco lo es el ingreso de inmigrantes ilegales a España a través de los territorios que ese país mantiene en Ceuta y Melilla, fronterizos con Marruecos. Sin embargo, lo sucedido recientemente en el primero de esos enclaves ha dado cuenta del nivel de preocupación que el tema ha venido adquiriendo en la política interna de los países de la UE. La virtual avalancha de 72 mil personas que ingresó al territorio español y por consecuencia al de la UE -dejando 79 muertos- motivó de inmediato una dura reacción del bloque, llevando incluso a la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, a anunciar la suspensión de España del espacio Schengen, que permite el libre tránsito de los ciudadanos de la UE por todo el territorio de sus países miembros.

    Incluso, en una carta promovida por la propia Meloni y su par danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen y firmada por otros 20 países miembros del bloque -incluyendo a Alemania, Polonia, Suecia y Hungría- se planteó una fuerte advertencia al gobierno de Pedro Sánchez. “Tenemos el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal”, señala el documento, agregando que no se puede permitir “que los cruces masivos e incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”. Esa percepción, aseguran, “solo alentaría nuevos intentos y socavaría la confianza en nuestra política migratoria”.

    Si bien no hay claridad de las razones específicas que gatillaron lo sucedido en Ceuta y la eventual responsabilidad de “agentes externos”, como ha advertido el comisario para Asuntos Migratorios de la Unión Europea, Magnus Brunner -quien también aseguró que se trabajará en un nuevo tratado con Marruecos para evitar futuras crisis-, lo cierto es que el episodio ha puesto en el centro de la atención la política migratoria del gobierno español de Pedro Sánchez. Mientras los demás países del bloque han avanzado hacia un endurecimiento de sus normas, el gobierno español ha impulsado una política de regularización que ha sido cuestionada por Bruselas por su eventual “efecto llamado”. En ese orden de cosas, el encargado de los asuntos migratorios del bloque ha asegurado que “la regularización masiva de migrantes no es buena para ningún otro país de Europa”.

    La inmigración ilegal en la UE se ha convertido en los últimos años en un componente central de la política interna de sus países miembros, favoreciendo de paso a partidos con una postura más dura frente al tema. Es lo que sucede por ejemplo en Alemania, con Alternativa para Alemania que hoy encabeza las encuestas de intención de voto, y en Francia, donde Agrupación Nacional de Marine Le Pen, también se encamina a una probable victoria en los comicios del próximo año. Detrás de ese fenómeno se encuentra la fuerte presión social y económica que viven los países europeos, que han acumulado altos déficits fiscales y fuertes presiones de gastos, agravadas por la guerra en Ucrania. Por eso, contener la presión migratoria es hoy un objetivo central y en él convergen desde gobiernos de centroizquierda, como el de Dinamarca y de derecha dura, como en Italia.

    Más sobre:CeutaMarruecosmigracióncrisis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres