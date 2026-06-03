Primeros pasos para la fusión de ministerios

Entre las varias medidas que el Presidente José Antonio Kast anunció en su reciente Cuenta Pública, figura el envío de un proyecto de ley para avanzar en la fusión institucional de los ministerios del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob). Asimismo, anunció que próximamente se convocará a una comisión de expertos con el mandato de proponer una “nueva arquitectura del Estado”, que elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. Será a partir de sus propuestas, dijo el Mandatario, que se enviarán al Congreso las iniciativas que permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios.

Se trata sin duda de un debate que resulta bienvenido, pues la racionalización del Estado, y en particular lo relativo al gobierno central, lleva largo tiempo postergándose, y el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo debería ser el puntapié para emprender reformas más estructurales, que entre otros aspectos permitan ir disminuyendo el número de ministerios. El gobierno de algún modo ya ha comenzado en la práctica a dar los primeros pasos en una reforma de esta naturaleza, luego de que tras el reciente cambio de gabinete el ministro del Interior asumiera también las funciones de vocero de gobierno, en tanto que el ministro de Transportes asumió la titularidad de Obras Públicas. En el diseño original el ministro de Economía lo es también de Minería. En todos estos casos los ministerios siguen funcionando con sus respectivas estructuras, de modo que por ahora solo se están subsumiendo los roles titulares, pero son la demostración de que es factible aglutinar carteras que tienen relación entre sí, y de hecho la propia Comisión para Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, que fue convocada por el gobierno anterior, recomendó que las funciones de la Segegob sean reubicadas debido a la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior

Con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, nuestro país cuenta ya con 25 ministerios. Con ello, según un informe de Horizontal, desde 1990 a la fecha la cantidad de ministerios ha crecido en 39%, considerando que el gobierno de Patricio Aylwin comenzó con 18 carteras. Este número nos ubica por sobre el promedio de la OCDE -donde hay varios ejemplos de países que tienen entre 13 y 18 ministerios-, pero también por sobre la media de la región, lo que de suyo ya debería ser indicativo de que es necesario emprender una racionalización. Ello no pasa tanto por el ahorro que supondría para las arcas fiscales reducir el número de personal, sino sobre todo como una manera de empoderar ministerios y permitir que las tareas del Estado se agilicen, evitando su dispersión en diferentes estamentos, lo que también supone lograr espacios de eficiencia “aguas abajo”, unificando subsecretarías y secretarías regionales ministeriales.

La figura de los biministros comenzó a aparecer durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, pero ya es tiempo de ir un paso más allá y comenzar a unificar carteras que tienen sinergias entre sí, donde por de pronto se puede visualizar un gran ministerio encargado de la infraestructura -que podría congregar a OO.PP, Transportes y Bienes Nacionales-, y otro que se encargue de diversos sectores productivos, como Energía, Agricultura y Minería.